C'est la fin pour ces trois smartphones Samsung toujours en circulation, la firme ne veut plus les voir

Cinq ans à peine après leur commercialisation, trois smartphones Samsung ont été définitivement abandonnés par la marque, malgré leurs bons et loyaux services.

Malgré la critique élogieuse et les excellents retours des clients lors de leurs sorties, trois smartphones Samsung ont reçu, en ce début avril 2025, leur toute dernière mise à jour. Disponibles à la vente depuis plus de cinq ans, ces appareils ne pourront plus accueillir de patchs de sécurité ou de contenu inédit. Concrètement, ceux-ci ont été abandonnés par le constructeur sud-coréen, qui incite désormais les utilisateurs à acquérir un tout nouveau portable ou à se montrer prudent.

Êtes-vous concernés par cette malheureuse fin imposée par Samsung ? Prévus pour supporter quatre ans de mise à jour, les trois smartphones concernés ont déjà posé un pied dans la tombe. Si leur obsolescence n'est pas une surprise, il est certain que de nombreux utilisateurs en seront victimes et devront sortir leur portefeuille pour acheter un autre appareil.

Ce mois d'avril 2025 marque ainsi la fin définitive des Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra. Le correctif de sécurité tout juste déployé sur ces appareils s'avère être le dernier d'une longue liste, induisant la mise à mort de ces modèles sortis en 2020.

Une bonne nouvelle cependant : votre Galaxy S20, S20+ ou S20 Ultra continuera de fonctionner dans les mois et années à venir. S'il sera toujours possible de naviguer sur ces appareils, il faudra se résoudre en revanche à ne plus pouvoir accueillir les nouveautés de Samsung et notamment les régulières mises à jour de sécurité. Cela signifie que votre smartphone sera beaucoup plus vulnérable face aux logiciels malveillants et aux tentatives de cyberattaques. Les performances de votre appareil pourront également perdre en efficacité dans les mois ou années à venir.

De par la fin du support logiciel des Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra, Samsung incite très fortement ses utilisateurs à changer de smartphone. À noter que les Galaxy S20 FE et S20 FE 5G sont épargnés par cette obsolescence, malgré le fait qu'ils soient sortis la même année. Il est cependant certain que leur tour devrait prochainement arriver et que l'horloge tourne déjà pour la fin du support logiciel sur ces deux téléphones.

Si les Galaxy S20 disposent d'une courte durée de vie, Samsung promet depuis quelques années un système tout à fait différent. La marque propose désormais entre six et sept ans de mise à jour sur ses smartphones. Une décision qui répond aux normes européennes, lesquelles imposent cinq ans minimum de mise à jour logicielle sur les nouveaux smartphones. Cette décision n'étant cependant pas rétroactive, les anciens modèles ne sont pas concernés. Les nouveaux appareils de Samsung ne devraient donc pas, en définitive, être abandonnés aussi rapidement après leur sortie sur le marché.