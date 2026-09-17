GTA 6 : graphismes époustouflants, immersion folle. Les images officielles sont sur YouTube...

Les musiques officielles de GTA 6 ont enfin été partagées par Rockstar Games, quelques semaines après l'avant-première du jeu sur Netflix.

Alors que le studio Rockstar Games vit certainement l'une des plus grosses crises de communication de son histoire avec un volume de leaks sans précédent, il a divulgué ce 17 septembre l'album officiel des musiques du jeu.

Les fans de GTA 6 attendent de pied ferme la sortie de GTA 6 le 19 novembre prochain. Mais cette attente a été parsemée d'embûches avec l'affaire du leaker Cyberleek et les multiples fuites du gameplay. Les premières images avaient été divulguées pour la première fois près de trois mois avant son lancement officiel.

GTA 6 n'est plus le secret le mieux gardé de l'industrie. Au-delà de l'album, les différentes vidéos montrées jusqu'ici affichent du gameplay avec Jason, le personnage masculin principal, ainsi que Lucia. On peut y voir quelques affrontements ainsi que de la conduite de véhicule. En somme, rien de particulièrement novateur par rapport aux précédents opus de la série.

Cyberleek semble détenir le jeu GTA 6 au complet

Une vidéo de Cyberleek a mis le feu au poudre : le leaker y montre une signature en jeu avec son propre pseudo, rédigée avec l'impact de balles du pistolet de Jason. Une preuve donc que le leaker peut bel et bien jouer au jeu, et ne dispose pas seulement de quelques extraits dérobés à Rockstar Games. Les vidéos de leaks se font strike sur le web, comme en témoigne le journaliste Nicolas Lellouche qui en avait relayée quelques-unes au cours des derniers jours.

Si vous aviez un doute sur l'authenticité des leaks GTA 6, Rockstar Games vient de faire bloquer mon compte après un tweet mentionnant le piratage.



La demande légale mentionne bien des images de Grand Theft Auto obtenues illégalement. pic.twitter.com/A7o1mE0QOm — Nicolas Lellouche (@LelloucheNico) August 20, 2026

Un hacker aux revendications bien connues

Communiquant exclusivement par son site internet (les comptes twitter reprenant le pseudo "Cyberleek" pour surfer sur le buzz), le leaker continue de partager des extraits de GTA 6 avec une mission précise en tête : faire chanter Rockstar Games. Cyberleek explique que ses actions sont menées face aux studios qui encouragent la fin du format physiques à travers le monde, comme Rockstar Games et son GTA 6 qui ne disposera pas de CD à sa sortie.

Rockstar Games a réagit officiellement aux leaks

Le mercredi 26 août, Rockstar a enfin réagi publiquement sur son compte X officiel. L'éditeur de jeux vidéo exprime, entre autres, la profonde tristesse de ses équipes, regrettant que les premières images du jeu aient été dévoilées dans de telles circonstances. Il présente également ses excuses aux joueurs pour les nombreuses années d’attente avant le lancement officiel du jeu, alors que GTA 5 est sorti en 2013. Rockstar estime enfin que les spoilers viennent gâcher l’expérience des fans. Une réaction qui confirme, de fait, l’authenticité des vidéos ayant fuité ces derniers jours.

Comment revisionner l'avant-première de GTA 6 gratuitement ?

Malgré tout, l'avant-première de GTA 6 s'est maintenue le 27 août à 21h en avant-première sur Netflix. Six heures plus tard, les premières images officielles du gameplay sont disponibles sur YouTube, accessible gratuitement à tous les adultes qui ont un compte. Malgré un avis mitigé de certains fans, l'extended look semble avoir rempli plusieurs défis comme le réalisme graphique des personnages et des dynamiques de jeu, les échanges davantage contextuels avec les PNJ, ou encore la diversité du monde ouvert et des quêtes annexes.

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Le leaker prend tout de même le temps de se rémunérer avec ses multiples exclusivités puisqu'un système de paiement par monnaie virtuelle figure sur son site web si l'on veut voir davantage de leaks sur GTA 6.

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