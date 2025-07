Pokémon Friends : un tout nouveau jeu disponible dès aujourd'hui, mais pas totalement gratuit !

La célèbre licence de créatures à attraper et collectionner s'étoffe un peu plus avec un nouveau jeu disponible dès aujourd'hui.

Le dernier Pokémon Presents diffusé en direct sur YouTube a réservé plusieurs petites surprises aux fans de la licence. La vidéo a notamment dévoilé un tout nouveau jeu inédit, Pokémon Friends, qui s'avère être d'ores-et-déjà disponible !

Ce nouveau titre, principalement à destination des plus jeunes, permet de retrouver plusieurs puzzles et casse-têtes à résoudre dans le but d'obtenir des peluches de Pokémon. Avec plus de 1200 puzzles annoncés au lancement, le titre s'avère assez généreux en contenu.

Pokémon Friends est disponible depuis le mardi 22 juillet sur smartphone Android, iPhone et console Nintendo Switch (avec une compatibilité Nintendo Switch 2). Les versions sur mobiles sont gratuites tandis que la version Switch est annoncée à 9,99 euros. Hélas, cette gratuité sur smartphone est un petit leurre puisqu'il ne s'agit que d'une version d'essai qui permet de se familiariser avec le gameplay du titre avant de faire passer à la caisse.