Assassin's Creed Shadows : grosse fuite, le jeu déjà dans les mains de certains joueurs

Nouveau coup de théâtre chez Ubisoft. Le très attendu Assassin's Creed Shadows, prévu pour sortir le 20 mars 2025, fait l'objet de fuites massives. Certains joueurs ont déjà pu se procurer le jeu.

Voilà bien un retournement de situation auquel personne ne s'attendait. Le très commenté Assassin's Creed Shadows, censé paraître le 20 mars prochain, est déjà passé entre les mains de quelques joueurs, un mois avant sa sortie officielle. Quelques rares chanceux sont donc déjà en train de parcourir le monde féodal japonais du titre d'Ubisoft dans la peau de Yasuke et Naoe, les deux protagonistes de l'histoire.

Les réseaux sociaux fourmillent désormais d'images

De nombreuses images et vidéos ont été publiées dernièrement sur les réseaux sociaux (dont Reddit), confirmant la fuite massive d'Assassin's Creed Shadows. Celles-ci mettent en scène des exemplaires physiques du jeu ou dévoilent quelques secondes de gameplay. Beaucoup de ces sources sont désormais supprimées.

Les joueurs ayant réussi à mettre la main sur Assassin's Creed Shadows un mois avant sa sortie officielle ont expliqué s'être procuré le titre auprès de sites de petites annonces. Plusieurs revendeurs spécialisés, qui ont reçu le jeu physique (très) en avance, se sont donc permis de le distribuer au grand public.

Si le délai entre la réception du jeu par ces revendeurs et sa date de sortie est aussi grande, c'est car Assassin's Creed Shadows était, à un certain moment, prévu pour le 14 février 2025. Il se pourrait donc que les versions physiques qui se passent sous le manteau à l'heure actuelle soient en réalité des produits non finis, des jeux test qui ne correspondent plus à ce qu'est le titre aujourd'hui.

Assassin's Creed Shadows dévoile déjà ses cartes

Étant donné qu'Assassin's Creed Shadows est déjà entre les mains de certains joueurs, il est presque sûr que le jeu ne réservera presque plus aucun secret le jour de sa sortie. Des fuites concernant le gameplay et les nouveautés du titre se multiplient depuis la fuite massive du titre d'Ubisoft, forçant les joueurs à fermer les yeux et à se boucher les oreilles.

Si les fuites nuiront certainement à l'expérience des joueurs, c'est bien Ubisoft qui sera le plus durement impacté. Affecté par des déboires à répétition depuis plusieurs années, le studio connaît aujourd'hui un nouveau retournement de situation cauchemardesque. En exposant Assassin's Creed Shadows bien avant sa sortie, Ubisoft pourrait plonger plus profondément encore dans sa difficulté financière. Il suffirait que les possesseurs du jeu critiquent acerbement ce dernier pour en faire un échec commercial assuré.