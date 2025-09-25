Petit Planet : les créateurs de Genshin Impact dévoilent leur nouveau jeu inspiré d'Animal Crossing

Forts du succès de leurs multiples jeux, les équipes de Hoyoverse ont dévoilé la première bande-annonce de leur nouveau titre à venir : Petit Planet.

Peut-on seulement arrêter Hoyoverse ? Alors que l'entreprise chinoise continue de flirter avec le succès grâce à ses titres reconnus comme Genshin Impact, Honkai : Star Rail ou encore Zenless Zone Zero, la firme vient de lancer les réseaux sociaux et la communication autour d'un nouveau jeu : Petit Planet.

A prononcer "petite planète" dans la langue de Molière, Petit Planet fait irrémédiablement penser à un autre titre déjà bien connu dans ses mécaniques. Décrit comme une "simulation de vie" avec des possibilités de gameplay social et de multijoueur, le titre rappelle fortement la série Animal Crossing avec ses personnages très mignons et son côté cosy qui semble se reposer sur la récolte, les interactions sociales et la personnalisation.

Hoyoverse semble ne pas pouvoir échouer avec ce nouveau projet qui devrait ravir les fans d'Animal Crossing qui n'ont pas eu de nouveau jeu depuis près de 5 ans. Petit Planet reste cependant encore très mystérieux sur sa monétisation et nous ignorons toujours si le titre sera gratuit, intègrera des mécaniques de gacha (si chères à Hoyoverse) ou si des micro-transactions seront disponibles.

© Hoyoverse

La réponse ne devrait cependant pas se faire trop attendre puisque les inscription pour la bêta fermée sont désormais ouvertes. Il vous suffit de vous connecter à votre compte Hoyoverse sur le lien suivant.