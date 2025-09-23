Physint : le nouveau jeu de Kojima cache une surprise sur son affiche officielle

Le prochain jeu d'Hideo Kojima s'est récemment illustré avec une première affiche lourde de sens.

Doit-on encore présenter Hideo Kojima ? Le développeur de la série des Metal Gear et de Death Stranding 1-2 a récemment orchestré plusieurs annonces pour célébrer le dixième anniversaire de son studio, Kojima Productions. Parmi les différentes exclusivités dévoilées, on retrouve notamment la première affiche de Physint, un prochain jeu pensé autour de l'action et de l'infiltration.

La première affiche de Physint cache des informations intéressantes. © Kojima Productions

Parmi les premières informations communiquées par Kojima Productions et l'affiche officielle, on observe déjà le ton plutôt sérieux du titre. Le directeur du studio a déjà confirmé que trois acteurs étaient au travail sur le titre : Charlee Fraser (Furiosa, Anyone but you...), Don Lee (Les Eternels, Dernier train pour Busan...) et Minami Hamabe (Godzilla Minus One).

Mais la plus grosse information vient probablement de la machine sur laquelle est prévu Physint. L'affiche officielle confirme toujours que Kojima Productions travaille de pair avec Sony Playstation pour les prochains jeux du studios. La mention "working title" rappelle également que Physint n'en est qu'au début de son développement. Hideo Kojima a d'ores-et-déjà confirmé que le jeu ne sortirait que d'ici 5-6 ans. Il y a donc fort à parier que Physint soit en développement pour la Playstation 6 plutôt que pour la génération actuelle de consoles.

Une information semi confirmée par les premières images des visuels du jeu qui illustrent le personnage incarné par Minami Hamabe. Il faudra cependant se montrer (très) patient en attendant de pouvoir mettre nos mains sur Physint.