Steam : la plateforme victime d'un hack massif, les utilisateurs sont priés de changer leurs mots de passe

Un partenaire de Valve aurait été victime d'une faille de sécurité. Les données de plus de 89 millions d'utilisateurs Steam sont concernées.

Steam est sans aucun doute la plus grande plateforme de jeux vidéo sur PC. Selon le site Steamcharts, la plateforme regroupe chaque jour près de 25 millions d'utilisateurs qui profitent de jeux et applications disponible sur le logiciel. Autant de profils malheureusement concernés par une récente brèche de sécurité signalée un peu plus tôt dans la journée.

L'information proviendrait d'un post Linkedin clamant que les données personnelles de 89 millions d'utilisateurs Steam seraient dans la nature et en vente pour la somme de 5000 dollars. Cette fuite massive de données serait entre les mains d'un hacker du nom de Machine1337 qui aurait dévoilé la brèche de sécurité sur un forum du dark net bien connu.

© Underdark.ai / Linkedin

Selon les propres informations du hacker, cette brèche de sécurité serait récente et inclurait plusieurs données sensibles des utilisateurs de Steam telles que des pseudos, certains mots de passe et autres informations personnelles.

Il n'aura pas fallu très longtemps pour que Valve se renseigne sur le sujet et contacte certains internautes en expliquant que cette soi-disante brèche de sécurité ne provenait pas de leurs serveurs, mais d'une entreprise externe avec laquelle Valve n'aurait jamais travaillé.

A l'heure actuelle, il est toujours difficile de statuer si Valve et la plateforme Steam ont réellement été victimes d'une brèche de sécurité ou si le post du hacker en question n'est qu'un rideau de fumée. Il n'est cependant pas rare que certaines entreprises n'admettent des brèches de sécurité que plusieurs mois après qu'elles aient été observées. Pour l'heure, il est vivement recommandé de changer votre mot de passe Steam, et si possible, d'activer une authentification à deux facteurs comme un mail ou un SMS.