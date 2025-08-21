ROG Xbox Ally : les deux nouvelles concurrentes au Steam Deck dévoilent leur date de sortie

Pressenties comme les consoles portables les plus puissantes à venir sur le marché, les ROG Xbox Ally et Xbox Ally X font enfin parler d'elles à quelques mois de leur sortie.

Le Steam Deck peut trembler ! Ses deux plus gros concurrents s'apprêtent à débarquer prochainement en magasin et se dévoilent déjà un peu plus avec de nouvelles images exclusives provenant du salon Gamescom à Cologne. Les ROG Xbox Ally et Xbox Ally X sont donc les prochaines consoles portables capables de supporter vos jeux PC et nées d'un partenariat entre Asus et Microsoft.

Ainsi, les Xbox Ally et Xbox Ally X seront disponibles à partir du 16 octobre prochain. Elles permettront aux joueurs d'y connecter leurs comptes provenant de divers stores en ligne comme Steam, Xbox ou Battle.net. En parallèle du lancement de ces deux nouvelles consoles, Microsoft annonce travailler sur une initiative permettant aux jeux d'être bien mieux optimisés et prêts à sortir sur des consoles portables.

Des prix qui pourraient piquer

Bien que l'annonce de Microsoft ne dévoile rien sur les précommandes et tarifs des deux consoles, des fuites d'informations ont récemment éclatées sur le sujet. Selon les informations de Dealabs, les deux consoles disposeraient de prix différents en accord avec leurs performances :

ROG Xbox Ally : 599 euros.

599 euros. ROG Xbox Ally X : 899 euros.

Microsoft n'a cependant rien confirmé officiellement sur le sujet et il convient donc de prendre ces informations avec précautions.