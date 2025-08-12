Test Mafia : The Old Country, un retour réussi mais qui souffre de grosses lacunes

La célèbre saga vidéoludique Mafia revient avec un quatrième opus plongé dans la campagne sicilienne. Nous avons pu parcourir toute l'aventure de The Old Country : voici ce que nous en avons pensé.

Une Sicile pittoresque, un réseau de mafia naissant mais brutal, une plongée dans les années 1900… voilà un synopsis qui suscite curiosité et fascination. La célèbre licence Mafia revient en effet avec un tout nouvel opus, The Old Country, qui se veut être un retour aux sources et aux origines du crime organisé.

Comme ses prédécesseurs Mafia III (2016) et Mafia : Definitive Edition (2020), le nouvel épisode de la saga a été développé par Hangar 13 et édité par 2K Games. Ce jeu vidéo d'action-aventure inédit, que nous avons pu tester en long et en large, ne nous cache plus aucun secret. The Old Country est-il parvenu à s'inscrire dans la lignée globalement très réussie de la licence ? Réponse dans cet article.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un code envoyé par l'éditeur. Ce dernier n'a eu aucun droit de regard sur notre test avant publication.

Un scénario peu révolutionnaire mais prenant et explosif

Contrairement aux épisodes précédents de la licence Mafia, The Old Country ne pose pas son intrigue aux États-Unis mais en Italie, tout au long des années 1900. La tranquille campagne sicilienne, bercée par le doux chant des criquets, est le terrain de jeu de rivalités croissantes entre les gangs et les familles mafieuses.

Mafia : The Old Country vous laisse incarner le jeune Enzo, initié dans la famille des Torrini et aspirant à devenir un membre de cette sphère criminelle sicilienne. Mêlant combats contre divers ennemis, embuscades, exploration ou encore courses-poursuite dans la campagne, le nouvel épisode de la licence Mafia se présente comme un jeu d'action-aventure palpitant et rapide, l'intrigue principale se ficelant en près de 10 heures.

L'histoire de The Old Country se démarque particulièrement pour sa rapidité. Les sauts temporels ponctuent régulièrement l'intrigue, qu'il s'agisse de quelques heures seulement ou d'années entières. Le scénario se déploie tout au long de la décennie 1900 et s'étale donc sur une longue période historique.

La rapidité du scénario de Mafia : The Old Country repose également sur les facilités scénaristiques entourant le protagoniste. Enzo, que le joueur incarne, attire rapidement l'attention des hauts-placés de la mafia et s'engage immédiatement dans une relation amoureuse avec Isabella, la fille de Don Rodrigo, à la tête de la famille Torrini. Une chance inouïe s'offre au personne principal, pourtant à l'origine simple ouvrier dans les mines de soufre, sans réelles raisons apparentes.

© Linternaute / Valentin Gasselin

Les divers personnages constituant l'univers de The Old Country se démarquent tous et toutes par leurs personnalités et leurs tempéraments propres. Au départ assez caricaturaux, ceux-ci bénéficient d'un développement travaillé qui participe à créer des identités uniques, reconnaissables et attachantes.

© Linternaute / Valentin Gasselin

Mafia : The Old Country pose parfaitement son cadre et sait proposer un scénario de qualité sans redondances ni ennui. Nous avons beaucoup apprécié ses diverses missions et n'avons pas vu le temps passer une fois la manette en main. Le dernier quart de l'intrigue saura surprendre à travers ses scènes d'action et d'émotions, comme saurait le faire un film de Coppola.

Des graphismes aussi charmants qu'exceptionnels

C'est sans aucun doute le point fort de The Old Country : les graphismes. Travaillés, remarquables, ceux-ci sont époustouflants de réalisme. Le dernier opus de Mafia fonctionne sous Unreal Engine 5 et promet des capacités techniques de dernier cri. Les paysages du jeu sont charmants, magnifiques et authentiques : jamais la Sicile n'a été aussi bien représentée.

© Linternaute / Valentin Gasselin

Malgré l'action et les tensions qui rythment l'histoire de Mafia : The Old Country, il y a toujours un temps où le joueur se plaît à contempler béatement les environnements pittoresques de la carte. Les villages, les sentiers perdus ou encore les rivières naturelles permettent une immersion totale dans l'Italie du début du XXe siècle. Nous déplorons amèrement l'absence d'un mode photo, qui aurait permis de capturer de magnifiques clichés.

Souvent considéré comme un point faible des jeux vidéo, les visages des personnages sont, dans The Old Country, parfaitement réalistes. Ceux-ci transmettent toutes les émotions à travers une justesse impeccable : une lueur humaine brille dans les regards et renforce l'immersion du joueur. Le motion design est irréprochable.

© Linternaute / Valentin Gasselin

Peu de bugs visuels sont à mentionner pour The Old Country, même s'il n'est pas impossible de rencontrer quelques problèmes de clipping lors des balades dans le monde ouvert et des cinématiques.

Un gameplay qui souffre de grosses lacunes

Une exploration limitée

Le monde ouvert de The Old Country s'impose sans doute comme le plus à même de susciter le débat chez les joueurs. Si le jeu Mafia soumet une carte consultable à tout moment, il sera impossible, pendant le déroulement de l'histoire principale, de s'y promener librement comme dans la plupart des jeux disposant d'un monde ouvert.

En réalité, The Old Country se présente davantage comme un jeu couloir. Le joueur est forcé de suivre strictement l'intrigue sans pouvoir vagabonder dans la campagne sicilienne. Les missions s'enchaînent dans le monde ouvert, mais il est impossible de s'éloigner trop loin des objectifs, auquel cas un compte à rebours se déclenche pour vous sommer de retourner au bon endroit.

© Linternaute / Valentin Gasselin

Malgré ces barrières artificielles qui encadrent votre partie, le jeu n'est pas étouffant et propose à chaque fois divers paysages pour vos aventures. Les zones qui vous sont accessibles cachent toujours des recoins dans lesquels se terrent divers collectibles.

Mafia : The Old Country ne dévoile sa carte dans son entièreté que dans le mode " Exploration Libre ", qui vous permet de déambuler en Sicile sans la moindre mission à effectuer. Chaque collectible est indiqué sur le plan à travers une icône, ce qui ne conviendra probablement pas à tous les joueurs, qui auraient espéré mettre à profit leur côté explorateur. Impossible de placer un point sur la carte pour indiquer la route à prendre : The Old Country rend peu pratique la recherche d'objets de collection.

Des phases de combat frustrantes

Mafia : The Old Country regorge de phases de combat au sein desquelles s'offrent deux alternatives : l'action ou la discrétion. Le protagoniste de l'histoire confrontera à de nombreuses reprises les autorités siciliennes et les mafias ennemies à travers des missions pour une grande majorité très prenantes.

© Linternaute / Valentin Gasselin

Cependant, la force de The Old Country ne repose pas sur le combat. Les IA ne s'illustrent pas par leur intelligence et semblent très peu loquaces.

A l'instar d'Assassin's Creed, cet opus de Mafia dispose d'une vision d'aigle pour repérer les ennemis malgré les structures environnantes. Impossible cependant de les marquer pour suivre leurs déplacements. Il aurait été probablement plus immersif et prenant de supprimer cette fonctionnalité.

Malgré tout, Mafia sait penser ses cartes de combat et propose toujours des environnements différents qui ne sont jamais redondants. Les zones sont suffisamment larges pour permettre d'emprunter différents chemins pour accéder à la victoire : les parties seront donc uniques pour chaque joueur.

The Old Country accorde une grande importance aux combats à couteaux, grande caractéristique des milieux mafieux italiens. Si l'idée est originale en plus d'être historiquement correcte, combattre avec une lame n'est pas une partie de plaisir. Les options " Parer " et " Esquiver " ne fonctionnent que très rarement et les dégâts s'enchaînent avec une frustration grandissante.

© Linternaute / Valentin Gasselin

Des scènes de course poursuite peu maniables

Autre grande caractéristique de The Old Country : les courses poursuites en voiture. Les escapades dans les campagnes et les villages siciliennes sont de toute beauté et octroient un dépaysement certain. Mais encore une fois, ces phases de jeu ne sont pas toujours une partie de plaisir.

La conduite dans cet épisode de Mafia est très peu pratique. Les voitures sont difficiles à manier et terminent souvent leur chemin dans le décor. La plupart des buissons foisonnant dans les prés sont impossibles à traverser et se présentent comme de véritables murs invisibles.

© Linternaute / Valentin Gasselin

En plus des véhicules, Enzo peut également monter à cheval. Tous les moyens de transport sont personnalisables et disposent de différentes caractéristiques concernant la vitesse ou encore l'adhérence.

Malgré ces quelques défauts, les circuits du jeu sont magnifiques et dynamiques. Les courses-poursuites avec les ennemis occupent une grande importance dans l'intrigue et sont toujours signe de péripéties marquantes. Ces séquences apportent une diversité de gameplay bienvenue.

Un jeu vidéo qui se veut film de cinéma

Il est clair que Mafia : The Old Country s'inspire des grands films de crime organisé. Le jeu de Hangar 13 se veut très cinématographique, avec un scénario travaillé aux petits oignons qui ne connaît jamais de longueurs. Les séquences action et émotion s'enchaînent avec justesse à travers de belles cinématiques ponctuant régulièrement le gameplay.

The Old Country introduit de nombreuses scènes de contemplation lors desquelles le joueur peut poser la manette de longues minutes pour admirer les interactions entre les personnages. Les ambiances sont parfaitement retranscrites et le spectateur ne peut pas demeurer indifférent. Des ambiances renforcées par la bande-son magnifique, composée par Brian Transeau.

Le scénario de The Old Country est découpé en quinze chapitre souvent synonymes de sauts temporels. Les dernières heures de l'histoire amènent un climax de tension et d'action explosif, dans tous les sens du terme. Les joueurs risquent de ne pas oublier l'histoire de ce jeu avant un bon bout de temps.

© Linternaute / Valentin Gasselin

Notre conclusion au test de Mafia : The Old Country

En résumé, Mafia : The Old Country est un très bon jeu. Le studio Hangar 13 est parvenu à proposer un nouvel épisode digne de ce nom qui n'entache en aucun cas cette célèbre licence vieille de 23 ans. Entre phases de combat intéressantes cinématiques poignantes et course-poursuites déjantées dans la campagne sicilienne, nous n'avons pas vu les heures passer.

Si côté pratique, les confrontations et les courses en voiture sont à améliorer, The Old Country profite de plusieurs points forts, en particulier dans les graphismes et le scénario.

Néanmoins, il est probable que le prix de 49,99€ soit contesté par les joueurs, considérant le peu d'heures nécessaires pour conclure l'intrigue. Mafia : The Old Country dispose d'un temps de vie plutôt court, d'autant plus que le gameplay se trouve étroitement limité une fois le scénario principal achevé.

Nous vous conseillons cependant de vous familiariser avec le titre de Hangar 13, puisqu'il nous a beaucoup plu. Ses personnages, ses environnements et ses retournements de situation risquent de vous graver à long terme.