Pokémon Presents : quelles annonces à venir le 27 février prochain ?

Comme chaque année, la licence Pokémon annonce la tenue d'un événement exceptionnel pour réaliser quelques annonces autour de la licence de monstres à capturer et à collectionner.

"Attrapez-les tous"... Sur Nintendo Switch 2 ? C'est en tout cas l'une des annonces probables du prochain Pokémon Presents. Cette émission spéciale diffusée par l'entreprise "The Pokémon Company" permet généralement à la firme de multiplier les annonces de nouveautés à venir pour la célèbre licences des petites monstres de poche. Le prochain Pokémon Presents sera donc diffusé le jeudi 27 février prochain.

Cette date n'est pas surprenante pour les fans de Pokémon. Le 27 février correspond en effet au "Pokémon Day" qui célèbre chaque année la sortie des tout premiers jeux "Pokémon Rouge" et "Pokémon Vert". Il était donc attendu qu'un nouveau live d'annonces soit prévu pour la fin du mois de février.

Quelles annonces au Pokémon Presents du 27 février ?

Légendes Pokémon Z-A

L'annonce la plus attendue et la plus probable devrait concerner le prochain gros jeu de la licence Pokémon : "Légendes Pokémon Z-A". Annoncé en début d'année 2024, le titre n'a plus du tout refait parler de lui depuis. Un silence assourdissant pour les fans de la saga qui s'attendent donc à quelques informations supplémentaires sur le jeu prévu pour cette année.

Il se murmure notamment que "Légendes Pokémon Z-A" soit l'un des titres disponibles au lancement de la nouvelle Nintendo Switch 2. Il n'est cependant pas possible de parler d'exclusivité à l'heure actuelle puisque les titres disponibles sur cette nouvelle console devraient également être compatibles avec la première Nintendo Switch.

Pokémon Unite et Pokémon Masters

Toujours du côté des jeux vidéo, il est probable que ce Pokémon Presents réserve quelques annonces du côté des jeux d'éditeurs tiers comme "Pokémon Unite" ou "Pokémon Masters". Ces deux titres résolument multijoueurs et disponibles sur mobile et Nintendo Switch pourraient bien disposer de nouveaux personnages, skins ou événements à venir.

Pokémon TCG Pocket

Après le raz-de-marée provoqué lors de sa sortie, le titre "Pokémon TCG Pocket" devrait bientôt refaire parler de lui. Alors que la première vraie extension du jeu centrée sur Palkia et Dialga est sortie à la fin du mois de janvier, le Pokémon Presents pourrait bien teaser quelques nouvelles cartes à venir.

Pokémon TCG : Aventures Ensemble

Le Pokémon Present pourrait également faire d'autres annonces concernant le jeu de cartes, mais en physique cette fois ! La nouvelle extension "Aventures Ensemble" sera disponible à la fin du mois de mars dans le monde entier après une première sortie au japon. Déjà prise d'assaut chez les différents revendeurs comme Micromania, cette extension met en avant différents dresseurs bien connus de la saga Pokémon avec leur Pokémon préféré.

Où suivre le Pokémon Present du 27 février ?

Comme d'habitude, les fans de Pokémon pourront suivre toutes les annonces sur les différents réseaux sociaux de la licence. Rendez-vous sur la chaine YouTube officielle de Pokémon le 27 février à 15h pour suivre les différentes annonces effectuées.