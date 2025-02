Marvel Rivals : le directeur du jeu et ses développeurs licenciés malgré le succès

Le grand succès du hero-shooter Marvel Rivals laissait présager un long fleuve tranquille, jusqu'à aujourd'hui. Ce mercredi 19 février 2025, une grand vague de licenciement secoue les développeurs.

Voilà une nouvelle que les joueurs n'avaient pas vu venir et auraient préféré ne pas entendre. Ce mercredi 19 février 2025, le ciel s'assombrit chez les beaux jours de Marvel Rivals, le jeu à succès de ces derniers mois. Malgré l'affluence des nouveaux joueurs et la promesse de mises à jour régulières, le titre développé par NetEase semble connaître une petite baisse de morale.

Le directeur du jeu mis à la porte

Et pour cause, le directeur du jeu, Thaddeus Sasser, vient tout juste d'apprendre son licenciement. Un retournement de situation qui entre en contradiction avec le succès indéniable de Marvel Rivals, qui se positionne dans le top 5 des jeux les plus joués en janvier 2025 aux États-Unis. Thadeus Sasser a confirmé la nouvelle sur son compte LinkedIn, au travers d'un message teinté d'ironie et de sarcasme.

"C'est une industrie tellement étrange..." se confie Thadeus Sasser sur LinkedIn. "Ma brillante et talentueuse équipe vient de contribuer à la création d'une nouvelle franchise incroyablement réussie, Marvel Rivals, pour NetEase Games... et vient d'être licenciée ! Tant pis ! Les temps sont rudes partout. Trouvons de nouveaux emplois à ces incroyables personnes, parce que nous avons tous besoin de manger, pas vrai ?"

Des licenciements à caractère politique

En plus du directeur, toute une équipe de développeurs de Marvel Rivals a connu un sort similaire. NetEase, qui comporte deux studios, un aux États-Unis et un Chine, semblerait vouloir se débarrasser de ses employés américains. Une décision purement politique, d'après le directeur cinématographique John Ebenger, qui illustre les conflits commerciaux entre les pays de Donald Trump et de Xi Jinping.

Si l'ampleur de la vague de licenciements touchant Marvel Rivals est encore indéterminée, il est probable que l'ensemble des développeurs américains soient mis à la porte. NetEase a pu s'exprimer suite aux contestations attendues des joueurs. Une "décision difficile", d'après le studio, qui vise à "optimiser l'efficacité de développement du jeu". À voir si ce coup de théâtre portera préjudice à la qualité de Marvel Rivals et à son succès auprès de la communauté.