Pokémon Legends Z-A : l'inquiétude est grande, les fans en colère

Prometteur et très attendu, Pokémon Legends Z-A s'est enfin présenté lors du Pokémon Presents de ce 27 février 2025. Inquiétudes et déception semblent être les maîtres mots chez la communauté de joueurs.

Il s'agissait sans aucun doute de l'annonce la plus attendue de ce Pokémon Presents. Pokémon Legends Z-A, brièvement dévoilé lors du direct de ce jeudi 27 février 2025, a enfin pu se montrer en images. Révélé pour la toute première fois en février 2024, il est clair que le prochain titre de Pokémon a vite refroidi la communauté de joueurs.

Digne successeur de Pokémon Legends Arceus (2022), Pokémon Legends Z-A a pu se présenter au travers d'une bande-annonce de quelques secondes. Au programme : nouvelle aventure, nouveau système de combat et nouveau visage pour la région de Kalos, apparue pour la première fois lors des jeux Pokémon X/Y (2013). Malgré l'attente suscité depuis un an, le soufflé est très vite retombé et les critiques ont fusé.

Les méga-évolutions de retour

Le Pokémon Presents de cette année 2025, qui célèbre les 29 ans de la licence, en a révélé beaucoup sur Pokémon Legends Z-A. Les quelques minutes de la bande-annonce ont par exemple annoncé quels starters accompagneront l'aventure à Illumis, à savoir Gruiki, Kaiminus et Germignon.

Plusieurs autres Pokémon ont pu être aperçus lors de la présentation, mais seules les méga-évolutions, qui font leur grand retour en 2025, ont suscité l'attention des joueurs. Lucario, Absol, Gardevoir, Pharamp, ou encore Dracaufeu ont pu se montrer dans leurs formes finales, sans que de nouveaux Pokémon ne semblent bénéficier à leur tour de la méga-évolution. Une attente pourtant solide chez les fans.

Pokémon retombe dans ses travers

La bande-annonce du Pokémon Presents s'est surtout attardée sur le scénario de Pokémon Legends Z-A. Comme escompté, les joueurs se retrouveront dans les rues d'Illumis, surplombée par la Tour Prismatique, qui se "dresse au centre de cette ville aux sublimes panoramas". Un adjectif "sublime" quelque peu illusoire, la grande majorité des joueurs ayant unanimement constaté la simplicité et la laideur des graphismes.

Screenshot de la bande-annonce © GameFreak

Une problématique que les jeux Pokémon ne parviennent pas à esquiver depuis les opus Épée et Bouclier sur Switch, sortis en 2019. La licence semble tomber dans ses travers, malgré les promesses de jeux plus aboutis et peaufinés.

Un scénario original qui joue avec la nostalgie

Pokémon Legends Z-A met en scène une Illumis soumise à des travaux de réaménagement dans toute la ville, afin d'aider les Pokémon à s'épanouir dans la cité. Le protagoniste de l'histoire, que le joueur incarnera, sera en visite touristique dans la ville et séjournera dans un hôtel. Hôtel tenu par un personnage on ne peut plus mythique de la licence, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de A.Z., dont l'histoire avait fortement marqué les jeux X/Y en 2012.

La carte de Pokémon Z-A © GameFreak

Les travaux d'Illumis, dirigé par la société "Quazar", semble également au cœur de l'intrigue de Pokémon Legends Z-A. D'autres entités et personnages accompagneront votre aventure, sans que d'autres détails n'aient été révélés.

Les joueurs ont particulièrement apprécié le tout nouveau système de combat proposé par Pokémon Legends Z-A, qui permet plus de liberté et nécessitera davantage de stratégie. Fini les confrontations au tour par tour, Pokémon semble vouloir aller de l'avant vers de toutes nouvelles mécaniques.

Autre grande inquiétude : la date de sortie

Prévu pour sortir "fin 2025", Pokémon Legends Z-A suscite encore une fois l'inquiétude. Auparavant destiné à paraître cet été, le titre Pokémon semble avoir connu quelques problèmes de développement. Game Freak, qui n'a affiché qu'une vague fourchette de lancement, serait-il en retard dans la conception du jeu ?

Le Pokémon Presents, évènement ô combien attendu, a donc été vécu comme une douche froide par les joueurs, qui n'ont sûrement pas fini d'exprimer leur mécontentement sur les réseaux sociaux.