GTA 6 est enfin disponible et casse déjà tout internet. Qu'il s'agisse des réseaux sociaux, du Playstation Network ou des vues sur Twitch et YouTube, le titre de Rockstar marque déjà l'histoire.

L'essentiel

GTA 6 est disponible depuis cette nuit sur PS5 et Xbox Series X|S, après deux reports et plus de treize ans d’attente. En France, il s’est débloqué à minuit pile. L’édition standard (PEGI 18) coûte 79,99 €, l’Ultime 99,99 €, et la version en boîte ne contient qu’un code de téléchargement. Il faut prévoir jusqu’à 212 Go, plus un patch de lancement. Sur Xbox, le jeu se lance aussi en streaming via Xbox Cloud Gaming depuis 7 h, y compris sur Xbox One, mais il faut l’acheter : il n’est pas inclus dans le Game Pass.

Les Néo-Zélandais ont été servis les premiers, dès mercredi midi, heure de Paris. Résultat : les spoilers ont circulé très tôt, au grand dam de certains joueurs. Le lancement a aussi mis les serveurs à rude épreuve. Quelques heures avant minuit, le PlayStation Network est tombé en panne pour des milliers de joueurs, avant que Sony n’annonce le rétablissement des services.

Côté chiffres, GTA 6 bat tous les records. Il était déjà le jeu le plus précommandé de l’histoire du PlayStation Store et du Microsoft Store. Pour sa sortie, il a atteint 3 293 515 spectateurs simultanés sur Twitch, du jamais-vu pour un jeu sur la plateforme. Toutes plateformes confondues, Streams Charts a compté plus de 7 millions de spectateurs au même moment, quatre fois plus que le précédent record de lancement, celui de la bêta fermée de Valorant en 2020. De son côté, le Playstation Network n'a pas tenu lors de la soirée et a même été indisponible pour certains joueurs.

La presse, elle, est unanime. Avec 99/100 sur Metacritic, GTA 6 égale The Legend of Zelda: Ocarina of Time au rang de jeu le mieux noté de l’histoire. IGN et GameSpot lui donnent 10/10, Bloomberg parle de chef-d’œuvre et Jeuxvideo.com lui met 19/20. De quoi donner raison aux Game Awards, critiqués pour l’avoir nommé huit fois avant sa sortie. Seules ombres au tableau : un rythme parfois lent, des missions très scriptées et un jeu limité à 30 images par seconde. Reste l’avis des joueurs : Metacritic n’ouvre les notes du public qu’à partir de 21 h ce jeudi, heure de Paris.

Dernières mises à jour

12:25 - Des commandes qui déroutent les vétérans Si le précédent opus a treize ans, plusieurs joueurs s'agacent des changements apportés aux commandes. Certains boutons ont changé de fonction, provoquant des tirs intempestifs et des interruptions brutales lors des dialogues avec les personnages non-joueurs. La touche de sprint fonctionne également différemment : il faut désormais la maintenir enfoncée plutôt que l'appuyer plusieurs fois. 11:59 - Lucia, nouvelle star du jeu Lucia, personnage féminin principal de cet épisode, concentre toutes les attentions des joueurs. Sa présence, tout comme son apparence, fait l'objet de nombreux commentaires en ligne dès les premières heures de sortie. Mention spéciale également au personnage de Mandy, mais nous n'en dirons pas plus. 11:38 - Consoles à la peine Au-delà des problèmes de serveurs, de nombreux joueurs rapportent sur Reddit que le jeu, particulièrement gourmand, fait planter ou s'éteindre leurs PS5 et Xbox Series X pendant les missions d'introduction. Selon des streamers français, la situation se stabilise après quelques minutes de jeu. 11:10 - Panne générale sur PSN L'afflux massif de joueurs la veille de la sortie a fait planter le PlayStation Network, provoquant des milliers de signalements sur Downdetector. La panne a duré environ 45 minutes. Comme une connexion internet reste nécessaire pour vérifier les licences numériques, un goulot d'étranglement persiste encore pour certains joueurs n'ayant pas installé la mise à jour système obligatoire de la PS5. 10:51 - GTA 6 enfin disponible Après treize ans d'attente, "Grand Theft Auto VI" est désormais jouable sur consoles. Les joueurs ayant précommandé et préchargé le titre ont pu lancer leur partie dès minuit. Le jeu s'impose déjà comme le lancement le plus attendu de la décennie. LIRE PLUS

GTA 6 est au coeur de multiples discussions, débats et polémiques, et ce, depuis sa première annonce officielle en 2023. Derrière ce titre se trouve "Grand Theft Auto", une série de jeux vidéo crée par Rockstar Games à la fin des années 90. Si vous n'avez jamais joué à un jeu de la série Grand Theft Auto, vous pouvez être complètement dépassé par le phénomène GTA 6. Il s'agit pourtant d'une série de jeux vidéo aux nombreux records dans laquelle vous incarnez généralement un ou plusieurs habitants d'une ville fictive.

Sans en divulguer trop sur GTA 6, la saga des Grand Theft Auto s'est notamment distinguée de par sa liberté donnée aux joueurs. Bien que pourvue de quêtes principales et secondaires, GTA 6 et les autres jeux de la licence encouragent énormément les joueurs à proposer une expérience très libre. Dans GTA 6 comme les autres titres de la saga, les joueurs peuvent voler des voitures, faire des missions de gangster, flâner à travers la ville, faire des rencontres, etc...

GTA 6 est un véritable cas à part dans l'industrie vidéoludique. Pour vous rendre compte du phénomène, sachez que le premier trailer officiel de GTA 6 a battu trois records YouTube en seulement 24h dont celui de la vidéo bande-annonce de jeu la plus vue sur le site.

Après des années d'attente, le verdict est tombé : pour la presse, GTA 6 est un chef-d'œuvre. Avec une moyenne de 99/100 sur Metacritic, il égale The Legend of Zelda: Ocarina of Time au rang de jeu le mieux noté de l'histoire. Voici ce qu'en disent les premiers tests.

Washington Post (4 étoiles sur 4) : pour Gene Park, GTA 6 est une épopée américaine stupéfiante. Le journaliste juge le jeu révolutionnaire par son attention au comportement humain. Il raconte s'être surpris à rester poli avec les passants, tant les habitants de cette Floride virtuelle réagissent de façon réaliste. Selon Rockstar, le jeu compte 600 000 animations, contre 55 000 dans GTA V.

Bloomberg : Jason Schreier, spécialiste des coulisses du jeu vidéo, parle d'un chef-d'œuvre, aussi impressionnant techniquement que drôle. Il décrit un Vice City si réaliste qu'on a parfois du mal à le distinguer d'images filmées. Pour lui, le secret d'un grand jeu tient en trois ingrédients : beaucoup d'argent, beaucoup de temps et des équipes talentueuses.

Jeuxvideo.com (19/20) : après plus de 100 heures de jeu, le site parle d'une claque comme on en prend tous les dix ans et salue « le plus bel open world urbain jamais conçu ». Il souligne le rôle central de l'argent, qui sert à acheter vêtements, armes et véhicules tout au long de l'aventure. Petite réserve : le gameplay reste un peu lourd, comme dans Red Dead Redemption 2, et le rythme est plus lent que dans les anciens GTA.

Journal du Geek (9/10) : le site est conquis par un monde beau, vivant et dense, et surtout par son ambiance sonore : un frigo qui se met en marche, des moustiques qui bourdonnent dans les enceintes arrière… La bande originale et les radios sont jugées sans faute. Il se montre en revanche plus sévère sur le scénario, jugé décousu, avec tant de fusillades improbables qu'on se croirait parfois dans Fast and Furious. Il regrette aussi un ton trop sage pour une série réputée pour sa satire.

Les autres notes : IGN, GameSpot et Game Informer lui donnent 10/10, et Eurogamer, VGC et GamesRadar+ 5/5. Après plus de 200 heures de jeu, ActuGaming lui met 9,5/10, tout en regrettant des missions principales très scriptées, des combats proches des anciens épisodes, une IA ennemie prévisible et une conduite parfois lourde. VGC signale aussi quelques problèmes de performance mineurs, sans que cela gâche l'expérience.

A l'image des autres jeux de la série, GTA 6 dispose de codes de triche avec lesquels vous pouvez vous amuser pour pimenter votre partie. Les codes dans GTA 6 sont cependant un peu spéciaux puisqu'il vous faudra d'abord terminer l'histoire principal pour débloquer un nouveau menu baptisé "Codes de triche" dans l'onglet Progression. Vous y trouverez alors les 61 codes de triches de GTA 6 ainsi que les conditions spéciales pour les débloquer.

Les codes de triche dans GTA 6 sont répartis selon plusieurs rubriques : joueur, combat, véhicule, environnement, filtres d'écran. Chaque code dispose d'une condition de déblocage bien précise qu'il vous faudra remplir avant d'utiliser le code en ouvrant votre smartphone en jeu et en maintenant les touches L1+R1 ainsi que la combinaison du code.

Nom Effet Code Conditions de déblocage 250 000 $ Vous donne directement 250 000 $ ↑ → ↓ ← ↑ ← ↓ → À venir Ivresse Vous rend ivre, ainsi que votre partenaire — Dépensez 2 500 $ dans de l'alcool Augmenter le niveau d'alerte Augmente votre niveau d'alerte sur la carte ← ↓ → ↓ ↑ ↓ ↑ Semer 25 fois un indice de recherche de 3 étoiles Augmenter l'indice de recherche Augmente votre indice de recherche — Débarrassez-vous 50 fois d'un indice de recherche de 3 étoiles Concentration illimitée La concentration ne s'épuise jamais ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ → À venir Pas de dégâts de chute Vous immunise contre les chutes — Survivez 20 fois à une chute libre de 12 mètres Parachute Ajoute un parachute à votre inventaire — Effectuez 50 sauts en parachute ou base-jumps d'au moins 91,5 mètres Protection pare-balles Ajoute un gilet pare-balles à votre inventaire — Terminez 100 entraînements Réparer le véhicule Répare complètement le véhicule actuel — Finissez premier de 10 courses à Gellhorn Raceway, au Thrillbilly Mud Club et au Boone Speedway Nitro illimitée Les véhicules ne manquent jamais de nitro ni de carburant — Effectuez 50 cascades Munitions max Ravitaille toutes les munitions au maximum — Obtenez 25 médailles de bronze ou mieux aux stands de tir Munitions infinies Les munitions ne s'épuisent jamais — Obtenez 25 médailles d'argent ou mieux aux stands de tir Pas de rechargement Munitions infinies, sans jamais recharger — Obtenez 25 médailles d'or aux stands de tir Toutes les armes explosives Ajoute toutes les armes explosives avec les munitions au maximum — Lancez 100 grenades Munitions incendiaires Toutes les munitions deviennent incendiaires — Infligez des dégâts de feu à 100 ennemis Bouteilles explosives Toutes les bouteilles explosent quand elles sont endommagées — Lancez 100 cocktails Molotov Fusil de chasse explosif Ajoute un Mason & Keen Shortstraw à cartouches explosives — Infligez des dégâts explosifs à 100 ennemis Hauners H-AT Ajoute un Hauners H-AT à votre inventaire — Faites exploser 100 véhicules Force d'impact Les balles et les coups au corps à corps projettent les cibles ↓ ↑ ← ← → ↓ ↓ ↑ ↓ À venir Ballons explosifs Les balles et ballons de sport explosent à l'impact ↓ ↑ ← ← → ↓ ↓ ↑ → Toucher 20 ennemis avec des dégâts explosifs Force de véhicules Les collisions avec des véhicules projettent les cibles — Tuez 25 ennemis avec un véhicule Ambulance Interstate Fait apparaître une ambulance Interstate — Découvrez l'ambulance Interstate dans le menu Progression Airboat 09 Fait apparaître un Airboat 09 — Terminez 5 défis de survie Bravado Banshee Fait apparaître une Bravado Banshee — Terminez tous les défis de combat BMX Tuff Fait apparaître un BMX Tuff — Terminez 5 défis de fitness Maibatsu Boomazoom Fait apparaître un Maibatsu Boomazoom ← ↑ → ↓ ← ← ↑ ← Terminez 5 défis de shopping Nagasaki Carbon RS Fait apparaître une Nagasaki Carbon RS — Terminez tous les défis d'exploration Vapid Dominator (1965) Fait apparaître une Vapid Dominator de 1965 — Terminez tous les défis de fitness Progen Emerus Fait apparaître une Progen Emerus — Terminez tous les défis de véhicules Flamant rose gonflable Fait apparaître un flamant rose gonflable — Détruisez 50 flamants roses (a priori les flamants en plastique des pelouses) Camion de pompiers MTL Fait apparaître un camion de pompiers MTL — Découvrez le camion de pompiers MTL dans le menu Progression Taxi Vapid Stanier G2 Fait apparaître un taxi Vapid Stanier G2 — Terminez 5 défis de sport Hauners P-996 LAZER Fait apparaître un Hauners P-996 LAZER — Terminez tous les défis Bulldozer HVY Fait apparaître un bulldozer HVY ← ↑ → ↓ ← → → ↓ Découvrir le véhicule Lapwing Mallard Fait apparaître un Lapwing Mallard — Terminez 5 défis de véhicules Golfer infernale Fait apparaître une Golfer infernale — Terminez tous les défis de sport Char Hauners Rhino Fait apparaître un char Hauners Rhino — Terminez tous les défis de survie Maibatsu Sanchez Fait apparaître une Maibatsu Sanchez ← ↑ → ↓ ← ← ↑ ← Terminez 5 défis de criminalité Nagasaki Sea Sparrow Fait apparaître un Nagasaki Sea Sparrow — Terminez 5 défis d'exploration Speeder 700 GT Fait apparaître un Speeder 700 GT — Terminez 5 défis de combat Truffade Thrax Fait apparaître une Truffade Thrax — Terminez tous les défis de shopping Western Zombie Bobber Fait apparaître une Western Zombie Bobber — Terminez tous les défis de criminalité Faire avancer le temps Fait avancer l'heure — Trouvez 10 montres de collection Mettre le temps en pause Met le temps en pause — Trouvez 20 montres de collection Météo évolutive Ajuste les conditions météo ↓ → ↑ ↓ → ↑ → Révélez l'intégralité de la carte Heure dorée Filtre doré au format écran large — Passez 4 heures à tenir la main de votre partenaire Sucre glace Transforme le monde en blanc avec des reflets étincelants — Scannez tous les débris spatiaux avec WAiNK Sténopé Filtre de caméra sténopé — Terminez 25 opérations de gang avec votre partenaire Jungle néon Ajoute des surlignages néon au monde — Découvrez les 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avec une chaleur ondulante — Volez 100 véhicules de police

GTA 6 est un cas un peu à-part dans le monde du Jeu Vidéo. Le titre est disponible en téléchargement sur les plateformes numériques officielles, mais une version boite existe également. Cette dernière ne dispose cependant pas de disque physique, mais d'un code de téléchargement à usage unique pour profiter du jeu. Depuis l'ouverture des précommandes de GTA 6, le jeu bénéficie parfois de quelques promotions de la part de boutiques comme la Fnac, Leclerc ou Amazon.

GTA VI

GTA 6 n'étant pas disponible sur disque, gardez en tête que le jeu ne pourra ainsi pas être revendu d'occasion par la suite. Méfiez-vous donc énormément des annonces de GTA 6 sur des sites de reventes entre particuliers comme Leboncoin ou Vinted, puisque leurs codes pourraient bien avoir déjà été utilisés.

Après plus de 13 ans d'attente, GTA 6 est désormais disponible depuis le 19 novembre sur nos consoles actuelles. Le nouveau jeu de Rockstar Games est sorti sur Playstation 5 et Xbox Series S/X. Rockstar Studios n'a cependant pas fait mention de date de sortie ou portage PC officiel pour GTA 6.

GTA 6 ne bénéficie également pas d'un mode en ligne à l'image de GTA Online depuis de sa sortie. C'était déjà le cas pour le précédent titre de la série alors gageons que GTA 6 obtiendra une mise à jour avec un multijoueur en ligne dans les prochains mois.