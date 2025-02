Warner Bros : après la fermeture des studios, faut-il craindre l'annulation de Hogwarts Legacy 2 et Mortal Kombat ?

Décidément, le monde du jeu vidéo mène la vie dure. Warner Bros. Games, à l'origine de Mortal Kombat et Hogwarts Legacy, a annoncé la fermeture de trois studios emblématiques. Un jeu a été annulé.

Le mois de février aurait pu se terminer sous de meilleures aupices pour Warner Bros. Games. La célèbre entreprise américaine, connue pour ses jeux Hogwarts Legacy, Mortal Kombat, Multiversus ou encore dernièrement Suicide Squad: Kill the Justice League, condamne ce mardi 25 février 2025 trois de ses studios emblématiques.

La fin de trois studios emblématiques

"Nous avons dû prendre des décisions très difficiles pour structurer nos studios de développement et nos investissements", peut-on lire dans un email envoyé au média Kotaku. "Après mûre réflexion, nous fermons trois de nos studios de développement : Monolith Productions, Player First Games et Warner Bros. Games San Diego". Ces trois studios de renom subissent de plein fois les derniers échecs commerciaux traversés par l'entreprise américaine. Suicide Squad : Kill the Justice League, sorti en 2024, n'avait pas du tout rencontré le succès escompté.

Monolith Productions, Player First Games et Warner Bros. Games San Diego, qui voient leurs activités brutalement mises à l'arrêt, sont appréciés notamment pour leurs jeux Multiversus, Criminal Origins, Gardiens de la Terre du Milieu, La Terre du Milieu : l'Ombre du Mordor, ou enfin La Terre du Milieu : l'Ombre de la Guerre.

Grande victime de ces fermetures soudaines : Wonder Woman, jeu développé par Monolith Productions et annoncé en 2021. En production depuis 5 ans et ayant nécessité pas moins de 100 millions de dollars, le grand projet vidéoludique de Warner Bros. ne verra finalement jamais le jour.

"Le développement du jeu vidéo Wonder Woman de Monolith n'avancera pas," s'explique la firme. "Nous espérions offrir aux joueurs et aux fans une expérience de la plus haute qualité possible pour ce personnage emblématique, mais cela n'est malheureusement plus possible".

Doit-on craindre l'annulation de Hogwarts Legacy 2 et Mortal Kombat ?

En fermant ses trois studios emblématiques, Warner Bros. Games cherche à se recentrer sur ses jeux majeurs : "Aussi difficile que soit cette journée, nous restons concentrés et enthousiastes à l'idée de recommencer à produire des jeux de haute qualité pour nos fans passionnés", poursuit l'email reçu par Kotaku. Le récent drame ne signifie pas pour autant la fin de Warner Bros. Games, qui planchera toujours sur ses licences les plus importantes.

Sont ainsi préservées quatre grandes franchises de Warner Bros. Games, à savoir Hogwarts Legacy, Mortal Kombat, DC (surtout les jeux Batman) et Game of Thrones. En recentrant ses activités, l'entreprise compte bien s'appliquer plus encore à la production de ses jeux, dans l'optique de proposer des titres aboutis et travaillés. À voir si ces nouvelles stratégies porteront leurs fruits dans les futurs jeux de la firme.