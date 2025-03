Ubisoft : grâce à Tencent, le studio peut-il renaître de ses cendres ?

Après une année remplie de déboires et de désillusions en tout genre, Ubisoft semble relever la tête. En s'associant à Tencent, le studio français tient à assurer sa longévité. Cette nouvelle alliance est-elle prometteuse ?

La spirale de malheurs était telle que les joueurs craignaient, à juste titre, la fin définitive d'Ubisoft. Entre échecs commerciaux, grèves à répétition, licenciements de masse voire mise à l'arrêt d'un de ses jeux, le studio français n'en menait pas large. Une incertitude grandissante qui semble avoir pris fin ce jeudi 27 mars 2025, suite à l'annonce d'un partenariat avec Tencent, une entreprise chinoise spécialisée dans les jeux vidéo et les services Internet. Une nouvelle filiale verra prochainement le jour.

Le gouffre financier, un lointain souvenir ?

Star Wars Outlaws, Avatar : Frontiers of Pandora ou encore Skull and Bones... autant de jeux qui ont été loin de rencontrer le succès escompté par Ubisoft. Les échecs commerciaux se sont vite accumulés au sein de l'entreprise et les scandales n'ont pas tardé a émergé. Salaires indécents, conditions de travail déplorables... le gouffre financier d'Ubisoft n'est-il plus qu'un lointain souvenir grâce à sa nouvelle alliance avec Tencent ?

"Aujourd'hui, Ubisoft ouvre un nouveau chapitre de son histoire," confirme Yves Guillemot, co-fondateur et directeur général d'Ubisoft dans un communiqué. "Alors que nous accélérons la transformation de l'entreprise, c'est une étape fondamentale dans le changement de modèle opérationnel d'Ubisoft qui nous permettra d'être à la fois agile et ambitieux. Nous nous concentrons sur le développement d'écosystèmes de jeux pérennes et la croissance de notre portefeuille de marques existantes tout en créant de nouvelles franchises alimentées par des technologies de pointe et émergentes."

L'entreprise chinoise Tencent, qui détenait jusqu'alors 10% des actions d'Ubisoft, représentera désormais 25% de la nouvelle filiale. Grâce à un investissement à hauteur de 1, 16 milliard d'euros, cette filiale devrait être valorisée aux alentours de 4 milliards d'euros. À ce jour, la maison-mère d'Ubisoft n'atteint, quant à elle, que 2 milliards d'euros de valorisation.

L'investissement de Tencent permet à Ubisoft de "poursuivre ses efforts pour devenir une organisation plus agile tout en libérant le potentiel créatif des équipes de développement pour répondre au mieux aux attentes en constante évolution des joueurs", confie le studio.

La création d'une nouvelle filiale

La nouvelle alliance entre Ubisoft et Tencent permet la création d'une nouvelle filiale prometteuse. Celle-ci se consacrera sur la production des principales licences du studio français, à savoir Assassin's Creed, Far Cry et Rainbow Six, qui deviendront "de véritables franchises multiplateformes pérennes". Les autres licences, comme Rayman, Just Dance ou Prince of Persia, n'ont pas été mentionnées.

Ubisoft ainsi que toutes ses licences © Ubisoft

"Grâce à des investissements plus importants et des capacités créatives accrues, elle (NDLR : la nouvelle licence) continuera d'améliorer la qualité des expériences narratives en solo, développera les offres multijoueurs en augmentant la fréquence de publication de contenu, introduira des points de contact free-to-play et intégrera davantage de fonctions sociales," peut-on lire sur le communiqué.

Si Tencent jouera donc certainement un poids dans les prises de décision d'Ubisoft, le studio français demeurera l'actionnaire majeur de la nouvelle filiale. Le "nouveau chapitre" mentionné par Yves Guillemot s'apprête à ouvrir ses portes et promet la fin des déboires qui ont ponctué ces dernières années.

Avec le succès du tout dernier Assassin's Creed Shadows, qui a cumulé 3 millions de joueurs et joueuses en une semaine, Ubisoft semble remonter la pente. Le succès de son dernier titre annonce-t-il un avenir plus ensoleillé ? Le studio français semble en tout cas avoir appris de ses erreurs et ressort grandi de sa spirale de malheurs.