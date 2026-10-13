GTA 6 : le jeu complet risque de fuiter sur internet avant sa sortie

Toujours victime de menaces de la part du leaker "Cyberleeb", Rockstar pourrait bien voir son GTA 6 être publié intégralement sur le web.

GTA 6 est toujours victime de nombreuses fuites. Alors que le pirate "Cyberleek" s'était quelque peu calmé après la révélation du gameplay en exclusivité sur Netflix, voilà que le leaker refait parler de lui depuis plusieurs jours. Après avoir diffusé de nouveaux extraits inédits de GTA 6, l'intéressé menace désormais Rockstar de publier l'intégrale du jeu directement sur le web.

On ne parle pas uniquement de quelques extraits de GTA 6, mais bien de l'histoire complète avec le générique de fin compris. Cyberleek explique encore une fois que ses actions sont une réponse à la décision de Sony et Rockstar Studios de ne plus proposer de disques physiques pour leurs futurs jeux.

GTA 6 victime de nombreuses fuites

Apparu pour la première fois en août dernier, Cyberleek s'en prend régulièrement à GTA 6 depuis sa première publication de vidéos exclusives du jeu. Le leaker publie régulièrement plusieurs extraits du titre tout en se moquant de Rockstar Studios qu'il accuse de vouloir détruire le marché des jeux vidéo physiques.

Dans ses derniers messages postés sur son site web officiel concernant GTA 6, Cyberleek indique vouloir publier l'intégralité du jeu à condition d'atteindre une valeur boursière de 30 millions de dollars. La menace est sérieuse puisque le leaker a déjà prouvé qu'il ne disposait pas que de simples extraits de GTA 6, mais du jeu complet comme en témoignent plusieurs vidéos signées par lui-même. A l'heure actuelle, la capitalisation boursière de Cyberleek n'est que de l'ordre de 5,7 million de dollar, ce qui laisse encore énormément de marge à Rockstar Studios pour intercepter l'intéressé.

Bien que Cyberleek ne dispose pas de réseaux sociaux officiels, les vidéos du leaker sont déjà reprises de partout et finissent notamment sur X. Les internautes peuvent également toujours choisir de financer Cyberleek pour l'inciter à dévoiler de nouvelles images du jeu avant sa sortie officielle.

GTA 6 disponible sur PC ? Xbox dément l'information

Selon le journaliste Tom Warren, spécialiste Microsoft chez The Verge, la direction de Xbox aurait préparé un deal exclusif avec Rockstar afin de sécuriser des droits de streaming pour GTA 6. Concrètement, cela permettrait de jouer à GTA 6 sur un ordinateur via le Xbox Cloud Gaming.

Cet espoir de profiter de GTA 6 sur PC n'a malheureusement pas duré. A travers un post du chef stratégique de Xbox sur le réseau social X, Microsoft a démenti les informations de The Verge. La firme a rappelé que GTA 6 ne sera disponible que sur console Xbox le 19 novembre et ne sera pas streamable en exclusivité sur PC.

While the excitement for GTAVI and XBOX is great to see, it has also led to some misreporting. We are looking forward to launching GTAVI on XBOX November 19, though the game will not be streaming exclusively or to PC. — Matthew Ball (@ballmatthew) October 7, 2026

GTA 6 sera dépourvu de politique engagée

Grand Theft Auto 6 ne cesse de faire parler de lui ces derniers jours. Alors que le titre de Rockstar Games est toujours attendu pour le 19 novembre prochain, c'est au tour de Rupert Humpries, vice-président senior chargé de la narration du jeu qui s'est exprimé. Ce dernier a notamment expliqué que la série n'avait jamais de réel but de parodie politique : "si l'on remonte aux GTA précédents, il n'y a jamais vraiment eu de focalisation sur la politique nationale."

GTA 6 serait-il donc dépourvu de toute critique ou satire politique dans son contenu ? Pas vraiment. Interrogé sur la question, Humpries précise que le monde de GTA 6 dispose de "tout un tas de personnages et guerres culturelles nécessaires pour le rendre vivant." La raison derrière ce peu d'engagements satiriques s'expliquerait par un rapprochement inutile avec le monde réel tandis que les joueurs préfèreraient justement s'en affranchir lorsqu'ils jouent.

The full interview breakdown is live. Thread below. https://t.co/aRvaxqHX85 https://t.co/EYKTBxvbHd — IsaacBeast (@ItsIsaacBeast) October 6, 2026

GTA : une série dépourvue de politique ?

Les déclarations de Rupert Humpries concernant l'absence de satire politique dans GTA 6 et ses prédécesseurs ont de quoi surprendre. La saga est en effet reconnue pour sa critique du rêve américain, des médias, des réseaux sociaux et de la télé réalité. L'un de ses opus les plus connus, GTA San Andreas, évoquait notamment à plusieurs reprises les émeutes de Los Angeles survenues en 1992.

Pour autant, la satire politique présente dans la saga GTA a toujours été plus cynique que véritablement engagée. La licence se moque clairement de nombreux sujets et acteurs du monde réel, sans pour autant prendre de position claire. Il faudra donc patienter pour voir si GTA 6 embarque sur la même lancée, alors que plusieurs images du jeu semblent clairement se moquer des influenceurs et réseaux sociaux.

Où précommander GTA 6 au meilleur prix ?

GTA 6 se distingue tellement du reste du marché vidéoludique que le jeu s'affiche à un prix assez record. Recommandé au tarif de 79,99 euros par Rockstar Studio, GTA 6 profite cependant déjà de quelques bonus de précommande et promotions. Il est notamment possible de le retrouver fréquemment aux alentours des 60 euros. N'hésitez pas à consulter notre article dédié et fréquemment mis à jour sur les meilleurs prix de GTA 6.

Grand Theft Auto GTA VI

Après plus de 13 ans d'attente, GTA 6 sort très bientôt sur nos consoles actuelles. Le nouveau jeu de Rockstar Games est attendu pour le 19 novembre prochain sur Playstation 5 et Xbox Series S/X. Aucune date de sortie ou portage PC n'a encore été évoqué pour GTA 6, de même qu'un mode multijoueur en ligne pouvant s'apparenter à GTA Online.

Dernières mises à jour

11:26 - Un mural géant consacré à GTA 6 prend forme à Brooklyn À New York, des artistes ont été aperçus en train de peindre une fresque murale représentant Jason et Lucia, les héros de GTA 6, sur un mur de Brooklyn. Des photos partagées sur les réseaux sociaux montrent le mural. Cette initiative s'ajoute à la vague de contenus promotionnels entourant la sortie du jeu en novembre.

GTA 6 (ou Grand Theft Auto 6) est le prochain jeu du studio Rockstar Games (GTA 5, Read Dead Redemption 2...) à venir en novembre 2026. Le jeu permettra d'incarner Jason ou Lucia, un couple de jeune affranchis dans une Amérique où il leur faudra se débrouiller pour survivre. Entre braquages de banques, associations de malfaiteurs et soirées endiablées, GTA 6 a tout pour s'imposer comme le carton de l'année dans le monde du Jeu Vidéo.