The Elder Scrolls Oblivion Remastered : le jeu pourrait-il être gratuit ?

Après plusieurs mois de doutes sur Internet, The Elder Scrolls IV Remastered s'apprête enfin à se révéler au grand public ce mardi 22 avril. Peut-on s'attendre à ce que le jeu soit gratuit pour les joueurs ?

Voilà bien plusieurs mois que les joueurs théorisaient sur la sortie d'un remaster de The Elder Scrolls IV : Oblivion, et il semblerait qu'ils aient vu juste. Dix-neuf ans après la sortie du jeu vidéo original en 2006, Bethesda Game Studios a confirmé sur X les rumeurs qui abondaient sur la Toile. Le post, accompagné d'une image on ne peut plus évocatrice, a cumulé pas moins de six millions de vues en quelques heures.

© X

La publication X de Bethesda Game Studios, en plus de confirmer le développement d'un remaster de The Elder Scrolls IV : Oblivion, a annoncé une diffusion en direct consacrée entièrement au jeu. Les joueurs peuvent y assister sur YouTube ou Twitch à 17h00, heure française. Certains auront le plaisir d'apprendre qu'ils pourront y jouer sans débourser le moindre centime.

Que réserve la diffusion de The Elder Scrolls IV Remastered ?

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Bethesda Game Studios s'est montré assez avare en informations. Son post X annonçant la présentation du remaster de The Elder Scrolls IV : Oblivion s'avère plutôt bref, puisque l'on peut seulement lire "Demain, à 17h00". Le live sur YouTube est titré "Tout sera révélé", de quoi mettre l'eau à la bouche chez les joueurs les plus impatients.

Malgré le peu d'indices révélés par les développeurs, certaines fuites partagées il y a quelques heures donnent un avant-goût de ce que sera la présentation de ce mardi 22 avril. SteamBD a notamment révélé que le remaster de The Elder Scrolls IV : Oblivion peserait près de 120 Go, soit bien plus que le jeu original, qui ne dépassait pas les 4 Go. Cette montée en puissance laisse présager une refonte complète sous Unreal Engine 5. Le studio Virtuos, qui travaille sur le remaster, projette de retravailler toutes les textures et de moderniser complètement l'aspect du jeu.

D'après le site M1PST, The Elder Scrolls IV : Oblivion est prévu pour sortir dès ce mercredi 23 avril. Le jeu ne serait pas une exclusivité Xbox Series X|S et PC : les joueurs de PlayStation 5 devraient donc eux aussi profiter du titre de Bethesda Game.

Un jeu gratuit, pour une poignée de joueurs seulement

Si The Elder Scrolls IV : Oblivion Remastered est disponible pour l'ensemble des joueurs, tout le monde n'y aura pas accès au même prix. Quelques chanceux pourront en profiter sans débourser le moindre centime. Sont concernés les abonnés Xbox/PC Game Pass Ultimate.

Pour les autres joueurs, aucun prix n'a été pour le moment révélé sur Internet. Il est probable toutefois que la présentation du jeu ce mardi 22 avril en dise davantage sur le sujet.