GTA 6 : un nouveau trailer très chaud et un site officiel dévoilés par surprise

En marge de l'annonce de la date de sortie de GTA 6, Rockstar Studios dévoile une nouvelle bande-annonce qui revient sur les deux personnages principaux du titre.

GTA 6 n'a définitivement pas fini de faire parler de lui. Après avoir affolé la toile avec l'annonce officielle de la date de sortie du jeu et son report à 2026, Rockstar dévoile un nouveau trailer officiel et inédit. Ce dernier est riche en nouveautés et s'attarde davantage sur les deux héros du jeu, Jason et Lucia, plutôt qu'à l'univers global du titre.

Ce nouveau trailer de GTA 6, long de près de trois minutes, permet de découvrir une parcelle de la vie de nos deux héros. Lucia semble donc tout juste sortie de prison alors qu'elle retrouve Jason. Le couple ne semble cependant pas prêt de se ranger puisqu'on sait déjà que leurs aventures dans le jeu ne seront pas toujours très légales.

Outre cette nouvelle bande-annonce, Rockstar a mis à jour le site officiel de GTA 6. Ce dernier dispose désormais d'une page d'accueil très riche en nouvelles images et informations. Il est notamment possible d'y découvrir plusieurs personnages que l'on croisera dans le jeu comme Cal Hampton, un petit mordu d'informatique complotiste ou Boobie Ike, une légende locale.

Le site officiel présente également plusieurs lieux qu'il sera possible de visiter dans GTA 6. Qu'il s'agisse des plages de Vice City ou des clubs branchés, les joueurs auront de nombreuses destinations à visiter.

GTA 6 est toujours prévu pour le 26 mai 2026 sur Playstation 5 et Xbox Series X/S.