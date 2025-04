Ghost of Yōtei : une nouvelle bande-annonce et une date de sortie annoncées

C'est officiel : Ghost of Yōtei dispose d'une date de sortie. Prévu pour paraître en fin d'année, le titre de Sucker Punch Production profite également d'une nouvelle bande-annonce.

Le très attendu Ghost of Yōtei revient avec des nouvelles croustillantes. PlayStation a révélé ce 23 avril 2025 une bande-annonce inédite sur le jeu de Sucker Punch Production. D'une durée de trois minutes, elle dévoile de nombreuses images du jeu, mais surtout la date de sortie de ce dernier.

Prévu pour paraître le 2 octobre 2025 sur PlayStation 5, Ghost of Yōtei promet une nouvelle aventure épique et haute en couleurs. Digne successeur de Ghost of Tsushima, sorti en 2020, le nouveau titre de Sucker Punch Production propose à ses joueurs d'incarner Atsu, une jeune femme animée par la vengeance et la justice. En plein coeur de l'île d'Hokkaido, la protagoniste projette d'éliminer la bande des Six Yōtei, qui ont assassiné sa famille et l'ont laissé pour morte alors qu'elle n'était qu'une enfant.

Les derniers mois de 2025 promettent de nombreuses grosses sorties vidéoludiques. Prévu pour octobre prochain, Ghost of Yōtei risque notamment de se frotter à un grand nom du monde du jeu vidéo, à savoir Grand Theft Auto VI, développé par RockStar Games. La fin de l'année s'avère on ne peut plus mouvementée, tant pour les industries que pour les joueurs. Ces derniers pourront se procurer Ghost of Yōtei à 79,99€ (ou 89,99€ pour sa version Deluxe).