Xbox Game Pass : une hausse de prix fulgurante annoncée, mais des cadeaux en échange

Microsoft vient d'officialiser ses nouvelles offres pour le Game Pass. Sans surprise, les prix s'envolent sur certains abonnements.

Une fois n'est pas coutume : le Xbox Game Pass va subir une nouvelle augmentation de prix. Seulement un an tout pile après la dernière montée du Pass Ultimate de 14,99e/mois à 17,99e/mois, cette option va de nouveau subir une flambée des prix. Cette augmentation s'accompagne cependant de plusieurs petits ajouts qui pourront satisfaire les plus gros gamers.

Trois offres sont désormais proposées pour le Xbox Game Pass en fonction de votre budget et de vos besoins :

Essential : inclut plus de 50 jeux sur PC, console et cloud (8,99 euros par mois)

Premium : inclut plus de 200 jeux sur PC, console et cloud (12,99 euros par mois)

Ultimate : inclut plus de 400 jeux sur PC, console et cloud (26,99 euros par mois)

Si l'ensemble des offres voit leur prix grimper, c'est surtout la formule Ultimate qui récolte la palme de la plus grosse augmentation. En passant de 17,99 euros à 26,99 euros par mois, l'offre voit son prix monter de 50% en un an.

© Microsoft

Plusieurs ajouts pour palier à la hausse des prix

Seul le Game Pass Premium ne voit pas son prix augmenter en ce mois de septembre 2025. Les autres offres bénéficient cependant de plusieurs avantages pour justifier les augmentations de prix :

Les bonus des jeux Riot Games (League of Legends, Valorant...), Blizzard (Overwatch) sont désormais inclus dans toutes les formules.

Plusieurs objets payants de Fortnite (le Battlepass, 1000 V-Bucks chaque mois...) sont désormais inclus dans l'offre Ultimate à partir de novembre 2025.

Ubisoft+ Classics qui permet de jouer à d'anciens jeux de l'éditeur est rajouté à l'offre Ultimate.

L'abonnement EA Play est ajouté à l'offre Ultimate.

Le cloud est disponible en illimité avec une meilleure qualité disponible pour l'offre Ultimate.

Concrètement, Microsoft ajoute plusieurs avantages aux offres du Game Pass. Ces derniers vont-ils cependant suffire à contenter les joueurs qui vont devoir sacrément augmenter leur budget mensuel ?