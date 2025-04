Flappy Bird : le jeu enfin de retour, où le télécharger sur votre smartphone

Plus de dix ans après sa première apparition, le phénomène Flappy Bird est enfin de retour sur smartphone. Il y a cependant une petite subtilité pour pouvoir le télécharger.

Vous souvenez-vous de Flappy Bird ? Ce jeu vidéo disponible en 2013 sur iPhone et 2014 sur Android avait fait beaucoup de bruit lors de sa sortie. Fruit d'un projet de développement du jeu Dong Nguyen, ce titre reposait sur un principe plutôt simple, mais ô combien addictif, d'un oiseau qui devait passer à travers des tuyaux tout en volant. Les contrôles très approximatifs ont largement participé au succès du jeu et à sa popularité en ligne.

Seulement voilà, seulement quelques semaines après sa sortie officielle sur Android, Flappy Bird a été soudainement retirée des plateformes de téléchargement par son créateur lui-même. Ce dernier expliquait ne pas apprécier d'avoir crée quelque chose d'aussi addictif. Cette décision inattendue avait même donné lieu à différents iPhone revendus à prix d'or, uniquement du fait qu'ils possédaient encore Flappy Bird d'installé.

Flappy Bird est officiellement de retour, mais où le télécharger ?

Les fans du jeu étaient très inquiets du retour de Flappy Bird. En septembre 2024, le titre avait refait parler de lui en annonçant son retour prochain, mais avec plusieurs nouvelles fonctionnalités liées aux cryptomonnaies.

Une décision qui n'a clairement pas été accueillie positivement par les internautes et qui semble avoir été entendue puisque la nouvelle version de Flappy Bird "ne figure aucun élément de Web3 ou cryptomonnaie" comme l'indique le communiqué de presse annonçant le retour du jeu.

Flappy Bird est donc bel et bien de retour, mais uniquement sur smartphones Android. Le titre n'est pas non plus disponible sur le Google Play Store où vous avez certainement l'habitude de télécharger vos jeux et applications. Pour le retrouver, il vous faudra télécharger l'Epic Games Store, le launcher officiel des responsables de Fortnite et Rocket League.

© Epic Games

Une fois l'Epic Games Store téléchargé sur votre appareil Android, vous n'aurez plus qu'à vous créer un compte (ou vous connecter à un déjà existant) pour retrouver Flappy Bird proposé sur la page d'accueil de l'application. Le jeu est gratuit à l'installation et ne dispose que de publicités intégrées et micro-transactions pour se financer.