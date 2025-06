Test de la Nintendo Switch 2 : sans ce défaut, elle a tout d'une incontournable

La Nintendo Switch 2 est enfin sortie. Pensée comme une version améliorée d'une des consoles les plus vendues au monde, vaut-elle son prix si décrié ? La réponse dans notre test.

Où étiez-vous le 3 mars 2017 ? Si cette date résonne dans votre esprit comme le signe d'un événement important, il y a de fortes chances que vous soyez un gamer. C'est à cette date que le monde pose enfin les mains pour la première fois sur la Nintendo Switch. La console porte de nombreux espoirs et notamment ceux de Nintendo qui se trouve au plus mal après l'échec de la Wii U. La suite, vous la connaissez : avec plus de 150 millions d'unités écoulées à travers le monde, la Nintendo Switch s'établit comme l'une des consoles les plus vendues de tous les temps.

Difficile de passer après un tel succès. Il ne faudra cependant pas longtemps pour voir apparaitre plusieurs rumeurs évoquant une potentielle Nintendo Switch Pro ou Nintendo Switch 2. Il faut dire que la console hybride de Nintendo se retrouve rapidement moquée pour son manque de puissance. Elle peut cependant compte sur un parc d'exclusivités extrêmement fort : des titres comme The Legend of Zelda : Breath of the Wild ou encore Super Mario Odyssey sont considérés comme cultes désormais.

Nous sommes en juin 2025 et ça y est, la Nintendo Switch 2 est bien réelle et dans les mains de millions de joueurs. Cette dernière est déjà sous le feu de nombreuses critiques suite à la nouvelle politique tarifaire de Nintendo. Comptez environ 450 euros pour la console seule et 80 euros pour certains jeux en format physique. Un tel tarif est-il justifié ? C'est la difficile question à laquelle nous allons tenter de répondre dans ce test complet de la Nintendo Switch 2.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire envoyé par le constructeur.

Le récap de notre test de la Nintendo Switch 2 Design amélioré avec de meilleures attaches, un écran plus grand et une bonne prise en main

avec de meilleures attaches, un écran plus grand et une bonne prise en main Les performances qu'il s'agisse de jeux Nintendo ou provenant d'éditeurs tiers

qu'il s'agisse de jeux Nintendo ou provenant d'éditeurs tiers La rétrocompatibilité avec les jeux Switch 1 et les mises à jour de ces derniers

et les mises à jour de ces derniers Mario Kart quand même Une qualité d'écran qui n'évolue pas

L'autonomie est décevante et la recharge toujours aussi lente

Un design qui apprend de ses erreurs

La Nintendo Switch, première du nom, avait beau être une excellente console, elle souffrait tout de même de plusieurs petits défauts assez frustrants. La Nintendo Switch 2 n'entend pas réinventer la roue et s'inspire donc grandement du design de sa grande soeur en corrigeant certains aspects.

L'écran est déjà bien plus grand. La dalle passe de 6,2 pouces (7 pour la Switch Oled) à 7,9 pouces ce qui permet une bien meilleure lisibilité et un confort non négligeable au sein de vos jeux. Cet écran reste cependant assez décevant en termes de nouveautés, mais nous y reviendrons.

Le design de la Switch 2 n'est pas une révolution, mais une évolution. © Nintendo / Julian Madiot

Du côté des connectiques, peu de choses à se mettre sous la dent si ce n'est quelques légères améliorations. En plus du port USB-C disposé en bas de la console, vous en trouverez désormais un deuxième sur le dessus qui s'avère très pratique lorsque vous voulez jouer tout en rechargeant la Switch 2. Un défaut souvent décrié sur la première console, notamment lorsqu'on souhaitait la pose sur un meuble tout en la rechargeant. Il est également possible d'y brancher toutes sortes d'accessoires compatibles comme une souris. Le Port Jack est toujours bien présent et permet d'utiliser vos écouteurs et casques filaires.

Mentionnons enfin le système pour poser la console sur une surface plane. Ce dernier était déjà présent sur la première Switch de 2017, mais était tout simplement ridicule avec une seule petite languette située au dos de la console pour faire tenir cette dernière. Une moindre secousse suffisait à faire tomber votre appareil. Pour la Nintendo Switch 2, nous disposons d'une vraie béquille répartie d'un bord à l'autre de la console. Pratique, ce dernier peut se plier à l'extrême pour disposer de multiples angles de jeux. Une très bonne amélioration.

Des Joy-Con qui évoluent... A moitié

Abordons les manettes Joy-Con. Ces dernières sont quelques peu repensés avec un revêtement noir qui fait bien plus "premium" et console sérieuse. Leur utilisation est également bien plus agréable avec des joysticks discrets mais bien réactifs. Ces derniers tombent bien sous le pouce et les gachettes ,plus larges, sont un plaisir à ressentir pendant vos sessions de jeu. Le nouveau système d'attache avec aimants est très plaisant et donne un véritable sentiment de résistance ce qui nous rassure. Ces aimants sont extrêmement puissants et permettent même de tenir la console entière par une seule manette sans craindre qu'elle ne se détache. Là où la première Switch disposait de manettes pouvant facilement être attachées dans le mauvais sens (en forçant un peu), cette nouvelle console dispose d'un système que vous n'abîmerez pas si facilement.

Les nouvelles manettes Joy-Cons sont plus agréables en main, mais disposent toujours des anciens joysticks. © Nintendo / Julian Madiot

Ces manettes peuvent toujours être utilisées sur la console, détachées ou rattachées à un support fourni pour créer une manette. Une nouvelle fonctionnalité permet également d'utiliser vos Joy-Con comme une souris d'ordinateur. La transition se fait de façon fluide en posant simplement la manette sur une surface. Si cette disposition peut s'avérer très pratique pour certains jeux qui nécessitent une bonne précision (notamment les FPS), il s'agit certainement d'une des souris les moins ergonomiques que nous ayons pu tester. Difficile donc de passer de longues heures de jeux sans avoir quelques douleurs au poignet.

Hélas, les quelques vidéos de démontage de la console ont déjà pu confirmer la plus grande crainte des joueurs : le système à l'intérieur des joysticks de la Switch 2 sont les mêmes que pour les précédents modèles. La console n'est donc pas à l'abri du terrible phénomène de "Joy-Con drift" où votre joystick peut bouger tout seul. Heureusement, Nintendo propose un remplacement gratuit de vos manettes si cela vous arrive.

Les performances rêvées pour une console portable

Sur la toile, il n'est pas rare de trouver des remarques sur la puissance de la première Nintendo Switch. Il faut dire que la console, lors de sa sortie en 2017, n'était clairement pas ultra performante. Elle a également plutôt mal vieillie avec des portages et jeux qui faisaient parfois peine à voir. Nous pourrions citer par exemple The Witcher III ou Batman Arkham Knight dont les images par secondes peinaient à dépasser les 20-25 FPS. La licence Pokémon a également fait couler beaucoup d'encre avec les derniers Pokémon Ecarlate et Violet dont les graphismes et la fluidité font encore mal à voir aujourd'hui.

Pour sa Switch 2, Nintendo a bien entendu les critiques et doté sa nouvelle console d'une puce Nvidia Tegra 239, de 12 Go de RAM et d'une prise en charge de la technologie DLSS de Nvidia. Le comparatif entre les performances de la Switch 1 et de la Switch 2 est sans équivoque : c'est le jour et la nuit.

Quel plaisir de (re)découvrir certains jeux très bien optimisés sur la Switch 2. © Nintendo / Julian Madiot

Là où Pokémon Violet affiche péniblement du 25-30 FPS et disons 4-5 Pokémon dans la nature, sa version mise à jour sur Switch 2 permet de profiter d'un 60 FPS constant et de plus d'une quinzaine de bestioles en même temps. Nous avons joué au titre pendant 3-4h sans constater un seul ralentissement ce qui pourra vraiment bluffer les joueurs qui ont connu la première version.

Toujours dans les nouvelles versions et portages, nous avons mis nos mains sur Bravely Default Remaster. Le RPG culte de la 3DS se refait une beauté avec des graphismes lissés et des cinématiques bien plus agréables à l'oeil. Là encore, les performances sont fluides et on prend du plaisir à voir nos personnages progresser dans des environnements sublimes. Définitivement la meilleure version pour découvrir ce classique des jeux de rôle.

Nous avons également pu recevoir un code pour tester Cyberpunk 2077 : Ultimate Edition, un titre que nous n'avons jamais pu tester auparavant. Si le titre n'atteint pas les graphismes des versions consoles next gen ou même d'un PC, il se défend extrêmement bien. Avec un peu plus de 2h de jeu, nous n'avons rencontré aucun bug ou même de ralentissements malgré des environnements variés et profitant pleinement du DLSS de Nvidia. Mieux encore : il semblerait bien que cette version Switch 2 soit un poil plus jolie que celle sur Steam Deck. La Nintendo Switch 2 serait-elle la meilleure console portable du moment ? Disons que chacune dispose de ses atouts et faiblesses. La puissance de la Switch 2 est clairement une force.

Enfin, difficile d'évoquer les jeux de la Switch 2 sans mentionner son plus gros hit de lancement : Mario Kart World. Ce dernier réinvente plus ou moins la licence avec de nombreuses mécaniques originales et prenantes qui garantiront de nombreuses soirées excitantes. Le jeu est aussi fluide que magnifique avec de nombreux effets visuels très réussis. Cela vaut-il les 80€ désirés par Nintendo ? Peut-être pas.

Mario Kart World est une vraie réussite, mais disponible à un tarif élevé. © Nintendo / Julian Madiot

De nouvelles fonctionnalités aussi drôles que frustrantes

La Nintendo Switch 2 propose plusieurs fonctionnalités inédites. Tout d'abord, la console se dote d'un nouveau bouton que de nombreux internautes ont repéré lors de la toute première présentation de la console. Ce bouton permet d'utiliser la fonction "gamechat" qui se présente comme un petit overlay permettant des discussions vocales entre groupes d'amis. Un moyen plutôt fun et bien pensé pour partager de beaux moments de gaming avec plusieurs personnes grâce aux microphones intégrés dans la Switch 2. Hélas, cette fonctionnalité est réservée aux membres abonnés au Nintendo Switch Online. Un moyen pour la firme d'alléger un peu le poids de ces multiples connexions à ses serveurs. Il est cependant possible d'en profiter gratuitement jusqu'au 31 mars 2026.

Le gamechat permet également de profiter d'un nouvel accessoire : une petite caméra capable de filmer vos réactions pendant les parties de jeu. Un moyen très amusant de voir la tête de vos amis lorsque vous les dépassez ou leur envoyez un objet sur Mario Kart World par exemple. Dommage cependant que la qualité des vidéos soit très discutable avec une fluidité qui pourrait presque nous faire penser aux plus vieilles webcams du début des années 2000.

La mini caméra de Nintendo promet des moments très drôles, mais la qualité est un peu aux fraises. © Nintendo / Julian Madiot

Enfin, la Nintendo Switch 2 permet de profiter du "gameshare". Cette fonctionnalité exclusive à la console permet de partager vos jeux avec d'autres amis à distance afin que ces derniers puissent jouer avec vous.

L'autonomie est le point faible de la Nintendo Switch 2

La première Nintendo Switch (et les consoles portables récentes au global) n'ont jamais vraiment bénéficié d'une énorme autonomie. En 2017, la Switch 1 peinait à dépasser les 2,5h d'autonomie sur de gros jeux et 6h pour des petits. Le temps de recharge était également à la traine avec près de 2h50 pour faire le plein de la batterie.

Hélas, nos essais sur la Nintendo Switch 2 rejoignent une nouvelle fois ces observations. Un ensemble de 4-5 courses sur Mario Kart World va consommer près de 10% de la batterie qui finit par tomber à plat en un peu moins de 3h de jeu. N'espérez donc pas occuper votre trajet d'avion avec la Switch 2 à moins de prendre un court courrier. En lançant de plus petits jeux comme un Shovel Knight, il est possible de profiter de la console pendant un peu plus de 5-6h.

Côté recharge, la déception est également présente : il nous aura fallu près de 3h pour recharger pleinement la Nintendo Switch 2. C'est extrêmement long même si certains pourront toujours utiliser l'argument que la console se recharge "passivement" en étant posée sur son Dock.

Il vous faudra être patient pour recharger pleinement votre Nintendo Switch 2. © Nintendo / Julian Madiot

Notre conclusion au test de la Nintendo Switch 2

Pour répondre à la question de si la Nintendo Switch 2 vaut son prix, cela dépend principalement de vos attentes et du matériel dont vous disposez déjà. Si vous êtes un inconditionnel de la marque, l'intérêt de la Switch 2 n'a aucun doute et vous pouvez foncer les yeux fermés (mais en ayant conscience de ses petits défauts qui peuvent entacher l'expérience de jeu). A l'inverse, si les exclusivités déjà annoncées et la puissance de la console ne vous intéressent pas plus que ça, nous recommandons plutôt d'attendre une autre version (OLED ? Lite ?) à venir dans le futur.

La Nintendo Switch 2 a pourtant tout de la console nomade que beaucoup réclamaient depuis 2017 : plus performantes, meilleure maniabilité, plus de lisibilité, de nouvelles prises en main... Les fans de la marque seront aux anges avec cette nouvelle console. Sa rétrocompatibilité avec les jeux de Switch 1 en feront également un meilleur investissement sur le long terme par rapport à sa grande soeur.

Hélas, il est difficile de ne pas voir l'éléphant au milieu de la pièce : l'autonomie de la Nintendo Switch 2 est mauvaise. Dès lors, la console nomade sera davantage utile si vous disposez d'un chargeur ou d'une batterie externe à proximité, mais ne comptez pas réaliser de très longues sessions de jeux avec.