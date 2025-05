Légendes Pokémon Z-A : une date de sortie qui cache une belle surprise pour les fans

Le prochain jeu de la licence Pokémon bénéficie enfin d'une date de sortie, mais il ne s'agit pas de la seule annonce du studio.

Les fans de Pokémon peuvent enfin souffler : Légendes Pokémon Z-A dispose enfin d'une date de sortie officielle. Après plus d'un an de teasing sans aucune annonce de fenêtre de sortie, le prochain jeu de la célèbre licence des monstres à attraper et à collectionner sera bien disponible en fin d'année 2025. Nintendo France et The Pokémon Company viennent d'annoncer que Légendes Pokémon : Z‑A sera disponible le 16 octobre 2025.

Cette annonce nous permet également d'apprendre que le titre bénéficiera de deux versions distinctes : Légendes Pokémon Z-A sera proposé à la fois sur la première Nintendo Switch, mais également sur la nouvelle Nintendo Switch 2 avec des performances améliorées et sobrement intitulée "Légendes Pokémon : Z‑A – NintendoSwitch2 Edition".

Nul doute que cette date permet à Nintendo d'éviter une sortie en confrontation directe avec le mastodonte GTA 6. Bien que les deux jeux aient peu de choses en commun, bon nombre d'acteurs de l'industrie du jeu vidéo se retenaient d'annoncer leurs dates de sorties tant que le prochain Grand Theft Auto n'en possédait pas une officielle.

L'annonce de la date de sortie de Légendes Pokémon : Z-A cache également une jolie surprise pour les fans de la licence. Un nouveau Pokémon Direct est également annoncé le mercredi 22 juillet prochain ! Une occasion idéale pour obtenir davantage d'informations sur le titre ainsi que les prochains jeux de la licence.