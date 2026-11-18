Attendu pour ce jeudi, GTA 6 n'en finit pas de faire parler de lui. Le titre de Rockstar Studios fait déjà polémique de par ses nominations aux Game Awards alors qu'il n'est même pas encore disponible.

L'essentiel

Après deux reports, l'attente touche enfin à sa fin : GTA 6 sort ce jeudi 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S, à minuit heure locale. En France, le jeu sera donc jouable dès la nuit du mercredi 18 au jeudi 19 novembre. L'édition standard, classée PEGI 18, est vendue 79,99 €. Ceux qui ont précommandé la version numérique peuvent précharger le jeu depuis le 10 novembre : il faut prévoir jusqu'à 212 Go d'espace libre sur sa console. Les joueurs Xbox pourront aussi lancer GTA 6 en streaming via Xbox Cloud Gaming dès 7 h du matin, y compris sur Xbox One.

Avec un lancement fixé à minuit heure locale, ce sont les joueurs de Nouvelle-Zélande qui découvriront GTA 6 en premier, dès ce mercredi 18 novembre à midi, heure de Paris. De quoi donner des idées à certains joueurs, qui comptent sur la célèbre astuce du changement de région pour prendre plusieurs heures d'avance. Attention toutefois : rien ne garantit que la méthode fonctionnera avec GTA 6.

Plus de dix ans d'attente, un retour à Vice City, dans l'État fictif de Leonida inspiré de la Floride, et un nouveau duo de héros, Lucia et Jason : GTA 6 a tout d'un événement historique pour le jeu vidéo. Les chiffres le confirment avant même sa sortie. D'après les estimations du cabinet Sensor Tower, ses précommandes numériques auraient déjà rapporté plus d'un milliard de dollars, pour plus de 10 millions d'exemplaires vendus. La PS5 représenterait environ les trois quarts de ces précommandes, et près de neuf joueurs sur dix auraient choisi l'édition Ultime, la plus chère.

GTA 6 n'est pas encore sorti, mais il fait déjà polémique. Les nominations des Game Awards 2026, dévoilées ce mardi 17 novembre, placent le jeu de Rockstar en tête avec huit nominations, dont celle de Jeu de l'année, face notamment à Resident Evil Requiem, Control Resonant et 007 First Light. Sur les réseaux sociaux, de nombreux joueurs ne comprennent pas qu'un jeu encore injouable, et dont aucun test n'a été publié, puisse prétendre à la plus haute récompense. Pourtant, le règlement est respecté : un jeu est éligible s'il est commercialisé au plus tard le vendredi 20 novembre à 21 h, heure de Los Angeles, et les jurés peuvent recevoir les jeux avant leur sortie pour les évaluer. Geoff Keighley, le créateur de la cérémonie, a d'ailleurs démenti avoir modifié le calendrier pour GTA 6.

Dernières mises à jour

10:40 - Les précommandes de GTA 6 explosent tous les compteurs À quelques heures de sa sortie, GTA 6 totalise près de 16 millions de précommandes numériques selon Sensor Tower, pour plus de 1,54 milliard de dollars de recettes. Ce chiffre a plus que doublé en seulement deux semaines, passant de 7,71 millions de copies début novembre à 15,88 millions aujourd'hui. Take-Two, maison mère de Rockstar Games, se contente d'évoquer un élan 10:04 - GTA 6 s'apprête enfin à débarquer sur consoles GTA 6 doit sortir ce jeudi 19 novembre sur PlayStation 5 et Xbox Series, treize ans après GTA V. Ce délai constitue déjà un record entre deux épisodes de la saga, aggravé par dix ans de développement et deux reports successifs. Les joueurs vont enfin pouvoir fouler les routes de l'État fictif de Leonida et sa ville phare, Vice City.

GTA 6 est au coeur de multiples discussions, débats et polémiques, et ce, depuis sa première annonce officielle en 2023. Derrière ce titre se trouve "Grand Theft Auto", une série de jeux vidéo crée par Rockstar Games à la fin des années 90. Si vous n'avez jamais joué à un jeu de la série Grand Theft Auto, vous pouvez être complètement dépassé par le phénomène GTA 6. Il s'agit pourtant d'une série de jeux vidéo aux nombreux records dans laquelle vous incarnez généralement un ou plusieurs habitants d'une ville fictive.

Sans en divulguer trop sur GTA 6, la saga des Grand Theft Auto s'est notamment distinguée de par sa liberté donnée aux joueurs. Bien que pourvue de quêtes principales et secondaires, GTA 6 et les autres jeux de la licence encouragent énormément les joueurs à proposer une expérience très libre. Dans GTA 6 comme les autres titres de la saga, les joueurs peuvent voler des voitures, faire des missions de gangster, flâner à travers la ville, faire des rencontres, etc...

GTA 6 est un véritable cas à part dans l'industrie vidéoludique. Pour vous rendre compte du phénomène, sachez que le premier trailer officiel de GTA 6 a battu trois records YouTube en seulement 24h dont celui de la vidéo bande-annonce de jeu la plus vue sur le site.

GTA 6 est prévu pour être officiellement disponible sur votre PS5 ou Xbox Series S/X à partir de ce jeudi 19 septembre à minuit pile. Nombreux sont les joueurs qui vont donc camper devant leur télé avec leur exemplaire de GTA 6 téléchargé et prêt à être lancé. Il existe cependant une méthode non officielle pour pouvoir profiter de GTA 6 avant cet horaire officiel.

La méthode pour jouer à GTA 6 avant sa sortie officielle est bien connue des gamers, mais rien ne garantit encore qu'elle fonctionnera. Vous ne risquez cependant rien à l'essayer si vous désirez jouer à GTA 6 en avance. Cette méthode consiste à faire passer votre console comme étant en Nouvelle-Zélande, pays où GTA 6 est disponible 12h avant la France. La méthode change quelque peu selon que vous soyez sur PS5 ou Xbox.

Pour profiter de GTA 6 en avance sur votre console Xbox Series S/X, la méthode est assez simple à suivre et ne vous prendra que quelques minutes à mettre en place.

Rendez-vous sur votre profil Xbox/Microsoft. Dirigez-vous vers les paramètres > Système > Langue et emplacement. Réglez votre localisation sur la Nouvelle-Zélande. Redémarrez votre console, cette dernière devrait désormais être localisée en Nouvelle-Zélande où GTA 6 est disponible en avance.

Pour profiter de GTA 6 en avance sur une console PS5, la méthode à suivre est un peu plus compliquée et devrait vous prendre un peu moins d'une heure à configurer. Elle permet tout de même de profiter de GTA 6 près de 12h avant sa sortie officielle.

Déconnectez vos profils PSN français. Choisissez d'ajouter un nouvel utilisateur sur la console. Sélectionnez "Nouvelle Zélande" comme pays de résidence. Enregistrez une adresse e-mail valide pour le nouveau compte et connectez-vous à ce dernier. Utilisez un compte PSN rattaché à la Nouvelle-Zélande pour vous connecter en ligne. Un compte PSN français ne conviendra pas, de même que l'utilisation d'un VPN. Une fois le tout configuré, vous devriez disposer d'une console et d'un compte PSN localisés en Nouvelle-Zélande pour télécharger votre exemplaire de GTA 6. Attention car ce dernier sera certainement lié à ce compte.

GTA 6 est un cas un peu à-part dans le monde du Jeu Vidéo. Le titre est disponible en téléchargement sur les plateformes numériques officielles, mais une version boite existe également. Cette dernière ne dispose cependant pas de disque physique, mais d'un code de téléchargement à usage unique pour profiter du jeu. Depuis l'ouverture des précommandes de GTA 6, le jeu bénéficie déjà de plusieurs promotions de la part de boutiques comme la Fnac, Leclerc ou Amazon.

GTA VI

GTA 6 n'étant pas disponible sur disque, gardez en tête que le jeu ne pourra ainsi pas être revendu d'occasion par la suite. Méfiez-vous donc énormément des annonces de GTA 6 sur des sites de reventes entre particuliers comme Leboncoin ou Vinted, puisque leurs codes pourraient bien avoir déjà été utilisés.

Après plus de 13 ans d'attente, GTA 6 sort cette semaine sur nos consoles actuelles. Le nouveau jeu de Rockstar Games est attendu pour ce jeudi 19 novembre prochain sur Playstation 5 et Xbox Series S/X. Selon les informations officielles, GTA 6 sera jouable à partir de minuit pile et pas avant ! Rockstar Studios n'a également pas fait mention de date de sortie ou portage PC officiel pour GTA 6.

GTA 6 ne bénéficiera également pas d'un mode en ligne à l'image de GTA Online lors de sa sortie. C'était déjà le cas pour le précédent titre de la série alors gageons que GTA 6 obtiendra une mise à jour avec un multijoueur en ligne dans les prochains mois.