Hollow Knight Silksong dévoile enfin une date de sortie et une exclusivité évitée

Réclamé à corps et à cri depuis près de sept ans, le DLC du jeu Hollow Knight, Silksong, débarquera bientôt sur consoles et PC.

Le jeudi 21 août est un jour béni pour de nombreux gamers. Annoncé en grandes pompes en 2019, le DLC "Silksong" sera enfin disponible à partir du 4 septembre prochain sur consoles et PC. Les responsables du jeu, Team Cherry, ont profité de l'annonce pour partager de nouvelles images inédites à travers un trailer présentant le DLC.

"Nouveau" personnage principal, nouveaux lieux, nouvelles mécaniques de gameplay, mais également nouveaux ennemis et nouveaux boss à affronter... "Silksong" a tout d'un rêve pour les nombreux fans du jeu Hollow Knight qui attendaient sa sortie depuis des années. Le DLC a pris tant de temps à sortir qu'il en était devenu un "meme" sur les réseaux sociaux. Une attente bientôt récompensée puisque Hollow Knight Silksong sortira le 4 septembre sur PC, ainsi que sur les consoles Nintendo Switch, Playstation et Xbox.

La date du 4 septembre ne colle cependant pas à la date de sortie de la Xbox ROG Ally, nouvelle console de Asus, qui avait notamment donné quelques nouvelles de Silksong il y a quelques mois. Les équipes de Microsoft avaient fait sensation en expliquant que le DLC serait disponible "day one" lors de la sortie de la console. Si beaucoup y craignaient une exclusivité Microsoft, force est de constater que non.