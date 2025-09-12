Virtual Boy - Nintendo Classics : où trouver la nouvelle édition de la classique console de Nintendo ?

Le dernier Nintendo Direct a dévoilé un nouvel accessoire surprenant : une réédition de la console Virtual Boy ! Cette dernière est à précommander dès aujourd'hui pour profiter des jeux

Qui aurai pu croire que Nintendo allait ressusciter le Virtual Boy ? Sortie à l'origine en 1995, cette console de chez Nintendo n'a pas vraiment connu le succès estimé puisqu'il s'agit de la console la moins vendue de l'histoire de la firme. Nintendo a tout de même dévoilé qu'une nouvelle édition était disponible dès aujourd'hui en précommande !

Il ne s'agit pas, à proprement parler, d'une ressortie de la console, mais plutôt d'un accessoire reprenant le design de cette dernière ! Ce dernier est cependant vide pour y accueillir une Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2 qui pourra simuler l'écran d'un véritable Virtual Boy.

Vous pourrez alors jouer à la nouvelle compilation de jeux inspirée des classiques de l'origine Virtual Boy à condition de disposer de l'abonnement Nintendo Switch Online + pack additionnel. Cette compilation sera disponible à partir du 17 février 2026 tandis que l'accessoire est à retrouver sur le site officiel du Nintendo Switch Online pour les abonnés. Il est notamment possible de trouver le Virtual Boy sur le site officiel où vous trouverez également une variante en carton pour les budgets plus serrés.