PlayStation Plus et Premium : d'énormes jeux au programme pour le mois d'avril

Qui dit nouveau mois dit nouveaux jeux pour les abonnés au PlayStation Plus et Premium. La sélection du mois d'avril va sans conteste ravir une très grande majorité des joueurs.

Au total, ce sont huit nouveaux titres qui rejoindront le catalogue des abonnés au PlayStation Plus et Extra pour le mois d'avril 2025. Jeu d'aventure, de réflexion, de sport, de guerre... le choix est large et conviendra à tous les types de joueurs. Le nouveau catalogue est disponible dès ce jeudi 10 avril.

Après EA Sports UFC 5 et Prince of Persia: The Lost Crown, qui avaient été les vedettes du mois de mars, le temps est venu d'accueillir pas moins de huit nouveaux jeux sur votre PlayStation. Le mois d'avril signe l'arrivée de huit titres inédits au sein du catalogue PlayStation, deux d'entre eux étant exclusivement réservés aux abonnés du PlayStation Extra.

Hogwarts Legacy : l'Héritage de Poudlard | PS4, PS5

| PS4, PS5 Blue Prince | PS5

| PS5 Lost Records : Bloom & Rage – Tape 2 | PS5

| PS5 EA Sports PGA Tour | PS5

| PS5 Battlefield 1 | PS4

| PS4 PlateUp ! | PS4, PS5

© Warner Bros. Games / Portkey Games

Les joueurs remarqueront surtout l'apparition de Hogwarts Legacy, RPG en monde ouvert prenant place dans l'univers de Harry Potter. Très apprécié par la critique et les joueurs, le titre édité par Warner Bros. Games avait été désigné comme l'un des jeux les plus attendus lors des Game Awards 2022. Les abonnés aux PlayStation Plus et Extra profiteront également de Blue Prince et Lost Records: Bloom & Rage (Partie 2) le jour de leur sortie (soit le 10 et 15 avril).

Les abonnés au PlayStation Extra bénéficieront de deux jeux supplémentaires, avec une touche rétro bienvenue.

Alone in the Dark 2 | PS1

| PS1 War of the Monsters | PS2

La grande majorité de ces jeux est d'ores et déjà disponible ce jeudi 10 avril, hormis Lost Records : Bloom & Rage (Partie 2), dont la sortie est prévue le 15 avril prochain.