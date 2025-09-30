Rachat de Electronic Arts : quel impact pour les licences (les Sims, Ea Sports, Battlefield...) ?

Un investisseur de la Silicon Valley et le gendre de Donald Trump sont à l'origine d'un des plus grands rachat de l'histoire du Jeu Vidéo.

Electronic Arts vient d'être racheté par un consortium de fonds d'investissement. Le deal, d'une valeur de 55 milliards de dollars, signe l'une des plus grandes opérations financières dans l'industrie du Jeu Vidéo. L'éditeur, célèbre pour ses licences comme Battlefield, Les Sims ou EA Sport FC, est au coeur de plusieurs polémiques face aux acteurs de ce rachat.

Le premier partenaire de ce consortium est Silver Lake, un investisseur de la Silicon Valley reconnu. Le second, au centre de la polémique, est Affinity Partners. Cette structure dirigée par Jared Kushner, l'un des gendres de Donal Trump, repose notamment sur des fonds du Moyen-Orient.

Cette opération devrait notamment permettre à Electronic Arts de s'en tirer face à des difficultés rencontrées par l'entreprise depuis plusieurs années.

Quel impact pour les licences d'Electronic Arts ?

Que les joueurs des Sims ou de Battlefield se rassurent : les changements opérés par ce rachat ne devraient pas être effectifs avant plusieurs mois. Certains internautes s'inquiètent cependant des changements pouvant être commandités par l'Arabie Saoudite, que l'on connait assez peu intéressée par certains sujets et mouvements que l'on retrouve notamment dans les Sims. Pour rappel, la série a déjà fait l'objet de multiples censures en Arabie Saoudite avec notamment l'interdiction du titre "Les Sims Gratuit" sorti en 2018 et banni en Chine, au Qatar, en Egypte et en Arabie Saoudite suite aux mentions LGBTQ du jeu.

Selon le journaliste spécialisé Jason Schreier, l'impact premier de ce deal risque de se répercuter sur les équipes d'Electronic Arts. L'expert en JV explique que cette acquisition devrait être suivi de nombreux licenciements, de règles de monétisation plus agressives et de davantage de mesures pour réaliser des économies.

A lot of people are (understandably) focused on the Saudi Arabia and Kushner part of this, but the far bigger immediate impact will come from the new private EA being on the hook for $20 billion in debt. That could mean mass layoffs, more aggressive monetization, and other big cost-cutting measures — Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) September 29, 2025 at 2:52 PM

Une telle opération a récemment été observée du côté du jeu Pokémon GO dont l'entreprise mère, Niantic, a récemment été rachetée par Scopely, elle aussi rachetée par un fond d'investissement provenant d'Arabie Saoudite. Le jeu de collection de monstres a, par la suite, intégré plusieurs nouveautés payantes au sein du titre.