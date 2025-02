Pokémon Champions : ce nouveau jeu enterre un autre projet de longue date

The Pokémon Company vient de dévoiler les premières images d'un tout nouveau jeu Pokémon basé sur les affrontements. Ce dernier pourrait bien enterrer un autre projet de longue date.

C'est à l'occasion de la journée Pokémon que la célèbre licence a multiplié les annonces concernant le futur des monstres à attraper et à collectionner. Parmi ces dernières, l'arrivée prochaine d'un tout nouveau jeu qui a surpris les fans de la saga : Pokémon Champions. Ce nouveau titre, qui ne dispose pas encore d'une date officielle, risque cependant d'enterrer un autre projet apprécié depuis des années par les amateurs de combats Pokémon.

Pokémon Champions : le jeu pour les fans de combats Pokémon

Bien que sa devise soit toujours "attrapez-les tous !", la franchise Pokémon regorge d'activités multiples comme les combats de dresseurs, présents depuis les tout premiers jeux de la licence. Le nouveau jeu Pokémon Champions met l'accent sur ces affrontements et proposera aux joueurs de s'affronter dans des combats de Pokémon avec, ce qui ressemble à des rencontres en deux Pokémons contre deux Pokémons.

Pokémon Champions sera disponible sur Nintendo Switch et smartphone. © Game Freak

Différentes mécaniques sont déjà présentées dans la bande-annonce de Pokémon Champions. Il est notamment possible d'observer de la téracristallisation et des méga-évolutions.

Peu d'informations sont déjà disponibles sur Pokémon Champions. Développé par une nouvelle entité baptisée "The Pokémon Workds", le titre est encore bien mystérieux. L'annonce parle bien d'un "premier aperçu" et le titre ne dispose pas de date officielle en dehors d'un "en développement". Il est cependant déjà confirmé que les joueurs pourront profiter de leurs Pokémon présents sur l'application Pokémon HOME et que le jeu sera disponible aussi bien sur consoles Nintendo Switch que sur smartphone.

Les Pokémon pouvant être transférés peuvent provenir de Pokémon GO, Pokémon Ecarlate/Violet et "d'autres opus de la série" sans plus de précisions.

© Game Freak

Un nouveau jeu pour mettre fin à un projet de longue date ?

Les fans de la communauté Pokémon qui adorent les combats n'ont pas attendu l'annonce de Pokémon Champions pour s'affronter en ligne et tester des stratégies. Depuis un peu plus de dix ans, de nombreux joueurs organisent des compétitions sur un projet non officiel de combats stratégiques en ligne baptisé Pokémon Showdown.

L'arrivée de Pokémon Champions pourrait donc bien être la réponse officielle de la licence pour mettre fin à ce projet et s'établir comme un jeu officiel pour les fans de combats Pokémon. Reste à savoir comment l'entreprise The Pokémon Company pourrait monétiser ce nouveau titre (jeu payant à l'achat, ajout de micro-transactions...).