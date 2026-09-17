GTA 6 : l'album officiel des musiques du jeu est divulgué
Les musiques officielles de GTA 6 ont enfin été partagées par Rockstar Games, quelques semaines après l'avant-première du jeu sur Netflix.
Alors que le studio Rockstar Games vit certainement l'une des plus grosses crises de communication de son histoire avec un volume de leaks sans précédent, il a divulgué ce 17 septembre l'album officiel des musiques du jeu.
Les fans de GTA 6 attendent de pied ferme la sortie de GTA 6 le 19 novembre prochain. Mais cette attente a été parsemée d'embûches avec l'affaire du leaker Cyberleek et les multiples fuites du gameplay. Les premières images avaient été divulguées pour la première fois près de trois mois avant son lancement officiel.
GTA 6 n'est plus le secret le mieux gardé de l'industrie. Au-delà de l'album, les différentes vidéos montrées jusqu'ici affichent du gameplay avec Jason, le personnage masculin principal, ainsi que Lucia. On peut y voir quelques affrontements ainsi que de la conduite de véhicule. En somme, rien de particulièrement novateur par rapport aux précédents opus de la série.
Cyberleek semble détenir le jeu GTA 6 au complet
Une vidéo de Cyberleek a mis le feu au poudre : le leaker y montre une signature en jeu avec son propre pseudo, rédigée avec l'impact de balles du pistolet de Jason. Une preuve donc que le leaker peut bel et bien jouer au jeu, et ne dispose pas seulement de quelques extraits dérobés à Rockstar Games. Les vidéos de leaks se font strike sur le web, comme en témoigne le journaliste Nicolas Lellouche qui en avait relayée quelques-unes au cours des derniers jours.
Si vous aviez un doute sur l'authenticité des leaks GTA 6, Rockstar Games vient de faire bloquer mon compte après un tweet mentionnant le piratage.— Nicolas Lellouche (@LelloucheNico) August 20, 2026
La demande légale mentionne bien des images de Grand Theft Auto obtenues illégalement. pic.twitter.com/A7o1mE0QOm
Un hacker aux revendications bien connues
Communiquant exclusivement par son site internet (les comptes twitter reprenant le pseudo "Cyberleek" pour surfer sur le buzz), le leaker continue de partager des extraits de GTA 6 avec une mission précise en tête : faire chanter Rockstar Games. Cyberleek explique que ses actions sont menées face aux studios qui encouragent la fin du format physiques à travers le monde, comme Rockstar Games et son GTA 6 qui ne disposera pas de CD à sa sortie.
Rockstar Games a réagit officiellement aux leaks
Le mercredi 26 août, Rockstar a enfin réagi publiquement sur son compte X officiel. L'éditeur de jeux vidéo exprime, entre autres, la profonde tristesse de ses équipes, regrettant que les premières images du jeu aient été dévoilées dans de telles circonstances. Il présente également ses excuses aux joueurs pour les nombreuses années d’attente avant le lancement officiel du jeu, alors que GTA 5 est sorti en 2013. Rockstar estime enfin que les spoilers viennent gâcher l’expérience des fans. Une réaction qui confirme, de fait, l’authenticité des vidéos ayant fuité ces derniers jours.
August 26, 2026
Comment revisionner l'avant-première de GTA 6 gratuitement ?
Malgré tout, l'avant-première de GTA 6 s'est maintenue le 27 août à 21h en avant-première sur Netflix. Six heures plus tard, les premières images officielles du gameplay sont disponibles sur YouTube, accessible gratuitement à tous les adultes qui ont un compte. Malgré un avis mitigé de certains fans, l'extended look semble avoir rempli plusieurs défis comme le réalisme graphique des personnages et des dynamiques de jeu, les échanges davantage contextuels avec les PNJ, ou encore la diversité du monde ouvert et des quêtes annexes.
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Le leaker prend tout de même le temps de se rémunérer avec ses multiples exclusivités puisqu'un système de paiement par monnaie virtuelle figure sur son site web si l'on veut voir davantage de leaks sur GTA 6.
17:50 - Ecoutez la musique de Yung Lean pour GTA 6
Yung Lean, Future et Métro Boomin ont collaboré dans un titre appelé "That's it" qui sera présent dans le nouveau jeu de Rockstar Games, GTA 6. La musique a été divulguée dans son entièreté sur X :
NEW SONG— F&M (@FEMBR23) September 17, 2026
GTA 6 ALBUM
THATS IT
FUTURE, METRO BOOMIN & YUNG LEAN pic.twitter.com/YIVLm3oSOI
16:50 - Travis Scott : écoutez sa musique composée pour GTA 6
Travis Scott fait partie des artistes présents dans l'album officiel consacré à GTA 6. Vous pouvez à présent écouter l'ensemble du son ci-dessous :
Travis Scotts full GTA 6 song RHYNO from GTA 6: The Album. pic.twitter.com/rx4kiVL9V9— GTA 6 Updates (@gtasix_) September 17, 2026
15:50 - GTA 6 : voici tous les titres des musiques lancées aujourd'hui
Voici les cinq musiques lancées aujourd'hui pour le prochain GTA 6 :
- Travis Scott - RHYNO ;
- Yung Lean - That's It (feat. Future & Metro Boomin) ;
- Morgan Wallen - Last Thing You Need ;
- Rauw Alejandro - Macacoa 2000 ;
- Keith Richards - Bright.
An album for GTA 6 has been announced with 34 original tracks.— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 17, 2026
The first 6 singles release TODAY:
Travis Scott - RHYNO
Yung Lean - That's It (feat. Future & Metro Boomin)
Morgan Wallen - Last Thing You Need
Rauw Alejandro - Macacoa 2000
Keith Richards - Bright pic.twitter.com/Pn8XU7v9SK
14:50 - Les musiques de GTA 6 dévoilées
Rockstar Games a partagé six musiques officielles du prochain GTA 6, dont la sortie est prévue pour le 19 novembre prochain. L'album est également disponible en pré-commande en vinyle et CD sur le site officiel. Attention toutefois, l'édition limitée est déjà en rupture de stock.
Grand Theft Auto VI: The Album Coming November 19— Rockstar Games (@RockstarGames) September 17, 2026
Featuring 34 original tracks that capture the electric energy of Vice City and Leonida, from a genre-defying artist roster.
Listen to the first six singles today, and pre-order on vinyl and CD at https://t.co/1pibFJjVGX. pic.twitter.com/7ja6jZpQ1m