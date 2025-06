Silent Hill : un remake du tout premier jeu de la saga annoncé

Un remake officiel du premier jeu est annoncé près de 26 ans après sa sortie initiale sur Playstation.

La dernière conférence en ligne officielle de l'éditeur Konami a réservé une belle surprise aux fans de la saga Silent Hill. Alors que le prochain opus, Silent Hill f, est toujours prévu pour le mois de septembre 2025, l'entreprise a annoncé qu'un projet de remake du tout premier jeu de la saga était en préparation en partenariat avec un studio désormais bien connu.

Quel studio de développement est mieux placé que la Bloober Team (The Medium, Layers of Fear...), déjà responsable de l'excellent remake de Silent Hill 2 sorti en 2024. Ce dernier avait reçu d'excellents retours de la part de la presse spécialisé ainsi que du public grâce à sa technique et ses nouveautés tout en restant fidèle à l'horreur de l'opus original.

Aucune autre information n'a été communiquée sur le sujet. Cette annonce, qui était un "one more thing" à la fin de la conférence "Konami Press Start", va certainement servir à jauger l'intérêt du public et des joueurs pour la licence et le projet. Ce remake du premier Silent Hill n'est donc, pour l'instant, qu'en développement avec un nouveau partenariat entre Konami (détenteurs des droits de la licence) et le studio Bloober Team.

Aucune date officielle n'a été annoncée. Le précédent remake de Silent Hill 2 avait exactement mis deux ans entre son annonce officielle et sa sortie globale. Gageons donc que le remake du premier opus suive à peu près la même direction.