GTA 6 : le jeu abandonnerait toute critique politique, les joueurs sont furieux

A quelques semaines de la sortie officielle de GTA 6, un vice-président de chez Rockstar s'est exprimé quant aux contenus politiques de la série.

Grand Theft Auto 6 ne cesse de faire parler de lui ces derniers jours. Alors que le titre de Rockstar Games est toujours attendu pour le 19 novembre prochain, c'est au tour de Rupert Humpries, vice-président senior chargé de la narration du jeu qui s'est exprimé. Ce dernier a notamment expliqué que la série n'avait jamais de réel but de parodie politique : "si l'on remonte aux GTA précédents, il n'y a jamais vraiment eu de focalisation sur la politique nationale."

GTA 6 serait-il donc dépourvu de toute critique ou satire politique dans son contenu ? Pas vraiment. Interrogé sur la question, Humpries précise que le monde de GTA 6 dispose de "tout un tas de personnages et guerres culturelles nécessaires pour le rendre vivant." La raison derrière ce peu d'engagements satiriques s'expliquerait par un rapprochement inutile avec le monde réel tandis que les joueurs préfèreraient justement s'en affranchir lorsqu'ils jouent.

GTA : une série dépourvue de politique ?

Les déclarations de Rupert Humpries concernant l'absence de satire politique dans GTA 6 et ses prédécesseurs ont de quoi surprendre. La saga est en effet reconnue pour sa critique du rêve américain, des médias, des réseaux sociaux et de la télé réalité. L'un de ses opus les plus connus, GTA San Andreas, évoquait notamment à plusieurs reprises les émeutes de Los Angeles survenues en 1992.

Pour autant, la satire politique présente dans la saga GTA a toujours été plus cynique que véritablement engagée. La licence se moque clairement de nombreux sujets et acteurs du monde réel, sans pour autant prendre de position claire. Il faudra donc patienter pour voir si GTA 6 embarque sur la même lancée, alors que plusieurs images du jeu semblent clairement se moquer des influenceurs et réseaux sociaux.

A quelle date sort GTA 6 ?

Après plus de 13 ans d'attente, GTA 6 sort très bientôt sur nos consoles actuelles. Le nouveau jeu de Rockstar Games est attendu pour le 19 novembre prochain sur Playstation 5 et Xbox Series S/X. Aucune date de sortie ou portage PC n'a encore été évoqué pour GTA 6, de même qu'un mode multijoueur en ligne pouvant s'apparenter à GTA Online.

GTA 6 s'annonce déjà comme un carton Bien que GTA 6 n'ait montré qu'une petite partie de son monde ouvert et de son gameplay, le jeu semble bien parti pour enchainer les records. Selon la société d'analyse Sensor Tower, GTA 6 se serait écoulé à près de 5 millions d'exemplaires précommandés durant cet été. Alors que le jeu est toujours prévu pour la mi-novembre, il y a fort à parier que les fêtes de fin d'année viennent booster ce chiffre et en faire l'un des jeux vidéo les plus vendus de l'histoire.

GTA 6 (ou Grand Theft Auto 6) est le prochain jeu du studio Rockstar Games (GTA 5, Read Dead Redemption 2...) à venir en novembre 2026. Le jeu permettra d'incarner Jason ou Lucia, un couple de jeune affranchis dans une Amérique où il leur faudra se débrouiller pour survivre. Entre braquages de banques, associations de malfaiteurs et soirées endiablées, GTA 6 a tout pour s'imposer comme le carton de l'année dans le monde du Jeu Vidéo.