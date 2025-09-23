Daft Punk : le duo mythique fait son grand retour... Sur Fortnite

Le duo d'artistes est au coeur d'une nouvelle expérience à venir au sein du jeu vidéo.

Les fans de Daft Punk peuvent se réjouir : leur duo préféré va inaugurer une toute nouvelle expérience. Cette dernière sera même accessible directement depuis leur domicile puisque le jeu Fortnite rendra hommage au groupe mythique ce samedi 27 septembre.

De multiples activités sont prévues pour célébrer le duo de DJ français. Les joueurs pourront notamment retrouver plusieurs tenues et accessoires hérités de Daft Punk dans la boutique officielle du jeu. Il sera possible d'acquérir les skins des deux robots, des accessoires de batterie ou encore des emotes et musiques de plusieurs tubes de Daft Punk comme "Get Lucky" ou "Around the World". Les équipes du studio Epic Games annoncent déjà qu'une "afterparty" sera également prévue après l'événement.

© Epic Games

Le mode "Lego Fortnite" profitera également de cette célébration avec une pyramide Daft Punk exclusive ainsi que plusieurs décorations en rapport avec le groupe qui seront disponibles en boutique jusqu'au 25 septembre.

Mais le coeur de cette collaboration sera à retrouver ce samedi 27 septembre à 20h (heure de Paris). Les joueurs de Fortnite sont invités à se connecter au jeu pendant la soirée afin vivre "l'expérience Daft Punk" qui célèbrera la carrière du groupe à travers leurs chansons les plus mythiques et plusieurs terrains de jeu interactifs.