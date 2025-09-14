Teyvat Expo : l'exposition dédiée à Genshin Impact s'ouvre à Paris jusqu'au 21 septembre

En marge de son cinquième anniversaire, le jeu Genshin Impact organise une grande exposition à Paris du 13 au 21 septembre 2025. Nous avons pu nous y rendre en exclusivité.

Genshin Impact fête sa cinquième bougie ! Fort d'un succès global et d'une nouvelle région sortie récemment, le titre de Hoyoverse propose de multiples célébrations en jeu ainsi que dans la vie réelle avec notamment la Teyvat Expo.

Nommée après le monde actuel de Genshin Impact, la Teyvat Expo propose plus de 1000 m² dédiés aux environnements, personnages et concepts arts des région du jeu. Les joueurs pourront y retrouver de nombreuses informations et images exclusives de Mondstadt, Liyue, Inazuma, Fontaine, Natlan et Nod-Krai. Plusieurs expériences interactives sont également proposées et nous avons pu les tester en exclusivité avant l'ouverture officielle de l'exposition.

© Linternaute

© Linternaute

© Linternaute

© Linternaute

Outre les concepts arts et documents relatifs aux différentes régions de Genshin Impact, la Teyvat Expo présente plusieurs travaux originaux provenant d'artistes de par le monde. On y retrouve notamment des vitraux de l'artiste Sandre Casse ou encore une sculpture mécanique de James Chedburn.

© Linternaute

La Teyvat Expo se tient en ce moment aux Halles à Paris jusqu'au 21 septembre. Des places sont disponibles en ligne sur le site officiel de l'exposition, mais il est également possible de faire la queue sur place pour assister à l'événement. Le billet standard pour l'expo est disponible à 20 euros et garantit également un sac de multiples goodies en lien avec le jeu Genshin Impact.