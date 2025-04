Test de Clair Obscur: Expedition 33 : le meilleur RPG de l'année est bien français

Le premier jeu du studio Montpelliérain Sandfall Interactive est passé entre nos mains avant sa sortie officielle. Nous avons pu y jouer et ce dernier nous a subjugués. Notre test.

Clair Obscur: Expedition 33 a tout d'un ovni sur le marché du jeu vidéo. Dévoilé en grandes pompes lors d'une conférence Xbox en juin 2024, le titre est le premier grand projet des équipes de Sandfall Interactive, un studio français basé principalement à Montpellier. Lors de son annonce, Clair Obscur: Expedition 33 fait rapidement sensation en volant la vedette aux autres jeux présentés pendant la soirée avec des arguments de taille : graphismes sublimes, bande-son aux airs baroques et ambiance mêlant la Belle Epoque française avec de la fantaisie héroïque.

Difficile donc d'échapper à la curiosité de découvrir un projet si prometteur et pourtant porté par une petite équipe d'une trentaine de personnes. Nous avons donc pu poser nos mains sur Clair Obscur: Expedition 33 pendant un peu plus de 50h afin de vous livrer notre ressenti global sur le titre. Soyons francs d'entrée de jeu : une fois la manette reposée, nous n'avions qu'une chose en tête : relancer une partie le plus vite possible.

Le récap de notre test de "Clair Obscur: Expedition 33" Excellents graphismes sublimés par plusieurs environnements différents

sublimés par plusieurs environnements différents Une histoire et un univers originaux

Les doublages et la bande-son que l'on s'empresse d'écouter en boucle sur Spotify

que l'on s'empresse d'écouter en boucle sur Spotify Durée de vie correcte surtout pour ceux qui veulent du défi et de nouvelles révélations en fin de partie Quelques soucis techniques sur Steam Deck qui peuvent bloquer la progression

qui peuvent bloquer la progression Certaines animations faciales qui laissent à désirer

Un mode expert un peu trop exigeant

Paris outragé ! Paris brisé ! Paris martyrisé !

La ville de Paris telle que nous la connaissons aujourd'hui n'existe plus. Le monde tout entier a plongé dans le chaos suite à de terribles événements que nous ne spoilerons pas ici. Les quelques survivants se sont regroupés au sein d'une ville de fortune baptisée "Lumière" (dont on reconnait rapidement la capitale française en ruine) afin d'échapper à une mystérieuse créature de plusieurs mètres de haut : la Peintresse.

Visible à des kilomètres, la Peintresse se réveille une fois par an pour dessiner sur un monolithe géant un chiffre. Quiconque dont l'âge dépasse ce chiffre voit alors son existence être tout bonnement effacée. Pour contrer ce phénomène baptisé "gommage", l'humanité met en place des expéditions de volontaires prêts à aller risquer leur vie en débarquant sur le continent. Bientôt, la Peintresse se réveillera et peindra le chiffre 33 qui marquera la fin des personnes âgées de 34 ans et plus. Vous incarnez quatre membres de l'expédition 33 avec un seul but : arrêter la Peintresse.

La ville de Lumière fait clairement référence à la capitale française. © Cosmocover / Sandfall Interactive

Dès son introduction, Clair Obscur: Expedition 33 n'y va pas avec le dos de la cuillère : votre aventure ne sera pas joyeuse. Le contexte du jeu est rapidement expliqué dans une très bonne mise en scène qui détaille les tenants et aboutissants de votre expédition tout en rappelant que vous n'incarnez "que" des humains. Ces derniers ne sont pas des super-héros et le jeu a le mérite de vous le rappeler fréquemment avec des passages marquants et même choquants autant pour le joueur que pour les personnages. Ces derniers restent cependant attachants et il est plaisant de les découvrir de plus en plus au fil de votre aventure.

Si Clair Obscur: Expedition 33 a déjà marqué de nombreux joueurs par son esthétique baroque et ses graphismes, il faut reconnaître que l'histoire fait clairement partie des plus grandes qualités du titre. Les équipes de Sandfall Interactive ont réussi à créer un univers cohérent, captivant et que l'on aura de cesse de vouloir découvrir davantage en parcourant le jeu dans son histoire principale ou ses découvertes annexes. Les révélations sont nombreuses et Clair Obscur: Expedition 33 ne manquera pas de vous étonner à plusieurs instants.

Votre aventure ne sera pas de tout repos. © Cosmocover / Sandfall Interactive

La narration dans Clair Obscur: Expedition 33 se veut donc particulièrement sérieuse. Les équipes de Sandfall Interactive réussissent parfaitement à rappeler à quel point la quête de Gustave, Maelle, Lune et Sciel est une fatalité. Quelques zones floues peuvent cependant rester en suspens et les joueurs seront invités à explorer l'ensemble de la mappemonde pour découvrir des cinématiques exclusives pouvant répondre à leurs interrogations. Une belle façon d'allonger la durée de vie du titre tout en s'immergeant davantage dans l'univers.

Un level design aux multiples couches

Entrons directement dans le vif du sujet : Clair Obscur: Expedition 33 n'est pas un monde ouvert à proprement parler. Le titre se rapproche davantage de RPG comme Golden Sun, la série des Tales Of ou encore la seconde partie de Final Fantasy XIII dans son exploration. Vous disposez donc d'une mappemonde sur laquelle les personnages peuvent se déplacer, trouver des objets, affronter des monstres et surtout visiter des localisations.

Ces dernières sont d'ailleurs assez nombreuses et variées. L'occasion pour les équipes de Sandfall Interactive de resserrer l'aire de jeu à des zones plus petites qui s'apparent souvent à de longs couloirs dans les premières heures de jeu avant de proposer de nombreux embranchements au fur et à mesure de la progression. Autant de nouveaux endroits permettant aux développeurs de cacher quelques trésors qui pourront vous être utiles dans votre aventure.

La majorité des niveaux de Clair Obscur: Expedition 33 sont de grands couloirs avec quelques zones plus ouvertes. © Cosmocover / Sandfall Interactive

Pour autant, l'exploration dans Clair Obscur: Expedition 33 n'échappe pas à quelques retors bien propres aux jeux de rôles avec notamment certaines zones à explorer à nouveau afin de parvenir au bout de l'aventure. Des environnements, certes, réussis, mais que l'on aura vite fait de finir d'explorer pour enfin connaître la suite de l'histoire.

Un gameplay au tour par tour réactif

En bon RPG qu'il est, Clair Obscur: Expedition 33 propose aux joueurs différents styles de jeux allant de l'exploration à la personnalisation des personnages et aux combats en semi tour par tour. Si nous avons déjà évoqué l'exploration, abordons désormais les combats du titre.

Les combats

Pourquoi "semi" ? Parce que les affrontements et tours des personnages dépendent tout d'abord d'une de leur statistique, la vitesse, qui peut donc leur permettre parfois d'agir à de multiples reprises.

Lors d'un tour, vos trois personnages disposent de plusieurs options : une attaque simple, une compétence, un tir en libre visée, un objet, s'enfuir ou passer son tour.

Les compétences sont clairement le nerf de la guerre dans Clair Obscur: Expedition 33. Elles disposent d'effets multiples, mais exigent également une phase de QTE pour être lancées. Il ne faut surtout pas les manquer puisque les QTE parfaits octroient un boost de dégâts tandis que certains ratés blesseront votre propre personnage !

Réussir vos QTE est primordial pendant les combats. © Cosmocover / Sandfall Interactive

Autre action disponible : le tir en visée libre. Cette option permet au personnage d'utiliser son pistolet ou sa magie afin de viser un ennemi et tirer (moyennant un PA par tir). Cette technique s'avère très utile voir indispensable lors de certains affrontements où les ennemis disposent de points faibles que vous pourrez détruire en visée libre.

Ainsi, à chaque tour, votre personnage doit donc choisir entre utiliser ses PA (avec les compétences ou la visée libre) ou en récupérer à l'aide d'attaques de base et d'objets. Des combos sont bien évidemment possibles avec des affinités comme la feu, la glace, la foudre ou la terre.

L'art de l'esquive ou de la parade

Mais ce qui rend le gameplay de Clair Obscur: Expedition 33 aussi intéressant que frustrant vient des moments où vous ne contrôlez pas votre personnages en combat. Chaque attaque du jeu peut être sautée, parée ou esquivée en appuyant sur la touche correspondante au bon moment. Bien timée, une parade permet également de réaliser une contre-attaque très puissante. Les fenêtres d'esquive et de saut sont cependant bien plus grandes que celle des parades. A vous donc de jauger au mieux vos options en fonction des attaques adverses et de votre gestion du rythme. Ce dernier dépendra d'ailleurs beaucoup de la difficulté que vous choisissez pour votre aventure. Le mode "normal" vous suggérant fortement de maitriser les esquives tandis que le mort "expert" rend ces dernières absolument (voir un peu trop) vitales.

Le timing des parades et contres est serré, mais les dégâts infligés sont importants. © Cosmocover / Sandfall Interactive

Le rythme est une donnée essentielle lors des combats de Clair Obscur: Expedition 33. Chaque attaque d'un ennemi est indiquée par un petit descriptif qui peut s'avérer crucial. Un texte stipulant "l'ennemi réalise un combo de 3 coups" vous indique notamment combien d'esquives ou de parades vous allez devoir effectuer. De même, si le jeu vous prévient que "l'ennemi réalise une attaque sautée", il est alors fort probable que vous ayez besoin de réaliser un saut pour éviter les dégâts.

La personnalisation picturale

Clair Obscur: Expedition 33 ne serait pas un véritable RPG s'il ne proposait pas un système d'équipement et de personnalisation pour ses personnages. Sans trop entrer dans les détails, le jeu vous permet d'équiper vos compagnons d'une arme aux caractéristiques d'attaque et d'effets de soutien en combat. A vous de choisir celle qui ira le mieux avec votre stratégie. Le choix de l'arme est un facteur déterminant puisque cette dernière influe également sur les caractéristiques à répartir lorsque votre personnage monte de niveau. Une arme dont les bonus évoluent en fonction de la Force vous demandera donc de monter cette caractéristique pour frapper plus fort en combat.

Les armes et pictos du jeu vous fournissent d'importants bonus. © Cosmocover / Sandfall Interactive

Outre leurs armes, les personnages de Clair Obscur: Expedition 33 peuvent également s'équiper de trois "pictos". Il s'agit d'artefacts pouvant conférer des caractéristiques (santé, vitesse, défense...) à votre personnage et surtout des effets en combat. Une fois qu'un picto a été utilisé pendant plusieurs combat, il est possible de ne plus l'équiper, mais de tout de même bénéficier de son passif. Une donnée très important tant certains pictos peuvent changer complètement votre stratégie en vous permettant, par exemple, d'attaquer plusieurs fois par tour ou de revenir à la vie lorsque vos points de vie tombent à zéro.

Des graphismes sublimes avec une ombre au tableau

C'est certainement l'un des premiers points qui aura saisi les internautes lors de l'annonce de Clair Obscur: Expedition 33. N'y allons pas par quatre chemins : le jeu est absolument magnifique tant par ses graphismes que son esthétique. Si cet article est ponctué de quelques-uns des plus beaux paysages du jeu, nous aurions complètement pu en publier une vingtaine ou trentaine d'autres tant le titre est généreux en magnifiques environnements. En voici déjà quelques-unes.

Les environnements sont d'ailleurs variés avec de multiples biomes différents allant des montagnes enneigées aux couleurs d'un manoir étrange ou des cavernes sombres à explorer de fond en comble. Si le tout peut parfois manquer d'une certaine cohérence, l'univers fantastique et le scénario justifient entièrement ces nombreux paysages.

Si les environnement sont relativement maitrisés, nous émettons quelques réserves sur les animations faciales. On dénotera notamment quelques expressions parfois un peu "robotiques" dans certaines cinématiques qui ne sont pas sans rappeler que Clair Obscur: Expedition 33 reste un premier projet d'un nouveau studio. Certains passages de foules figurent même plusieurs fois 3 à 4 fois le même modèle de personnage, ce qui peut prêter à sourire.

Côté technique : rien à redire. Sur notre configuration gaming (assez costaude), le titre tourne parfaitement avec les graphismes poussés au maximum. Le titre dispose également de quelques options graphiques pour soulager un peu votre machine si cette dernière ne parvient pas à pleinement faire tourner le jeu.

Et sur Steam Deck, ça donne quoi ? Nous avons pu jouer un peu moins de 10h à Clair Obscur: Expedition 33 sur la console de Valve. En réglant l'ensemble des graphismes sur les options les plus basses possibles, le titre parvient à tourner entre 25 et 35 FPS ce qui reste à peu près convenable, mais demeure peu pratique si vous disposez d'un véritable PC. Nous avons cependant subi quelques bugs avec les cheveux de certains personnages qui changeaient subitement de couleur à une certaine distance ainsi que l'impossibilité d'utiliser le "tir en visée libre" en dehors des combats, bloquant ainsi la découverte de certains trésors.

Une bande-son divinement française pour un casting de doublage 5 étoiles

Les musiques de Clair Obscur: Expedition 33 sont l'oeuvre du compositeur français Lorien Testard accompagné par la voix française de la chanteuse soprano Alice Duport-Percier que l'on peut entendre dans une large variété de l'OST du titre. Un duo notamment à l'oeuvre sur le thème principal du jeu, Alicia, que vous pouvez retrouver dans cette vidéo :

L'ambiance musicale de Clair Obscur: Expedition 33 sonne délicieusement française. Qu'il s'agisse des thèmes aux airs plutôt baroques lors de la visite de certaines villes aux musiques de combats et de boss, l'ensemble est un véritable plaisir auditif. Les compositions de Lorien Testard oscillent parfaitement entre les situations tragiques, les rencontres comiques et les affrontements épiques en accompagnant les scènes de thèmes qui ne manqueront pas de vous faire remuer du pied.

Difficile d'évoquer Clair Obscur: Expedition 33 sans parler de son casting de doublage. Du côté de la France, nous retrouvons de grands noms comme Adeline Chetail (The Legend of Zelda, Wakfu, Arcane...) ou encore Alexandre Gillet (voix française de Elijah Wood, Ryan Gosling ou encore Chris Evans).

Les voix anglaises ne sont cependant pas en reste et c'est avec ces dernières que nous avons préféré suivre notre aventure. Quel plaisir d'entendre les voix de Charlie Cox (Daredevil), Jennifer English (Baldur's Gate 3) ou encore Andy Serkis (Le Seigneur des Anneaux). Nous retiendrons cependant surtout Ben Starr (Final Fantasy 16) dont nous éprouvons un malin plaisir à l'entendre prononcer des "putains" et autres petites insultes en français.

Les équipes de Sandfall Interactive annoncent environ 30h de jeu pour compléter l'histoire principale de Clair Obscur: Expedition 33 et le double pour compléter le titre à 100%.

De notre côté, il nous aura fallu un peu moins de 28h pour terminer notre première partie. Si nous n'avons pas trop fouillé les moindres recoins du jeu pendant notre aventure, nous n'avons pas non plus été en ligne droite. Comptez donc plutôt 25h de jeu si vous comptez uniquement vous concentrer sur la quête principale. Les fans du jeu pourront cependant doubler cette durée de vie pour terminer le titre à 100%.

Une fois le scénario de Clair Obscur: Expedition 33 terminé, vous disposez en effet de nombreuses activités annexes telles que des mini-jeux, des quêtes pour obtenir davantage de scénario et surtout des boss cachés dont certains peuvent être particulièrement retors. Les fans de challenge seront aux anges en découvrant certains affrontements qui exigeront une stratégie rodée et un équipement bien préparé.

Une fois le scénario principal terminé, le jeu vous offre toujours plusieurs activités annexes et quêtes d'histoire. © Cosmocover / Sandfall Interactive

Notre conclusion au test de Clair Obscur: Expedition 33

Allons droit au but : Clair Obscur: Expedition 33 est une franche réussite. Le titre ne présente pas de grandes nouveautés majeures par rapport à ce que l'industrie du jeu vidéo propose depuis plusieurs années, mais le résultat final est maitrisé. Si le titre s'avère déjà impressionnant de par ses qualités, il l'est d'autant plus lorsqu'on garde en tête qu'il est le premier projet d'une équipe réduite et française. Un vrai petit tour de force (à prononcer avec un accent anglais) qu'il convient de saluer.

Clair Obscur: Expedition 33 est disponible à partir du 24 avril 2025 sur PS5, Xbox Series et PC (via la plateforme Steam).