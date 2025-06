Death Stranding 2 : les premiers retours de la presse sont dithyrambiques

Avec un score Metacritic de 90%, le nouveau jeu d'Hideo Kojima semble avoir conquis la presse spécialisée.

Il ne reste plus que quelques heures avant de pouvoir enfin jouer au nouveau jeu vidéo du créateur Hideo Kojima. Death Stranding 2 : On the Beach sera officiellement disponible ce jeudi 26 juin en exclusivité sur Playstation 5. Prévu depuis plus de 5 ans, ce nouveau titre fait suite au premier Death Stranding qui avait largement divisé les fans de Kojima lors de sa sortie de par sa proposition originale.

Selon les premiers retours de la presse spécialisée, Death Stranding 2 afficherait une proposition plus grand public. Le titre semble en tout cas réjouir les premiers testeurs puisque sa note Metacritic s'établit à 90 (avec 103 tests répertoriés) à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Les retours de la presse étrangère sur Death Stranding 2 : On the Beach

TechRadar Gaming : 100/100

"Death Stranding 2: On the Beach est un excellent exemple de suite qui développe l'opus original sans le perdre de vue. Le déplacement est toujours la star du titre, tandis que l'action a été considérablement améliorée sans prendre le dessus sur l'expérience. Alors qu'une intrigue conventionnelle passe au second plan pour une histoire plus axée sur les personnages, le nouveau casting de personnages et un troisième acte final phénoménal réussissent leur coup avec le panache typique d'Hideo Kojima."

VGC : 100/100

"Death Stranding 2: On The Beach est une suite parmi les plus grandes de tous les temps et l'un des meilleurs jeux d'Hideo Kojima. Avec un monde époustouflant, un gameplay et des choix du joueur considérablement élargis, ainsi que l'un des castings et des récits les plus captivants de Kojima, il améliore l'original dans pratiquement tous les aspects."

Gamespot : 70/100

"Death Stranding 2 est moins précis et clair (ndlr : que le premier jeu) sur ce qu'il veut dire ; il semble s'engager à vous faire méditer sur de nombreuses choses à la fois, invitant à différentes interprétations. Son histoire aborde des sujets tels que les méfaits croissants du changement climatique, la manière dont nos actions quotidiennes sont automatisées chaque jour, la présence néfaste des armes à feu, l'affrontement entre les gouvernements et les entités privées, et l'importance d'aider les autres de toutes les manières possibles. Si la suite est prémonitoire de quoi que ce soit, c'est que la fixation sur le passé nous lie à répéter l'histoire, peu importe à quel point nous essayons de prétendre le contraire."

Les retours de la presse française sur Death Stranding 2 : On the Beach

Gamekult : 90/100

"Tout comme son aîné, Death Stranding 2 divisera l'opinion. Pour peu que vous ayez été sensibles à la proposition initiale, ce second opus reprend toutes les bases pour les enrichir, que ce soit scénaristiquement avec la patte Kojima si caractéristique (quitte à réutiliser les mêmes structures scénaristiques), ou sur le gameplay avec plus d'outils à disposition, une conduite plus agréable ou des combats qui ont beaucoup gagné en dynamisme. C'est aussi un jeu visuellement et techniquement impeccable et le thème de la connexion avec les autres reste toujours un incroyable moteur, nous faisant interagir avec d'autres joueurs que l'on ne verra jamais. C'est un voyage dont on se souviendra longtemps et qui s'inscrit dans une forme de continuité pour Kojima."

Jeuxvideo.com (JV) : 85/100

"Comme le premier épisode, Death Stranding 2 est un jeu qui va diviser, mais pas pour les mêmes raisons. Kojima Productions livre ici une suite plus grand public, aussi bien en matière d'écriture que de gameplay, et les puristes risquent de regretter la rugosité du titre de 2019. Mais ce que DS2 perd en "personnalité", il le gagne en rythme, en variété. La progression est plus généreuse et stimulante que par le passé, et les phases d'action-infiltration accompagnent très bien une boucle de gameplay toujours aussi prenante, à base de livraison et d'optimisation de déplacement. Et puis, que dire de la technique et de la direction artistique, de très haute volée ! En bref, Death Stranding 2 est excellent, mais est-ce un grand jeu ? Il lui manque sans doute une petite étincelle pour ça…"

IGN France : 60/100

"Death Stranding 2 n'est pas un mauvais jeu. C'est un beau jeu. Mais il déçoit précisément là où le premier étonnait : en nivelant la difficulté, en rendant anodine la traversée, en édulcorant ce qui faisait du jeu originel une expérience rude et inoubliable. Kojima semble ici céder à la tentation du confort et aux critiques passées, livrant un jeu plus accessible mais moins signifiant. Loin de prolonger sa vision, On the Beach semble marquer son essoufflement."

Les différents tests et critiques du jeu semblent donc se rejoindre sur un point : Death Stranding 2 se tourne davantage vers le grand public de par son gameplay et son écriture. Des choix qui pourront diviser les fans, mais également ramener un nouveau public vers la licence.