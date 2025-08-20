Call of Duty Black Ops 7 : le nouveau trailer du jeu se fait déjà incendier sur les réseaux

Présentée en grandes pompes lors de la Gamescom, la dernière bande-annonce de Call of Duty : Black Ops 7 ne semble pas faire que des heureux.

A chaque année son nouveau Call of Duty. En fin 2025, les mordus de FPS pourront mettre la main sur Black Ops 7 qui promet déjà une campagne totalement originale, un multijoueur à l'action effrénée et le retour du mode "zombie" très apprécié des joueurs.

C'est lors du salon de la Gamescom et sa cérémonie d'ouverture ce mardi 19 août que Call of Duty : Black Ops 7 a refait parler de lui avec un nouveau trailer. Riche en suspens et en action, cette bande-annonce intitulée "gameplay reveal trailer" n'a pourtant rien d'extraits de gameplay du jeu, mais présente un avant-goût des aventures que vous retrouverez lors de la campagne où la folie semble être partout.

Un trailer qui divise déjà face à Battlefield 6

Si l'ambiance semble être explosive dans ce trailer, elle l'est également dans les commentaires de la vidéo et sur les réseaux sociaux : "ceci m'a fait précommander Battlefield 6", "ce trailer résume parfaitement tout ce que je déteste concernant Call of Duty", "je ne m'attendais à rien et ils ont tout de même réussi à me décevoir"... C'est un total de plus de 15 000 commentaires sous la vidéo YouTube que l'on peut retrouver désormais.

Pour comprendre le ressentiment de ces joueurs, il convient d'expliquer la direction prise par Activision et la licence Call of Duty depuis quelques années. La firme multiplie les partenariats avec des séries TV, personnalités célèbres ou même blockbusters de cinéma pour attirer de plus en plus de joueurs. Une stratégie boudée par de nombreux membres de la communauté qui regrettent le réalisme et le sérieux des anciens opus de la saga.

Malgré l'originalité qui semble émaner de la campagne et du gameplay à venir, Call of Duty : Black Ops 7 semble bien parti pour se frotter à un vieux concurrent de taille. La sortie de Battlefield 6, dont la bêta a été un franc succès en termes de nombre de joueurs, pourrait bien impacter les ventes du jeu d'Activision.