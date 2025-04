Genshin Impact 5.6 : date de sortie, bannières, events et codes primo-gemmes

Hoyoverse viennent de dévoiler le contenu de la mise à jour 5.6 de Genshin Impact et on vous fait le résumé.

Genshin Impact ne serait pas un véritable jeu service sans son lot de mises à jour fréquentes. Le titre vient de dévoiler tout son programme pour la version 5.6 avec du contenu d'histoire, des codes primo-gemmes, des événements et de nouveaux personnages qui pourront rejoindre votre aventure.

Découvrez le résumé de la mise à jour 5.6 de Genshin Impact avec les bannières de personnages, les événements à venir et les codes primo-gemmes à rentrer le plus vite possible.

Quels sont les codes primo-gemmes pour la mise à jour 5.6 de Genshin Impact ?

Les programmes officiels qui servent à présenter les mises à jour de Genshin Impact permettent également de bénéficier de codes pour obtenir des primo-gemmes. Il est possible d'obtenir jusqu'à 300 primo-gemmes en utilisant ces codes, mais il ne faut pas tarder à les utiliser !

Les codes à rentrer pour le programme de la 5.6 de Genshin Impact sont les suivants :

GI56Paralogism

ChefEscoffier0507

IfaCacucu0507

Attention, ces codes ne sont valables que pendant quelques heures après la diffusion du programme de la 5.6 de Genshin Impact qui fût diffusé le vendredi 25 avril à 14h (heure de Paris).

La date de sortie de la version 5.6 de Genshin est fixée au 07 mai 2025. A partir de cette date, les joueurs bénéficieront des premiers événements de la mise à jour 5.6 ainsi que des premières bannières. Les dates globales sont les suivantes :

Mise à jour 5.6 et premières bannières : 07/05 /2025

Deuxième partie de la 5.4 et secondes bannières : 21/05/2025

Quelles sont les bannières de la mise à jour 5.6 de Genshin Impact ?

La mise à jour 5.6 de Genshin Impact est riche en apparitions de personnages, mais seulement deux d'entre eux sont nouveaux. Il s'agit de Escoffier, lancière Cryo 5* et Ifa, catalyseur Anémo 4*. La première est une cuisinière originaire de la région de Fontaine qui profite surtout aux personnages Cryo et Hydro. Ses aptitudes permettent de baisser la défense Cryo et Hydro des ennemis tout en soignant l'équipe. Un must-have pour les possesseurs d'Ayaka ou Wriothesley !

Escoffier est le nouveau personnage 5* de Genshin Impact. © Hoyoverse

Ifa est un personnage 4* qui sera disponible sur la première bannière de Escoffier/Navia. Ses talents lui permettent de voler (surtout dans Natlan) et d'appliquer des soins ainsi que l'élément Anemo. Ifa fonctionne particulièrement bien avec des personnages de l'élément Electro puisqu'il boost les réactions liées à l'Electrocution.

© Hoyoverse

La seconde partie de la mise à jour 5.6 permettra aux joueurs de retrouver deux anciens personnages du jeu : Kinich, un 5* Dendro qui fonctionne particulièrement dans les équipes qui utilisent la réaction brûlure. Le deuxième personnage est Raiden, l'Archon Electro de rareté 5*.

Notez qu'une troisième bannière sera disponible pendant la version 5.6 avec l'arrivée des voeux nostalgiques de la région d'Inazuma. Cette bannière temporaire permettra aux joueurs d'effectuer des voeux sur les personnages suivants : Ayaka, Ayato, Yoimiya, Chiori, Yae Miko, Itto, Kokomi et Kazuha. Leurs armes seront également disponibles dans la bannière nostalgique dédiée.

Quels sont les événements de la 5.6 de Genshin Impact ?

La version 5.6 de Genshin Impact tournera principalement autour de deux arcs. Le premier se déroulera à Fontaine et permettra de découvrir davantage le personnage d'Escoffier pendant une compétition de cuisine. Les joueurs seront amenés à cuisiner aux côtés de la jeune cheffe tout en rencontrant d'autres personnages de la région.

L'autre arc principal de la 5.6 verra le retour de la première région du jeu, Mondstadt. La région est envahie par de nombreux monstres et le personnage d'Albedo n'y semble pas étranger puisque ce dernier sera trainé en procès par les chevaliers de Favonius. A vous d'investiguer pour comprendre ce qui se trame jusqu'à découvrir un nouveau duo de boss inspiré des jeux d'échecs.

© Hoyoverse

Parmi les autres événements de la version 5.6 de Genshin Impact, les joueurs pourront retrouver un mini-jeu de "tower defense", des épreuves pour récolter des pièces d'or lors d'affrontements en joueurs contre joueurs ainsi qu'un bonus de matériaux obtenus lors de l'utilisation de fleurs spirituelles pendant quelques jours.