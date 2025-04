Switch 2 : découvrez notre premier test de la console en exclusivité

La Switch 2 est sans doute la console la plus attendue de l'année 2025. Avant sa date de sortie le 5 juin, Linternaute a pu la prendre en mains pendant plusieurs heures. Voici notre ressenti.

C'est sous le large toit vitré du Grand Palais de Paris que nous nous sommes rendus ce jeudi 3 avril 2025, pour tester l'objet le plus convoité de 2025 dans le petit monde du jeu vidéo : la toute nouvelle console de Nintendo. Linternaute a eu la chance de prendre en main la Switch 2, dont la sortie est prévue le 5 juin prochain dans le monde entier, rien que pour vous.

Courses en folie sur Mario Kart World, prise en main de Donkey Kong Bananza, zoom sur l'ensemble des accessoires de la Switch 2... notre expérience au Grand Palais, certes limitée dans le temps et bien encadrée, nous a permis de mesurer l'ampleur des nouveautés promises par Nintendo pour sa toute nouvelle console. Mais qu'avons-nous pu faire précisément et quelles sont nos premières impressions ?

À la découverte de Mario Kart World

Nous avons sans surprise commencé notre déambulation à travers les divers stands de cet événement Nintendo Switch 2 réservé à la presse par Mario Kart World. Dans les travées du Grand Palais, nous avons pu nous familiariser avec les nouvelles mécaniques du jeu de course, empruntant les virages de certains circuits, non sans occuper avec une certaine fierté la première place du podium.

"Expérience Nintendo Switch 2"

Le catalogue de véhicules regorge de nouveaux modèles. Entre kart, quad, moto, décapotables et voitures fantaisies, le choix s'est avéré difficile. Grâce aux nouvelles performances de la Switch 2, nous avons pu profiter du jeu en 4K 100 fps en mode docké. Mario Kart World s'est montré fluide et de bonne qualité visuelle.

Mario Kart World dispose par ailleurs d'un très vaste catalogue de personnages. Nous avons retrouvé, sans grande surprise, les figures mythiques de la licence, comme Mario, Luigi, Peach ou encore Bowser, mais aussi des visages inédits et inattendus. Mentionnons par exemple Kirby, Pauline, Koopa, Goomba, Bowser Junior, Carottin, Coccinelly, Pokey ou encore Pianta.

© Julian Madiot / Linternaute

La possibilité de jouer à 24 change complètement la donne. Les courses sur Mario Kart World sont encore plus déjantées et renversantes que celles de Mario Kart 8 sur Switch. L'impression de liberté offerte par le monde ouvert ajoute une nouvelle fois un vent de fraîcheur bienvenu.

Zoom sur les nouveaux accessoires de la Switch 2

Après les dérapages et les lancements de carapaces, nous avons pu observer de près les nouveaux accessoires qui accompagneront la Switch 2. Le dock, les Joy-Con 2, la tablette… rien n'a échappé à nos yeux de joueurs inconditionnels. Nous avons particulièrement lorgné les volants Joy-Con 2, aux couleurs rouge et bleue, la manette GameCube ainsi que la manette Pro.

© Julian Madiot / Linternaute

© Julian Madiot / Linternaute

En plus de son esthétique avantageuse, la Switch 2 est très agréable à prendre en main. La surface mate et la solidité des Joy-Con est très agréable pour jouer. Le nouveau système d'aimant, qui permet de les rattacher à la tablette, est très bien pensé. Les Joy-Con 2 ne peuvent se détacher tout seuls, puisqu'un nouveau bouton dédié fait son apparition au dos des manettes.

Les packs Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch 2 + Mario Kart World ont également trôné sur les étagères sans que l'on puisse y toucher. Rappelons que ces derniers seront vendus respectivement au prix de 469,99 euros et 499,99 euros.

Donkey Kong Bananza, pour les fans de destruction

Ultime annonce du Nintendo Direct : Donkey Kong Bananza a lui aussi pu passer entre nos mains. Prévu pour sortir le 17 juillet 2025, le grand jeu de la Switch 2 s'illustre par sa fraîcheur et sa nouveauté.

Nous avons donc pu incarner le personnage de Donkey Kong et nous balader dans un des mondes du jeu. Comme les joueurs ont pu l'apercevoir dans le Direct de mercredi dédié à la Switch 2, le célèbre gorille a la capacité de détruire son environnement pour se frayer le chemin de son choix. Comme pour Mario Kart World, le jeu respire la liberté. Nous l'avons particulièrement apprécié.

© Julian Madiot / Linternaute

Notre initiation parmi les stands de Nintendo nous a également amenés à tester d'autres jeux sur la Switch 2. C'est le cas de Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, Yakuza 0 Director's Cut, Street Fighter 6, Just Dance 2025 ou encore Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, ce dernier profitant d'une qualité graphique nettement améliorée et des temps de chargement réduits.

Même si le portage de ces jeux sur la nouvelle génération de console est une très bonne initiative, il semble peu probable qu'elle justifie seule l'achat d'une Switch 2.

Le mode souris, véritable atout des Joy-Con ?

Notre test de la Switch 2 nous a enfin permis de tester la fonctionnalité "souris", longtemps désirée par les joueurs. S'agit-il pour autant d'une véritable avancée pour la console de Nintendo ? Malgré une capacité de réaction et une précision indéniables, les Joy-Con en mode "souris" se sont montrés peu agréables à utiliser. Les poignets ne touchent aucune surface et la position des mains devient, au bout d'une dizaine de minutes, quelque peu douloureuse.

Nous avons pu nous servir des souris en jouant à Metroid Prime 4 : Beyond. L'expérience, certes amusante, demande de la place ainsi qu'une large surface plane. Difficile donc pour de nombreux joueurs de pouvoir s'en servir chez eux comme bon leur semble. Affaire à suivre donc, en attendant de pouvoir utiliser le Switch 2 une fois qu'elle sera sortie.