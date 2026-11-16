GTA 6 : l'astuce pour y jouer 12 heures avant tout le monde en France

GTA 6 est le jeu le plus attendu de la décennie par de nombreux joueurs impatients de lancer le titre ce jeudi. Une astuce permet cependant d'en profiter bien avant la date de sortie officielle.

L'essentiel

GTA 6 est disponible à partir de ce jeudi 19 novembre. Les joueurs peuvent d'ores-et-déjà précharger le téléchargement du jeu afin de préparer leurs consoles pour la sortie officielle.

Bien que GTA 6 sorte officiellement ce jeudi 19 novembre à minuit, certains joueurs privilégiés pourront profiter du jeu en avance grâce à une technique bien connue. Cette dernière est très simple à réaliser et ne vous demandera que quelques modifications de vos paramètres pour jouer à GTA 6 avant tout le monde.

Attendu depuis plus de 10 ans, GTA 6 risque de faire date dans l'histoire du Jeu Vidéo. Selon les estimations du site Sensor Tower, GTA 6 aurait déjà rapporté plus d'un milliard de dollars de revenus à son studio, et ce, avant même sa sortie.

GTA 6 n'est toujours prévu que sur consoles PS5 et Xbox Series, mais une version PC se murmure depuis plusieurs mois. Rockstar Studios a l'habitude de sortir ses titres sur PC environ un an après leur sortie sur consoles next gen. Plusieurs sources s'accordent cependant sur une sortie de GTA 6 via Steam dès le début de l'année 2027.

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16:49 - Préparez votre Wi-Fi pour l'arrivée de GTA 6 ! Le téléchargement de GTA 6 approche à grand pas et promet de mettre à rude épreuve nos connexions. Pour réussir le téléchargement de GTA 6 sans ralentissement, assurez-vous que votre routeur Wi-Fi n'est pas mal placé derrière un mur épais. Un mauvais signal peut gâcher l'installation de GTA 6 et faire patienter les joueurs des heures de trop. Optimisez votre réseau dès aujourd'hui pour être prêt le jour J et profiter pleinement de GTA 6 dès sa sortie ! 16:18 - GTA 6 et son 2e trailer encore plus fort que le premier Le second trailer a enregistré 475 millions de vues en 24 heures, toutes plateformes confondues. Il a ainsi explosé le précédent record détenu par la bande-annonce de Deadpool & Wolverine (365 millions de vues). La hype ne faiblit donc pas, bien au contraire. 15:59 - GTA 6 pulvérise les records YouTube avec son 1er trailer Le premier trailer de GTA VI a battu trois records YouTube en 24 heures, dont celui de la vidéo de révélation de jeu vidéo la plus vue de la plateforme, avec 90,42 millions de vues. Il a atteint 60 millions de vues en seulement 12 heures. Seul le clip “Butter” de BTS lui résiste encore sur le record absolu. 15:45 - GTA 6 : son poids économique et culturel énorme Rockstar et sa maison mère Take-Two dépendent énormément du succès de GTA 6 : les investisseurs, la presse financière et les médias généralistes (pas seulement spécialisés jeux vidéo) suivent le dossier de près, un peu comme ils suivraient la sortie d’un film Marvel ou d’un album très attendu — sauf qu’ici les sommes en jeu sont encore plus vertigineuses.

GTA 6 est au coeur de multiples discussions, débats et polémiques, et ce, depuis sa première annonce officielle en 2023. Derrière ce titre se trouve "Grand Theft Auto", une série de jeux vidéo crée par Rockstar Games à la fin des années 90. Si vous n'avez jamais joué à un jeu de la série Grand Theft Auto, vous pouvez être complètement dépassé par le phénomène GTA 6. Il s'agit pourtant d'une série de jeux vidéo aux nombreux records dans laquelle vous incarnez généralement un ou plusieurs habitants d'une ville fictive.

Sans en divulguer trop sur GTA 6, la saga des Grand Theft Auto s'est notamment distinguée de par sa liberté donnée aux joueurs. Bien que pourvue de quêtes principales et secondaires, GTA 6 et les autres jeux de la licence encouragent énormément les joueurs à proposer une expérience très libre. Dans GTA 6 comme les autres titres de la saga, les joueurs peuvent voler des voitures, faire des missions de gangster, flâner à travers la ville, faire des rencontres, etc...

GTA 6 est un véritable cas à part dans l'industrie vidéoludique. Pour vous rendre compte du phénomène, sachez que le premier trailer officiel de GTA 6 a battu trois records YouTube en seulement 24h dont celui de la vidéo bande-annonce de jeu la plus vue sur le site.

GTA 6 est prévu pour être officiellement disponible sur votre PS5 ou Xbox Series S/X à partir de ce jeudi 19 septembre à minuit pile. Nombreux sont les joueurs qui vont donc camper devant leur télé avec leur exemplaire de GTA 6 téléchargé et prêt à être lancé. Il existe cependant une méthode non officielle pour pouvoir profiter de GTA 6 avant cet horaire officiel.

La méthode pour jouer à GTA 6 avant sa sortie officielle est bien connue des gamers, mais rien ne garantit encore qu'elle fonctionnera. Vous ne risquez cependant rien à l'essayer si vous désirez jouer à GTA 6 en avance. Cette méthode consiste à faire passer votre console comme étant en Nouvelle-Zélande, pays où GTA 6 est disponible 12h avant la France. La méthode change quelque peu selon que vous soyez sur PS5 ou Xbox.

Pour profiter de GTA 6 en avance sur votre console Xbox Series S/X, la méthode est assez simple à suivre et ne vous prendra que quelques minutes à mettre en place.

Rendez-vous sur votre profil Xbox/Microsoft. Dirigez-vous vers les paramètres > Système > Langue et emplacement. Réglez votre localisation sur la Nouvelle-Zélande. Redémarrez votre console, cette dernière devrait désormais être localisée en Nouvelle-Zélande où GTA 6 est disponible en avance.

Pour profiter de GTA 6 en avance sur une console PS5, la méthode à suivre est un peu plus compliquée et devrait vous prendre un peu moins d'une heure à configurer. Elle permet tout de même de profiter de GTA 6 près de 12h avant sa sortie officielle.

Déconnectez vos profils PSN français. Choisissez d'ajouter un nouvel utilisateur sur la console. Sélectionnez "Nouvelle Zélande" comme pays de résidence. Enregistrez une adresse e-mail valide pour le nouveau compte et connectez-vous à ce dernier. Utilisez un compte PSN rattaché à la Nouvelle-Zélande pour vous connecter en ligne. Un compte PSN français ne conviendra pas, de même que l'utilisation d'un VPN. Une fois le tout configuré, vous devriez disposer d'une console et d'un compte PSN localisés en Nouvelle-Zélande pour télécharger votre exemplaire de GTA 6. Attention car ce dernier sera certainement lié à ce compte.

GTA 6 est un cas un peu à-part dans le monde du Jeu Vidéo. Le titre est disponible en téléchargement sur les plateformes numériques officielles, mais une version boite existe également. Cette dernière ne dispose cependant pas de disque physique, mais d'un code de téléchargement à usage unique pour profiter du jeu. Depuis l'ouverture des précommandes de GTA 6, le jeu bénéficie déjà de plusieurs promotions de la part de boutiques comme la Fnac, Leclerc ou Amazon.

Grand Theft Auto GTA VI

GTA 6 n'étant pas disponible sur disque, gardez en tête que le jeu ne pourra ainsi pas être revendu d'occasion par la suite. Méfiez-vous donc énormément des annonces de GTA 6 sur des sites de reventes entre particuliers comme Leboncoin ou Vinted, puisque leurs codes pourraient bien avoir déjà été utilisés.

Après plus de 13 ans d'attente, GTA 6 sort cette semaine sur nos consoles actuelles. Le nouveau jeu de Rockstar Games est attendu pour ce jeudi 19 novembre prochain sur Playstation 5 et Xbox Series S/X. Selon les informations officielles, GTA 6 sera jouable à partir de minuit pile et pas avant ! Rockstar Studios n'a également pas fait mention de date de sortie ou portage PC officiel pour GTA 6.

GTA 6 ne bénéficiera également pas d'un mode en ligne à l'image de GTA Online lors de sa sortie. C'était déjà le cas pour le précédent titre de la série alors gageons que GTA 6 obtiendra une mise à jour avec un multijoueur en ligne dans les prochains mois.