GTA 6 : Rockstar dévoile un nouveau trailer très chaud avec Justice et Tame Impala

Rockstar Games vient de sortir un nouveau trailet sulfureux pour GTA 6 avec une musique composée par Justice et Tame Impala.

Rien ne laissait présager la sortie d'un nouveau trailer pour GTA 6, mais Rockstar games en a décidé autrement. A quelques semaines de la sortie officielle du jeu, le studio vient de publier une nouvelle bande-annonce. Le trailer se déroule sur le rythme d'une musique originale baptisée "Flower in a Hurricane" et composée par Justice, Tame Impala, SZA, King Gizzard and The Lizard Wizard.

Watch the Grand Theft Auto VI Launch Trailer, featuring the debut of Flower in a Hurricane" from original score composers Justice feat. Tame Impala, SZA, and King Gizzard & The Lizard Wizard. Grand Theft Auto VI arrives November 19: https://t.co/WC41QIhkKd https://t.co/KpnUHs47JC — Rockstar Games (@RockstarGames) October 15, 2026

Cette nouvelle bande-annonce de GTA 6 permet de découvrir davantage la relation sulfureuse entre Jason et Lucia. Le couple semble prêt à alterner entre soirées torrides et braquages de banques tout en passant par la fuite de la police. Rockstar Games a déjà précisé à de multiples occasions que les joueurs devront gérer la relation entre Jason et Lucia et ce trailer vient le rappeler une nouvelle fois.

Pourquoi GTA 6 a pris 8 ans à sortir : Rockstar s'exprime

Cela fait maintenant près de dix ans que GTA 6 est attendu de pied ferme par les joueurs du monde entier. Dans un entretien exclusif avec le média Bloomberg et le journaliste Jason Schreier, les employés de Rockstar Studios expliquent que GTA 6 a connu plus de huit ans de développement en parallèle avec celui de Red Dead Redemption 2.

L'entretien de Bloomberg avec Rockstar concernant GTA 6 comporte de multiples informations sur la durée de développement du titre. Les équipes ont notamment expliqué que le jeu a traversé "une période sombre" durant laquelle personne n'arrivait à s'accorder sur la direction du jeu. GTA 6 a donc été remanié à de multiples reprises au point que Rockstar Studios décide de ne plus jamais travailler sur deux jeux en parallèle, comme ce fût le cas pour GTA et Red Dead Redemption.

Mais le retard de GTA 6 s'explique également par la volonté de Rockstar Studios de ne plus imposer de "crunch" à ses employés. Pour rappel, le crunch est une technique de management toxique qui consiste à allonger les horaires de travail des employés sur une période très courte pour terminer leurs projets à temps. Rockstar Studios préfère désormais repousser la date de sortie d'un jeu plutôt que d'épuiser ses équipes, mais annonce que leur prochain projet (GTA 7 ? Red Dead Redemption 3 ?) ne mettra pas huit ans à sortir.

GTA 6 victime de nombreuses fuites

Apparu pour la première fois en août dernier, Cyberleek s'en prend régulièrement à GTA 6 depuis sa première publication de vidéos exclusives du jeu. Le leaker publie régulièrement plusieurs extraits du titre tout en se moquant de Rockstar Studios qu'il accuse de vouloir détruire le marché des jeux vidéo physiques.

Dans ses derniers messages postés sur son site web officiel concernant GTA 6, Cyberleek indiquait vouloir publier l'intégralité du jeu à condition d'atteindre une valeur boursière de 30 millions de dollars. Le leaker n'a cependant pas réussi à atteindre ce plafond et a décidé de stopper les leaks de GTA 6 "pour l'instant".

Bien que Cyberleek ne dispose pas de réseaux sociaux officiels, les vidéos du leaker sont déjà reprises de partout et finissent notamment sur X. Les internautes peuvent également toujours choisir de financer Cyberleek pour l'inciter à dévoiler de nouvelles images du jeu avant sa sortie officielle.

GTA 6 disponible sur PC ? Plusieurs sources s'accordent

GTA 6 sortirait bien sur PC d'ici quelques mois. L'information a été récemment confirmée par le média Gamesbeat qui s'est entretenue auprès de quatre sources proches de Rockstar Studios. Ces dernières, désireuses de rester anonymes de par leurs liens commerciaux avec l'entreprise, avouent que GTA 6 serait disponible sur PC au début de l'année 2027.

Cela fait déjà un moment que GTA 6 ne donne aucune nouvelle d'une potentielle disponibilité sur PC. Rockstar Studios botte en touche sur la question à chaque interview, certainement pour ne pas freiner de potentiels achats de consoles PS5/Xbox et versions consoles de GTA 6 avant une officialisation d'un portage PC. Alors qu'il a fallu attendre près d'un an pour profiter de Red Dead Redemption 2 sur PC, il ne faudrait patienter que quelques mois pour pouvoir jouer à GTA 6 sur un ordinateur.

GTA 6 sera dépourvu de politique engagée

Grand Theft Auto 6 ne cesse de faire parler de lui ces derniers jours. Alors que le titre de Rockstar Games est toujours attendu pour le 19 novembre prochain, c'est au tour de Rupert Humpries, vice-président senior chargé de la narration du jeu qui s'est exprimé. Ce dernier a notamment expliqué que la série n'avait jamais de réel but de parodie politique : "si l'on remonte aux GTA précédents, il n'y a jamais vraiment eu de focalisation sur la politique nationale."

GTA 6 serait-il donc dépourvu de toute critique ou satire politique dans son contenu ? Pas vraiment. Interrogé sur la question, Humpries précise que le monde de GTA 6 dispose de "tout un tas de personnages et guerres culturelles nécessaires pour le rendre vivant." La raison derrière ce peu d'engagements satiriques s'expliquerait par un rapprochement inutile avec le monde réel tandis que les joueurs préfèreraient justement s'en affranchir lorsqu'ils jouent.

The full interview breakdown is live. Thread below. https://t.co/aRvaxqHX85 https://t.co/EYKTBxvbHd — IsaacBeast (@ItsIsaacBeast) October 6, 2026

GTA : une série dépourvue de politique ?

Les déclarations de Rupert Humpries concernant l'absence de satire politique dans GTA 6 et ses prédécesseurs ont de quoi surprendre. La saga est en effet reconnue pour sa critique du rêve américain, des médias, des réseaux sociaux et de la télé réalité. L'un de ses opus les plus connus, GTA San Andreas, évoquait notamment à plusieurs reprises les émeutes de Los Angeles survenues en 1992.

Pour autant, la satire politique présente dans la saga GTA a toujours été plus cynique que véritablement engagée. La licence se moque clairement de nombreux sujets et acteurs du monde réel, sans pour autant prendre de position claire. Il faudra donc patienter pour voir si GTA 6 embarque sur la même lancée, alors que plusieurs images du jeu semblent clairement se moquer des influenceurs et réseaux sociaux.

Où précommander GTA 6 au meilleur prix ?

GTA 6 se distingue tellement du reste du marché vidéoludique que le jeu s'affiche à un prix assez record. Recommandé au tarif de 79,99 euros par Rockstar Studio, GTA 6 profite cependant déjà de quelques bonus de précommande et promotions. Il est notamment possible de le retrouver fréquemment aux alentours des 60 euros. N'hésitez pas à consulter notre article dédié et fréquemment mis à jour sur les meilleurs prix de GTA 6.

Grand Theft Auto GTA VI

Après plus de 13 ans d'attente, GTA 6 sort très bientôt sur nos consoles actuelles. Le nouveau jeu de Rockstar Games est attendu pour le 19 novembre prochain sur Playstation 5 et Xbox Series S/X. Aucune date de sortie ou portage PC n'a encore été évoqué pour GTA 6, de même qu'un mode multijoueur en ligne pouvant s'apparenter à GTA Online.

Dernières mises à jour

15:41 - Deux reports, comme pour Red Dead Redemption 2 Prévu d’abord pour l’automne 2025, GTA VI a glissé à mai 2026 puis au 19 novembre 2026, une date que Schreier avait révélée en exclusivité. Le scénario rappelle Red Dead Redemption 2, annoncé pour l’automne 2017, repoussé au printemps 2018 puis sorti en octobre 2018. 15:33 - L'équipe de Rockstar ont presque doublé pour GTA 6 L'expansion de Rockstar Studio est bien le témoin des ambitions de l'entreprise. Rockstar compte désormais environ 4 711 employés, contre 2 441 à la sortie de RDR2 en 2018. C'est presque le double en l'espace de huit ans. 11:34 - Le vrai casse-tête de GTA 6 : faire vivre un couple Dans une interview de Bloomberg, Rockstar avoue que le plus gros défi de GTA 6a été de trouver une façon naturelle de faire passer du temps ensemble à Jason et Lucia. Leur relation passera par des SMS, des rendez-vous, des séances de sport, des braquages et des conversations constantes. 14/10/26 - 15:52 - Cyberleek annonce stopper les leaks de GTA 6 Après avoir publié de nouvelles vidéos dont certains extraits de la fin du jeu, le leaker Cyberleek annonce ne plus partager d'exclusivités "pour l'instant". Le leaker, qui exigeaient une valeur boursière de 30 millions de dollars en cryptomonnaie, se dit assez agacé de ne pas avoir atteint cet objectif. NEW GTA 6 LEAK: THE END OF THE ROAD https://t.co/Voo4VFlKDV — jessai (@swagbymistake) October 14, 2026 13/10/26 - 16:30 - GTA 6 enfin confirmé sur PC, enfin à moitié Le média GamesBeat s'est entretenu auprès de plusieurs sources proches de Rockstar Studios pour officialiser la sortie prochaine de GTA 6 sur PC. L'information reste cependant à prendre avec des pincettes puisqu'elle n'a rien d'officiel, mais il est fort probable que les sources en question soient authentiques. Une sortie de GTA 6 sur PC permettrait à Rockstar de toucher beaucoup plus de joueurs que le simple parc de gamers sur console, mais également de relancer l'intérêt de GTA 6 plusieurs mois après sa sortie officielle en novembre prochain. 13/10/26 - 16:21 - GTA 6 s'affiche à Paris ! Une énorme fresque représentant l'artwork de GTA 6 est toujours en cours d'installation à Paris, et plus précisément vers Bagnolet où toute une équipe est au travail depuis plusieurs jours. La fresque, qui devrait être terminée d'ici quelques jours, est massive et peut s'apercevoir depuis plusieurs routes autour du bâtiment. FLASH - Bagnolet : GTA 6 aux portes de Paris ! À quelques semaines du lancement du jeu-vidéo, une géante publicité a été installée sur une tour, à proximité du périphérique parisien. (ActuFr) #SeineSaintDenis https://t.co/CSPfAAx8mX — FLASH INFO Ile-de-France (@info_Paris_IDF) October 11, 2026

GTA 6 (ou Grand Theft Auto 6) est le prochain jeu du studio Rockstar Games (GTA 5, Read Dead Redemption 2...) à venir en novembre 2026. Le jeu permettra d'incarner Jason ou Lucia, un couple de jeune affranchis dans une Amérique où il leur faudra se débrouiller pour survivre. Entre braquages de banques, associations de malfaiteurs et soirées endiablées, GTA 6 a tout pour s'imposer comme le carton de l'année dans le monde du Jeu Vidéo.