GTA 6 : quelle date de sortie pour la version PC ?

Si de nombreux gamers attendent toujours la sortie de GTA 6 sur consoles, les joueurs PC risquent d'attendre encore un peu.

La récente information du report de GTA 6 a provoqué de nombreux remous sur internet et, plus particulièrement, les réseaux sociaux. Si de nombreux joueurs ont exprimé leur mécontentement suite à l'annonce de Rockstar Studios de peaufiner leur prochain titre, certains pourraient bien attendre encore davantage.

Le prochain opus de la série des Grand Theft Auto n'est désormais pas prévu avant le mois de mai 2026. Cela ne concerne cependant que les consoles de salon ! GTA 6 est d'ores-et-déjà confirmé pour sortir sur Playstation 5 et Xbox Series. Les possesseurs de PS4 et Xbox One devront donc passer à la caisse et s'équiper avec une console dernier cri afin de profiter du jeu. Aucune version Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2 n'a été confirmée ou même évoquée par les développeurs à ce stade.

Mais quid des joueurs qui disposent d'un PC ? Si les configurations officielles ne sont pas encore disponibles pour savoir si votre machine sera compatible, Rockstar n'a pas non plus évoqué le cas du PC pour la sortie de GTA 6.

Il est toutefois possible de se projeter sur une date de sortie pour GTA 6 sur PC en observant les habitudes du studios en matière de sorties de jeux. Habituellement, Rockstar propose la version PC de ses nouveaux titres un an après leur sortie initiale sur consoles de salon. Si le studio s'en tient donc à ses habitudes, le version PC de GTA 6 sera disponible d'ici mai 2027. Ces informations restent évidemment à prendre avec des pincettes, mais il s'agit de la stratégie adoptée par Rockstar pour son dernier gros titre, Red Dead Redemption 2 (sorti en octobre 2018 sur consoles et octobre 2019 sur PC).