ROG Ally X : la console de Microsoft annonce ses prix et fait déjà un carton

Microsoft et Asus viennent de dévoiler les tarifs de leurs nouvelles consoles portables. Ces dernières sont déjà en rupture de stock sur certains sites.

Il semble que les nouvelles concurrentes au Steam Deck soient très attendues. Après avoir dévoilé leur design il y a quelques semaines, les ROG Ally et ROG Ally X dévoilent aujourd'hui leurs tarifs officielles. Les précommandes sont déjà ouvertes et semblent réaliser un petit carton dans certains pays comme le Royaume-Uni où les consoles affichent déjà des ruptures de stock.

Pour rappel, les ROG Ally et ROG Ally X sont deux consoles portables nées d'un partenariat entre Microsoft (Xbox) et Asus. Ces deux consoles permettent d'embarquer l'intégralité de vos jeux disponibles sur PC avec différents stores (Steam, Battle.net, Microsoft Store, Game Pass...). Elles permettent également le jeu en streaming à distance depuis votre console Xbox à la manière d'un PS Portal avec la PS5.

Les ROG Ally et ROG Ally X sont présentement en précommande sur le site officiel d'Asus ainsi que chez Fnac/Darty. Les tarifs sont les suivants :

ROG Ally (16 Go de RAM + 512 Go) : 599,99 euros

ROG Ally X (24 Go de RAM + 1 To) : 899,99 euros

Console Portable ASUS Rog Xbox Ally Neuf à partir de 598,81 € Fnac 598,81 € Voir

Cdiscount 599,99 € Voir

Boulanger 599,00 € Voir

Darty 10933,00 € Voir Console Portable ASUS ROG Xbox Ally X Neuf à partir de 898,81 € Fnac 898,81 € Voir

Boulanger 899,00 € Voir

Cdiscount 899,99 € Voir

Darty 10945,00 € Voir

Les deux consoles seront disponibles à partir du 16 octobre 2025. Un seul coloris et une seul option de stockage/RAM est disponible par console.