Pokémon GO : plusieurs milliers de joueurs regroupés à Paris pour un festival hors du commun

Le premier grand événement Pokémon GO Fest de Paris s'est tenu ce week-end au parc de Sceaux. Une expérience inédite pour de nombreux joueurs.

"Quand je dis Pokémon, vous dites GO !" s'exclame l'une des organisatrices du Pokémon GO Fest qui s'est tenu le week-end des 14 et 15 juin 2025 à Paris. C'est au parc de Sceaux plus précisément qu'étaient conviés des milliers de joueurs du phénomène mobile Pokémon GO. Près de 10 ans après sa sortie, le titre rassemble toujours de nombreux passionnés qui viennent se regrouper pour attraper des Pokémon rares et mêmes inédits comme ce fût le cas pour ce Pokémon GO Fest (comprenez "festival Pokémon GO").

"C'est une première pour nous. On joue de façon assez casual au jeu depuis sa sortie en 2016" nous confient Tristan et Candice. Ce jeune couple a beau ne pas être très assidu sur le jeu, cela ne les a pas empêché de participer au Pokémon GO Fest. "C'est la première fois que ce festival se tient à Paris alors autant en profiter vu qu'on habite à côté" nous explique Tristan avant de nous quitter pour aller rejoindre un raid d'un Pokémon légendaire rare, Zacian.

De nombreux joueurs sont rassemblés pour le PokémonGO Fest de Paris. © Linternaute

Chaque année, plusieurs destinations sont sélectionnées par les équipes du jeu Pokémon GO pour y organiser un festival baptisé GO Fest. L'an dernier, nous avions pu nous rendre à Barcelone pour découvrir quelques profils type de joueurs qui vont jusqu'à voyager pour participer à ce genre d'événement. Le festival des 14 et 15 juin est la première expérience de l'entreprise pour ce genre d'événement à Paris.

"J'essaie de voyager un maximum pour jouer à Pokémon GO"

C'est l'explication que nous donne Matthew, un joueur américain expérimenté qui collectionne les Pokémon depuis la sortie initiale du jeu en 2016. "Cela me coûte une petite fortune car la France, ce n'est pas la porte à côté." Le dresseur de Pokémon nous explique cependant ce qui le motive à se rendre à l'autre bout du globe pour le Pokémon GO Fest, comme ce fût le cas notamment l'an dernier à Barcelone : "ces événements ont vraiment une ambiance unique (...) Beaucoup de joueurs se rassemblent autour d'une même passion à savoir capturer des Pokémon. Ca permet aussi de faire connaissance avec des gens du monde entier et de voyager."

© Linternaute

Des joueurs comme Matthew, ils sont nombreux à faire le déplacement à chaque Pokémon GO Fest. L'événement permet non seulement de rassembler des joueurs, mais également de proposer des activités et Pokémon rares voire uniques. Pour cette édition, c'est le légendaire (et mythique) Volcanion qui était la récompense finale de l'événement. Mais pour l'obtenir, pas question de rester les bras croisés : les joueurs doivent marcher et arpenter différents environnements du parc de Sceaux pour valider leurs quêtes. L'occasion idéale pour croiser des Pokémon grandeur nature ou faire quelques photos avec d'autres joueurs venus du monde entier.

© Linternaute

Pokémon GO, un jeu pensé pour durer

A son lancement en 2016, Pokémon GO devient rapidement un phénomène de par son gameplay hors du commun. Il ne s'agit pas de simplement rester sur son téléphone pour jouer. Le titre oblige ses utilisateurs à se déplacer et découvrir de nouveaux lieux à explorer pour "tous les attraper".

Petit à petit, le titre explose les scores et réunit près de 500.000 téléchargements deux mois après sa sortie avant de voir son effet de départ s'estomper petit à petit. Pokémon GO demeure cependant l'un des jeux mobiles les plus joués au monde et regroupe plusieurs millions de joueurs qui se connectent régulièrement pour capturer de nouvelles créatures. Le titre fêtera ses 10 ans en 2026 avec certainement de nouvelles célébrations et créatures à découvrir et attraper.