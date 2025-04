On a déjà trouvé la meilleure promotion disponible sur la Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 est désormais disponible en précommande sur plusieurs sites marchands. Bien que le prix de la console soit élevé, il est déjà possible de profiter d'excellentes offres.

Si le prix de la Nintendo Switch 2 vous a fait grincer des dents lors de son annonce, cet article est susceptible de vous intéresser. Après la présentation officielle, la firme japonaise a précisé que les précommandes sur la boutique de Nintendo pour la Switch 2 seraient ouvertes à partir du mois d'avril sous certaines conditions. Il faut notamment être abonné au Switch Online depuis plus de deux ans sans interruption et avoir un certain nombre d'heures de jeu sur des titres disponibles sur Nintendo Switch.

Si vous ne répondez pas à ces critères, rassurez-vous, il est désormais possible de précommander la Nintendo Switch 2 chez plusieurs magasins bien connus comme Micromania, CDiscount, Boulanger ou même des grandes surfaces comme Leclerc et Carrefour. On vous a cependant épargné les recherches en regroupant ici les meilleures offres disponibles sur la Switch 2.

La Nintendo Switch 2 chez Boulanger : la meilleure offre du moment

Boulanger propose certainement la meilleure offre actuelle sur la Nintendo Switch 2. Si la console seule est uniquement proposée à son prix de base de 469,99 euros, il est également possible de craquer pour le pack avec Mario Kart World en version digitale. Ce pack, disponible à 509,99 euros, propose également une carte SD de marque Sandisk avec une capacité de 128 Go offerte. Cette carte, d'une valeur initiale de 64,99 euros à l'achat, est offerte en ajoutant le pack à votre panier.

Nintendo Switch 2 469,99 euros VOIR L'OFFRE sur Boulanger

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World 509,99 euros VOIR L'OFFRE sur Boulanger

Du côté des autres marchands, si l'on veut dénicher des promos, il faut se tourner vers les grandes surfaces. Leclerc propose notamment le pack de la Nintendo Switch 2 avec Mario Kart World à 499,99 euros (au lieu de 509,99 euros). Une petite économie donc. Du côté de Carrefour, c'est un bon d'achat de 10 euros qui est proposé pour la précommande de la console seule ou avec Mario Kart World.

Nous vous conseillons cependant de regarder du côté des jeux pour dénicher d'autres promotions. Leclerc propose par exemple la précommande de Donkey Kong Bananza à 59,99 euros au lieu de 79,99 euros.