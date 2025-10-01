Rachat de Electronic Arts : les Sims déjà censurés par l'Arabie Saoudite

La maison-mère de la licence des Sims vient d'être rachetée par un consortium incluant des fonds d'Arabie Saoudite. Les joueurs craignent une censure à venir sur certains thèmes du jeu.

Electronic Arts vient d'être racheté par un consortium de fonds d'investissement. Le deal, d'une valeur de 55 milliards de dollars, signe l'une des plus grandes opérations financières dans l'industrie du Jeu Vidéo. L'éditeur, célèbre pour ses licences comme Battlefield, Les Sims ou EA Sport FC, est au coeur de plusieurs polémiques face aux acteurs de ce rachat.

Le premier partenaire de ce consortium est Silver Lake, un investisseur de la Silicon Valley reconnu. Le second, au centre de la polémique, est Affinity Partners. Cette structure dirigée par Jared Kushner, l'un des gendres de Donald Trump, repose notamment sur des fonds du Moyen-Orient.

Si cette opération devrait permettre à Electronic Arts de s'en tirer face aux difficultés rencontrées par l'entreprise depuis plusieurs années, les joueurs s'inquiètent des nouvelles directions à venir pour leurs licences de coeur.

Selon le journaliste spécialisé Jason Schreier, l'impact premier de ce deal risque de se répercuter sur les équipes d'Electronic Arts. L'expert en JV explique que cette acquisition devrait être suivi de nombreux licenciements, de règles de monétisation plus agressives et de davantage de mesures pour réaliser des économies.

A lot of people are (understandably) focused on the Saudi Arabia and Kushner part of this, but the far bigger immediate impact will come from the new private EA being on the hook for $20 billion in debt. That could mean mass layoffs, more aggressive monetization, and other big cost-cutting measures — Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) September 29, 2025 at 2:52 PM

Les Sims, une licence déjà censurée par l'Arabie Saoudite

Que les joueurs des Sims ou de Battlefield se rassurent : les changements opérés par ce rachat ne devraient pas être effectifs avant plusieurs mois. Certains internautes s'inquiètent cependant des changements pouvant être commandités par l'Arabie Saoudite, que l'on connait assez peu intéressée par certains sujets et mouvements que l'on retrouve notamment dans les Sims.

Le deuxième opus de la licence avait déjà fait l'objet d'une censure lors de sa sortie dans le pays. La jaquette du jeu était notamment modifiée avec la disparition des aliens, d'un couple ou même de toute femme présente sur l'artwork original.

A gauche, la jaquette des Sims 2 en France. A droite, la jaquette sortie en Arabie Saoudite. © Electronic Arts

Pour rappel, la série a déjà fait l'objet de multiples censures en Arabie Saoudite avec notamment l'interdiction du titre "Les Sims Gratuit" sorti en 2018 et banni en Chine, au Qatar, en Egypte et en Arabie Saoudite suite aux mentions LGBTQ du jeu.