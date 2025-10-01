Plusieurs milliers d'utilisateurs de PayPal perdent leur argent avec cette arnaque, vous devez absolument vous en méfier

Les cybercriminels se tournent en ce moment vers PayPal pour extorquer de l'argent à ses utilisateurs. Voici les ressorts de cette nouvelle arnaque en ligne.

PayPal est encore une fois devenu le terrain de jeu privilégié des cybercriminels. La célèbre application de service de paiement en ligne, qui recense pas moins de 432 millions d'utilisateurs actifs dans le monde, dont 22 millions en France, est une plateforme régulièrement victime de ce phénomène.

Difficile à repérer, un nouveau type d'arnaque sévit en ce moment sur PayPal et réussit à duper les utilisateurs. En deux temps trois mouvements, les cybercriminels parviennent à accéder à vos identifiants de compte pour vous subtiliser de l'argent. Il est donc impératif de connaître les ficelles de ce piège finement élaboré.

Les cybercriminels ont trouvé un tout nouveau moyen d'exploiter votre compte PayPal, si bien que les victimes tombent facilement dans le panneau. L'arnaque repose sur plusieurs étapes, la première consistant à vous envoyer un mail en apparence officiel qui serait envoyé par PayPal lui-même avec l'adresse service@paypal.com.

Intitulé "Configurez votre profil", ce message PayPal vous met en garde contre des frais cryptographiques suspects d'une valeur de 800 euros relevés sur votre compte. Afin de régler cette anomalie, qui est évidemment fictive, le mail vous enjoint à cliquer sur un lien. Et le pire, c'est qu'au lieu de vous rediriger vers un faux site Web comme la plupart des escroquerie par hameçonnage, celui-ci vous emmène sur le vrai PayPal en ligne.

N'y voyez pas un gage de sécurité ! Quittez tout de suite la page web et n'entamez aucune démarche, puisque vous pourriez donner des informations cruciales aux arnaqueurs et leur permettre d'obtenir vos identifiants de connexion.

Par simple précaution, n'ouvrez jamais un mail de PayPal sur votre boîte personnelle, mais ouvrez directement l'application pour vérifier si un quelconque message officiel vous a été transmis. Plusieurs indices trahissent le fait que ces mails soient faux, notamment les salutations impersonnelles. PayPal s'adressera toujours à vous en utilisant votre nom complet.

Méfiez-vous également des supposées "urgences" indiquées dans les mails de PayPal. Les cybercriminels chercheront toujours à susciter la panique en vous menaçant avec un délai court pour vous inciter à prendre des décisions irréfléchies. Enfin, assurez-vous que le numéro de téléphone pour le "support", lequel peut apparaître dans le mail, n'est pas une escroquerie. Une rapide recherche en ligne peut lever tous vos doutes.

Si vous vous tombez sur un tel mail dans votre boîte personnelle, prenez le temps de la signaler à l'adresse phishing@paypal.com, afin que celui-ci soit bloqué et empêche d'arnaquer d'autres personnes.