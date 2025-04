Clair Obscur: Expedition 33 : pourquoi le million de ventes est-il trompeur ?

Quelques jours à peine après son lancement, Clair Obscur: Expedition 33 a fièrement félicité sa communauté pour le million de ventes du jeu. Ce seuil symbolique est en réalité trompeur.

Il est devenu en quelques jours seulement l'un des jeux les plus commentés sur les réseaux sociaux. Clair Obscur: Expedition 33, développé par Sandfall Interactive et paru le 24 avril 2025, a atteint très rapidement un palier symbolique inespéré. De fait, le seuil du million de ventes a été franchi trois jours à peine après le déploiement du titre sur toutes les plateformes.

Le compte officiel X du jeu de Sandfall Interactive n'a pas manqué de remercier ses joueurs : "Et nous y sommes, trois jours après son lancement, un million d'exemplaires vendus. Merci de croire en Clair Obscur: Expedition 33".

Un grand succès pour un jeu 100% français

Un succès qui répond aux notes on ne peut plus laudatrices des joueurs et des spécialistes du jeu vidéo, dont Linternaute, qui l'a d'ores et déjà sacré meilleur RPG de l'année 2025. Noté 18/20 sur Jeuxvideo.com, 9/10 sur Gamekult et 8/10 sur Gameblog, Clair Obscur: Expedition 33 semble encore avoir de beaux jours devant lui. Le titre français n'a pas été victime de son concurrent The Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster, sorti le 22 avril 2025.

Un million d'exemplaires ou de joueurs ?

Il semble pourtant que le million d'exemplaires vendus de Clair Obscur: Expedition 33 ne soit pas si représentatif du succès du titre. À travers un autre post, le compte officiel du jeu a avoué que ce palier "n'inclut pas nos formidables joueurs GamePass". Cet abonnement, qui permet aux possesseurs de Xbox de jouer à divers jeux, rassemblait l'année dernière pas moins de 34 millions d'abonnés. Ces derniers élèvent sans nul doute le nombre de ventes de Clair Obscur: Expedition 33, bien qu'aucune donnée n'ait été communiquée à ce sujet. Au vu des nombreux retours de joueurs sur les réseaux sociaux, il y a fort à parier que le titre dispose de beaucoup plus de joueurs actifs que le "simple" million.