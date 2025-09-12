Super Mario Galaxy : une compilation annoncée pour fêter les 40 ans du célèbre plombier

A l'occasion de l'anniversaire de Mario, la firme Nintendo a dévoilé l'arrivée prochaine d'une compilation regroupant les jeux Super Mario Galaxy et sa suite sur Nintendo Switch.

Les 40 ans de Mario ne pouvaient pas être ignorés par Nintendo ! La firme a profité de son dernier Nintendo Direct pour dévoiler une nouvelle compilation regroupant deux des jeux les plus acclamés du célèbre plombier : Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2.

Les joueurs pourront découvrir ou redécouvrir ces deux aventures classiques qui emmènent Mario et ses amis dans l'espace afin de contrer les plans du terrible Bowser tout en faisant la connaissance de la mystérieuse princesse Harmonie.

Ce Remaster inclus notamment plusieurs améliorations de graphismes par rapport aux éditions originales sorties sur Wii et Wii U. Les joueurs pourront ainsi profiter de l'univers de Super Mario Galaxy avec de meilleurs rendus graphiques. Deux nouveaux Amiibos centrés sur Mario et Harmonie sont également prévus.

La compilation Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 sera disponible sur Nintendo Switch à partir du 2 octobre 2025. La nouvelle console Nintendo Switch 2 est également capable de faire tourner cette compilation, mais il ne s'agit pas d'une exclusivité destinée à cette dernière.