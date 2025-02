Monster Hunter Wilds : la presse est unanime, le jeu déçoit sur un seul point

Auparavant cloîtrée au Japon, la licence Monster Hunter profite aujourd'hui d'une grande renommée mondiale. Son nouveau titre, Wilds, n'a jamais suscité autant d'attente, mais en vaut-il la chandelle ?

Monster Hunter Wilds était sans aucun doute l'un des titres vidéoludiques les plus attendus de l'année 2025, au coude à coude avec le grand GTA VI. La licence développée par Capcom, qui a connu un gain de popularité sans précédent au moment de la sortie de l'opus World en 2018, continue encore aujourd'hui de susciter l'excitation des joueurs.

Ce vendredi 28 février 2025 signe en effet le retour de la franchise Monster Hunter, grâce à une toute nouvelle aventure, Wilds. À l'occasion de cet évènement vidéoludique, la presse spécialisée a d'ores et déjà pu tester le jeu et forger son avis. Monster Hunter Wilds vaut-il la peine d'être acheté ? Peut-on parler de jeu de l'année ? Réponses ci-dessous.

Un scénario qui s'améliore mais qui pose quelques problèmes

La licence Monster Hunter n'a jamais brillé par sa profondeur scénaristique, et Wilds ne semble pas faire exception à la règle. Si l'histoire "n'est pas du grand art", il n'en demeure pas moins que Gameblog y note un "réel effort". Le jeu commence sur la découverte d'un jeune garçon baptisé Nata à la frontière des Terres Interdites, région désertique inhabitée.

L'enfant est sauvé de justesse par la Guilde des Chasseurs, juste avant que celui-ci nous révèle qu'un peuple serait caché au-delà du désert. Toutefois, un grand danger mettrait leur existence en péril. Afin de combattre cette menace, la Guilde charge le joueur et ses camarades chasseurs d'aller explorer les Terres Interdites, dans l'objectif de sauver la population en danger.

© Capcom

Monster Hunter Wilds propose donc un scénario somme toute basique, ce que souligne Gamekult : "On ne joue pas à Monster Hunter pour son histoire". Si Gameblog affirme que "les habitués verront certainement arriver les évènements à des kilomètres", il est important de souligner que Capcom a opéré à de "très nettes évolutions sur le plan narratif".

Ces évolutions prennent surtout place dans les cinématiques ponctuant très régulièrement l'histoire de Monster Hunter Wilds. "C'est surtout la mise en scène des cinématiques qui réussissent à capter l'attention du joueur", confirme Jeuxvidéo.com, ajoutant qu'"on a parfois droit à du grand spectacle". Un sentiment nuancé par Gamekult : "Croyez-nous bien quand nous vous affirmons qu'il s'agit du scénario le plus long de toute la licence [...]. Monster Hunter Wilds a beaucoup, beaucoup de cinématiques. Et des particulièrement longues en plus !".

Un gameplay innovant et très fourni

Comme pour ses prédécesseurs, Monster Hunter Wilds reprend l'idée de chasse de monstres au travers différentes régions. Or, le dernier titre de la licence de Capcom a cherché à innover en profondeur son gameplay, en intégrant de nombreuses nouveautés. Mentionnons par exemple la présence d'un vaste monde ouvert, permettant de longs voyages sans transitions ni coupures.

Un véritable sentiment d'immersion se dégage de Monster Hunter Wilds, grâce notamment aux diverses régions composant la carte. Variées et singulières, celles-ci se transforment selon la météo et le cycle jour/nuit dynamique : "une excellente idée" qui apporte des "séquences de jeu absolument dantesques", d'après Gameblog.

Xboxygen souligne quant à lui les nombreuses nouveautés de gameplay lors des séquences de combat. Le mode focus par exemple, grande innovation de Monster Hunter Wilds, se présente comme une fonctionnalité qui "offre une grande diversité et tout autant de souplesse". Celle-ci se traduit par un réticule permettant au joueur de mieux viser les parties du corps d'un monstre et d'accéder aux "attaques focus", des coups dévastateurs qui peuvent changer la tournure d'un combat.

© Capcom

Toutefois, Gameblog déplore le découpage de gameplay de Monster Hunter Wilds, soulignant que les dix premières heures du jeu sont "relativement linéaires" et purement scénaristiques. "Ne proposant que peu de papillonage" et de rares séquences de chasse, l'introduction du jeu semble bien trop longue. Une longueur plutôt bien digérée par Jeuxvidéo.com, qui écrit que la "partie narrative est suffisamment courte pour être efficace puisqu'elle ne vous prendra que 15 à 20 pour en voir le bout".

Monster Hunter Wilds est, en règle générale, très apprécié pour son contenu généreux : "On parle non pas de dizaines, mais de centaines, voire de milliers d'heures d'expérience pour les plus acharnés", d'après L'Éclaireur, d'autant plus que le gameplay "se bonifie avec les heures".

Monster Hunter Wilds réintroduit de nombreux monstres iconiques de la licence, pour le plus grand bonheur des fans les plus anciens. Le catalogue de monstres, on ne peut plus important aux yeux des joueurs, est une véritable réussite pour Jeuxvidéo.com : "Si on a pu reprocher à la franchise de présenter beaucoup de dinosaures et dragons, Wilds joue la carte de l'originalité en proposant un bestiaire qui change avec des créatures inédites excentriques". Gameblog remarque tout de même que ce dernier, "tout aussi bon qu'il soit, reste moins fourni que World et Rise" même si "le résultat est largement suffisant et convaincant".

© Capcom

Des graphismes excellents qui auraient pu être meilleurs

Voilà bien un point qui a suscité l'admiration de toute la presse spécialisée : les graphismes. Qualifié de "spectacle" et de "beauté visuelle" par JeuxActu, Monster Hunter Wilds se démarque par la qualité de ses graphismes. Les différentes régions composant la carte sont remarquables de réalisme et d'ingéniosité, "avec un sens méticuleux de la disposition dans les biomes, avec ce côté à la fois logique comme brouillon qui donne ce truc authentique qu'on trouve dans les grands jeux", toujours selon JeuxActu. "Monster Hunter Wilds propose des environnements extrêmement plaisants à arpenter, remplis de petits détails dont seule la série a le secret", corroborre Gamekult.

Des graphismes si épatants que Gameblog écrit que Monster Hunter Wilds est "une vraie réussite artistique, c'est superbe". "Les panoramas sont même parfois réellement impressionnants [...]. Le level design est toujours incroyable", peut-on lire plus loin. L'enthousiasme n'est cependant pas partagé par L'Éclaireur, qui déplore le fait que les graphismes ne "constituent jamais une claque mémorable". Si Monster Hunter Wilds "reste très beau [...], on attendait sûrement davantage d'un titre aussi ambitieux​​​​​​"

© Capcom

Parmi tous les opus de la licence Monster Hunter, Wilds s'impose comme "le plus accessible de tous", d'après Gameblog. Une impression partagée par une grande partie de la presse spécialisée. Malgré la "simplification globable du gameplay" et l'introduction de nombreuses nouveautés qui dénotent avec les titres précédents, Gamekult conclut son test en écrivant que Monster Hunter Wilds "reste une expérience incroyablement satisfaisante, par sa finesse, son addiction, son élégance mais aussi sa fluidité".

Monster Hunter Wilds est "de loin l'épisode le plus abouti et le plus réussi de la série", affirme JeuxActu, tandis que Jeuxvidéo.com assure qu'il "n'a jamais été aussi plaisant de se mettre à Monster Hunter qu'aujourd'hui". Des critiques élogieuses qui annoncent peut-être un grand succès commercial pour Capcom, et peut-être même le titre de Game Of The Year à l'occasion des Game Awards 2025.